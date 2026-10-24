Zo zien de mannenkapsels voor zomer 2027 eruit: van halflang haar met een middenscheiding en nonchalante pony’s tot natuurlijke krullen.

Mannenkapsels zomer 2027: dit zijn de haartrends. Langere haarlengtes en een gewild nonchalante hair styling. Foto ADVERSUS

De herenkapsels voor lente/zomer 2027 worden langer, losser en natuurlijker. Op de catwalks van The Big Four (New York, Londen, Milaan en Parijs) voor komende zomer zagen we veel beweging, zachte pony’s, krullen en kapsels die niet tot in de puntjes gestyled lijken. Ook het klassieke jaren 90-kapsel met een middenscheiding maakt een comeback, maar dan met een nonchalante twist. Kortom, we gaan een beetje weg van overdreven strakke contouren of perfect gemodelleerde kapsels, maar kiezen voor haar met textuur, volume en een eigen karakter. We vertellen je wat we tijdens de modeweken voor lente/zomer 2027 hebben gezien.

Wil je ook weten welke kapsels deze winter in de mode zijn? Bekijk dan de haartrends heren voor herfst/winter 2026-2027, met de nieuwste kapsels en stylingideeën voor het koude seizoen.

1. Halflang haar met een middenscheiding

Op de catwalks veel langere haarsnitten met middenscheiding. Model bij Loewe tijdens de Paris Fashion Week. Foto ADVERSUS

De jaren 90 blijven een belangrijke inspiratiebron voor de herenkapsels van zomer 2027. Vooral halflang tot langer haar met een middenscheiding valt op. Het haar valt aan weerszijden van het gezicht en krijgt voldoende lengte om natuurlijk te bewegen.

Sommige looks hebben een gecontroleerde voorkant, waarbij het haar dicht langs het gezicht valt of achter de oren wordt gedragen. Van achteren blijft het vaak losser en beweeglijker. Dat contrast geeft het kapsel vorm zonder dat het er overdreven gestyled uitziet.

Deze trend is interessant voor mannen die hun haar willen laten groeien en op zoek zijn naar een alternatief voor het klassieke korte kapsel. Een goede kniptechniek en lagen helpen om het haar in beweging te houden. De middenscheiding hoeft bovendien niet kaarsrecht te zijn: een iets lossere scheiding past goed bij de natuurlijke uitstraling van het seizoen.

2. De curtain fringe: de Beckham-look in een nieuw jasje

Ook de bekende curtain fringe, de langere pony die in twee delen uiteenvalt, blijft een belangrijke inspiratiebron. De look doet denken aan de populaire kapsels uit de jaren 90, waaronder de iconische haarstijl van David Beckham en Leonardo DiCaprio.

Voor zomer 2027 wordt die referentie minder netjes en gepolijst. De pony mag los vallen, met wat extra textuur en volume. Ook de zijkanten en achterkant krijgen meer lengte, zodat het geheel niet te strak of geometrisch overkomt.

Het resultaat is een kapsel dat zowel bij steil als bij licht golvend haar kan werken. Als je van nature slag in je haar hebt, dan kan je die benutten om de pony meer beweging te geven. Een lichte stylingcrème of een textuurspray helpt om het haar in model te brengen zonder het hard of stijf te maken.

3. Halflang haar, gelaagde kapsels en langere pony’s

Halflang haar met middenscheiding bij Ami Paris. Photo courtesy of Ami Paris

Voor mannen die hun haar verder willen laten groeien, zijn halflange, gelaagde kapsels een interessante optie. Ze laten ruimte voor natuurlijke textuur, golven en krullen. Een volle pony, die tot aan of over de wenkbrauwen valt, geeft het kapsel extra karakter.

Ook de shag is een inspiratiebron voor zomer 2027. Dit gelaagde, nonchalante kapsel heeft verschillende lengtes die voor beweging en een wat ruigere uitstraling zorgen. Het haar valt losjes rond het gezicht en hoeft niet perfect in model te zitten.

Daarnaast zijn er invloeden van de mullet, waarbij het haar achteraan langer blijft dan aan de zijkanten. Deze retrostijl duikt opnieuw op in de herenkapsels, maar laat zich ook vertalen naar een geraffineerdere coupe met wat extra lengte in de nek.

Deze kapsels zijn vooral geschikt voor mannen die niet bang zijn voor wat lengte en hun haar niet iedere ochtend nauwkeurig in model willen brengen. De laagjes helpen om te voorkomen dat het haar zwaar wordt en halen de natuurlijke beweging naar boven.

4. Krullen krijgen alle ruimte

Krullen mogen in zomer 2027 gezien worden. Photo courtesy of Dior

Een van de opvallende richtingen voor zomer 2027 is de aandacht voor natuurlijke krullen. Op de catwalks in Parijs, waaronder bij Dior, kregen verschillende haarstructuren volop ruimte. Het is niet de bedoeling om het haar glad te maken of in een uniforme vorm te dwingen, maar juist om de eigen textuur te benadrukken.

Dat levert uiteenlopende looks op. Sommige kapsels hebben compacte, veerkrachtige krullen die boven op het hoofd en naar buiten toe volume creëren. Andere laten langere krullen vrij langs het gezicht en de nek vallen, soms met een korte, gekrulde pony als contrast.

Voor mannen met krullend haar betekent dit dat de natuurlijke vorm het uitgangspunt mag zijn. Een goed geknipte vorm helpt om het volume in balans te houden, terwijl een geschikte krullencrème of leave-inconditioner de definitie kan versterken. Het is niet nodig om elke krul afzonderlijk in model te brengen: juist de beweging en het eigen karakter maken deze kapsels interessant.

Uitzondering op de regel: op de catwalk van Dolce & Gabbana voor lente/zomer 2027 waren de krullen met haarproduct getemd en in een regelmaat patroon om het hoofd gelegd.

5. Kort haar mag weer wat langer groeien

Kort haar met korte zijkanten en net iets van een kuif backstage bij Paul Smith. Photo courtesy of Paul Smith

Maar natuurlijk blijven we ook korte coupes zien. Ook kortere herenkapsels krijgen voor zomer 2027 een zachtere uitstraling. In plaats van extreem korte zijkanten, scherpe lijnen en een uniforme lengte ligt de nadruk vaker op een iets uitgegroeid kapsel met zichtbare textuur.

Vooral boven op het hoofd mag het haar volume en beweging behouden. Dat zorgt voor een minder strenge uitstraling dan bij zeer korte, strak geknipte kapsels. En ook hier past een beetje natuurlijke nonchalance bij de haartrends van het seizoen. Deze stroming wordt wel ‘intentional imperfection’ genoemd.

Mannelijk model met buzz cut op de catwalk van Celine zomer 2027. Photo courtesy of Celine

Ook de klassieke buzz cut is niet helemaal verdwenen, maar vormt geen overheersend catwalkbeeld. Deze coupe wordt nét iets langer en de contouren worden minder uitgesproken.

De sterk grafische, hoekige kapsels met zeer scherpe lijnen spelen in deze trendrichting een veel kleinere rol. Persoonlijke stijl en de natuurlijke vorm van het haar zijn belangrijker dan een opvallend geometrisch model. Kapsels zoals de Edgar cut zul je dan ook niet op de catwalks zien.

6. Lang haar: los maar ook in een lage staart of knot

Lang los haar met een middenscheiding voor een mannelijk model op de catwalk van Celine voor zomer 2027. Photo courtesy of Celine

Mannen met lang haar kunnen hun coupe op verschillende manieren dragen. Los haar met een middenscheiding blijft een belangrijke optie, maar ook kapsels waarbij het haar is vastgebonden passen binnen de trends voor zomer 2027.

Denk aan een lage staart of knot in de nek, gecombineerd met een middenscheiding en enkele losse lokken rond het gezicht. De basis mag verzorgd zijn, zonder dat het kapsel volledig glad en strak hoeft te worden getrokken.

Er is ook ruimte voor contrast. Glanzend haar dat uit het gezicht wordt gedragen, kan samengaan met natuurlijke beweging in de lengtes. Zo ontstaat een verzorgde look die niet te formeel aanvoelt.

7. Meer textuur, minder perfectie

Wat de herenkapsels voor zomer 2027 met elkaar gemeen hebben, is de voorkeur voor haar dat er levendig en persoonlijk uitziet. De inspiratie komt onder meer uit de jaren 90 en de vroege jaren 2000, maar de looks worden niet letterlijk gekopieerd. Ze krijgen een lossere afwerking, met meer aandacht voor natuurlijke beweging en individuele haarstructuur.

Dat betekent niet dat styling helemaal verdwijnt. Het verschil zit vooral in het resultaat. In plaats van een kapsel dat stevig op zijn plaats blijft zitten, mag het haar bewegen. Volume bij de aanzet, losse golven, een rommelige pony of een paar eigenwijze lokken geven het kapsel karakter.

Ook de keuze van stylingproducten verandert mee. Een lichte crème, een textuurspray of een product dat krullen definieert, kan voldoende zijn. De producten moeten het haar ondersteunen en bijvoorbeeld niet de natuurlijke structuur verbergen onder een harde laag gel.

Welke mannenkapsels kies je voor zomer 2027?

De haartrends voor zomer 2027 voor de heren bieden ruimte voor verschillende haarlengtes en -types. Wie van een jaren 90-look houdt, kan kiezen voor halflang haar met een middenscheiding of een losse curtain fringe. Voor mannen die hun haar langer willen dragen, zijn een gelaagd kapsel of een shag interessante mogelijkheden. Krullen gaan we niet wegknippen of plat stylen, maar juist benadrukken.

Liever kort haar? Dan is een iets uitgegroeid kapsel met textuur een goede manier om de nieuwste haartrends te vertalen zonder veel lengte op te offeren.

Let wel op dat je niet klakkeloos een catwalkkapsel kopieert, maar kijkt naar wat bij je eigen haar past. Met de juiste lengte, een goede kniptechniek en lichte styling krijgt je kapsel voldoende beweging zonder dat je er iedere dag veel tijd aan hoeft te besteden.