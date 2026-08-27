Van warrior cut en hockey flow tot zachtere tapers: dit zijn de belangrijkste haartrends voor mannen in herfst/winter 2026–2027.

De herenkapsels herfst/winter 2026-2027 gaan richting wat langere coupes met een nonchalante uitstraling. Photo courtesy of Paul Smith

De mannenkapsels laten een tegenstrijdig beeld zien. Op de catwalks voor de komende herfst en winter waren de kapsels steeds experimenteler, met punkkapsels, gebleekt haar, opvallende mullets en bewust theatrale coupes. Buiten de catwalks gaan de haartrends voor de heren in de tegenovergestelde richting. In de streetstyle zien we vaak langer, zachter en natuurlijker haar dat gemakkelijk beweegt en mooi uitgroeit zonder vorm te verliezen. Er is dus niet één enkel kapsel dat het seizoen bepaalt, maar wel een duidelijke tendens richting individualiteit. In de herenkapsels herfst/winter 2026–2027 gaat het niet zozeer om de keuze tussen lang en kort haar, maar om hoeveel persoonlijkheid een kapsel kan uitdrukken op een ogenschijnlijk moeiteloze manier.

Langer haar wint terrein

Een van de meest draagbare haartrends voor de winter is halflang haar. In plaats van de zeer verzorgde lange kapsels van de afgelopen jaren is de nieuwe aanpak zachter en meer ontspannen. Lagen zorgen voor beweging rond het gezicht en aan de achterkant van het hoofd.

Zo wordt de warrior cut, geïnspireerd door Brad Pitts Tyler Durden in Fight Club, opnieuw geïnterpreteerd met halflange lengtes, ongelijke lagen en bewust onvolmaakte textuur. Op social media maakt dit kapsel momenteel een comeback. Ook bij de kappers zou er meer vraag naar zijn.

De hockey flow is een ander belangrijk voorbeeld. Dit langere kapsel, dat oorspronkelijk uit de sportwereld komt, is via beroemdheden steeds modieuzer geworden, vooral door acteur Connor Storrie. Kenmerkend voor dit kapsel is de beweging en de gewild rommelige of warrige uitstraling: het haar valt over de oren en kan natuurlijk rond het gezicht vallen, achter de oren worden gedragen.

Dezelfde lengte en beweging zien we ook terug in de zachtere mullet en de moderne shag. In plaats van de bewust opvallende mullets uit eerdere comebacks worden de meer draagbare versies zorgvuldig in lagen geknipt, zodat de overgang van kort naar lang minder extreem is.

De mullet in allerlei varianten

Overigens is de mullet inmiddels te bekend om hem simpelweg een comeback te noemen. Het kapsel heeft zich verder ontwikkeld en komt in allerlei varianten voor: van relatief rustige en draagbare versies tot enkele van de meest extreme kapsels die op modeshows te zien zijn.

Extreme hairstyling op de catwalk van Dior voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Dior

Rick Owens ging bijzonder ver met het idee, met overdreven “skullet”-vormen, geschoren delen, extensions en sterk bewerkt haar. Andere shows gebruikten geometrische mullets, ongebruikelijke kleuren en overdreven proporties, waardoor het kapsel bijna op een sculptuur van mode ging lijken.

De meeste mannen zullen deze versies van de catwalk niet letterlijk overnemen. Toch zijn ze belangrijk, omdat ze laten zien hoe ver het silhouet zich heeft ontwikkeld. Voor het dagelijks leven zal de interpretatie waarschijnlijk minder extreem zijn: kortere zijkanten en kruin, langer haar van achteren en voldoende lagen om beweging te creëren in plaats van alleen lengte.

Textuur is belangrijker dan perfectie

Verboden om je natuurlijke krullen weg te stylen. Laat ze juist uitkomen! Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Als er één eigenschap is die veel van de meer draagbare kapsels van het seizoen met elkaar gemeen hebben, is het beweging. Steil haar wordt minder strak gestyled, terwijl golven en krullen steeds vaker natuurlijk worden gedragen.

Dat betekent niet dat rommelig haar op zich modieus is. Het verschil is – en dat is belangrijk – dat de nieuwe casual look vooral door het kapsel wordt gevormd en minder door de styling. Een goed geknipt kapsel zorgt voor de beweging; styling maakt die beweging alleen zichtbaar.

Natuurlijk en doorleefd haar is dé trend voor winter 2026 2027. Photo courtesy of Prada

De shows voor lente/zomer 2027 bevestigden deze trend, met natuurlijk en doorleefd haar naast veel meer theatrale creaties. Op de catwalks voor de komende zomer spotten we natuurlijk ogende kapsels maar net zo goed punkkapsels, geometrische mullets en gekleurd haar.

Voor mannen met natuurlijk krullend of golvend haar zijn deze gewild imperfecte coupes bijzonder interessant. In plaats van krullen in een stijve vorm te dwingen, werkt de huidige styling steeds meer met het natuurlijke patroon. Zo kan het kapsel het gezicht omlijsten zonder de textuur die het haar bijzonder maakt te onderdrukken.

De fade verandert, maar verdwijnt niet

Dat de fade uit de mode is, is niet waar. Fades blijven belangrijk, maar de meest extreme versies zijn niet langer de enige modieuze keuze.

Zachtere tapers en overgangen met minder contrast passen beter bij de ontspannen uitstraling van het seizoen, vooral voor mannen die kort haar willen zonder het zeer scherpe contrast van een hoge skin fade. Er is ook een praktisch voordeel: een zachter kapsel blijft meestal langer netjes wanneer het uitgroeit.

Precisie is dus niet verdwenen, maar wordt steeds meer gebruikt om een kapsel te creëren dat natuurlijk beweegt, in plaats van een kapsel dat voortdurend moet worden bijgewerkt om perfect te blijven.

De catwalk wordt radicaler

Er is echter nog een andere kant van het verhaal. Terwijl de dagelijkse styling voor mannen natuurlijker wordt, wordt de mode zelf duidelijk experimenteler.

Geel punkhaar op de catwalk van Dior. Photo courtesy of Dior

Prada werkte met punkachtige kapsels en gevlochten details, terwijl Rick Owens – we noemden ze al – mullets en geschoren vormen bewust extreem maakte. De herfst/wintercollectie 2026 van Dior ging nog verder, met elektrisch geel punkhaar als onderdeel van de confronterende visuele uitstraling van de collectie.

Waarschijnlijk gaan we deze kapsels niet in het straatbeeld zien. Toch zijn ze belangrijk, omdat haar op de catwalks vaak de visuele taal bepaalt die later wordt vertaald naar meer draagbare trends. Een extreem modebeeld kan uiteindelijk veranderen in een zachter kapsel dat we zien bij beroemdheden, op sociale media en daarna bij de kapper.

Grijs haar wordt onderdeel van de look

Aan de rustigere kant van het spectrum wordt natuurlijk grijs haar steeds vaker gezien als iets waarmee je kunt werken, in plaats van iets dat verborgen moet worden.

Zilvergrijs haar kan bijzonder goed werken met een nette taper, een textured crop of een halflang kapsel. De groeiende aandacht voor natuurlijke textuur zorgt er bovendien voor dat grijs haar minder voelt als een teken van ouder worden dat moet worden gecorrigeerd en meer als een onderdeel van de persoonlijke stijl.

Dezelfde gedachte geldt voor kleur in het algemeen. Er is geen enkele dominante haarkleur voor mannen dit seizoen. Op de catwalk worden kunstmatige kleuren en bleking steeds expressiever gebruikt, terwijl in de dagelijkse verzorging vooral subtiele kleuren, nuanceverschillen en een grotere bereidheid om natuurlijke kenmerken van het haar te laten zien belangrijk zijn.

De producten achter de look

De keuze van stylingproducten volgt het kapsel. In plaats van stijve, onbeweeglijke vormen te creëren, worden producten steeds vaker gebruikt om textuur en beweging te versterken.

Matte clay en paste blijven handig voor korte kapsels met veel textuur, terwijl lichte crèmes en texturiserende sprays vooral goed werken bij halflang en lang haar. Zeezoutsprays kunnen grip en volume geven aan steil of golvend haar, terwijl curl creams natuurlijke krullen helpen definiëren zonder ze kunstmatig strak te maken.

Het principe is eenvoudig: gebruik een product om de vorm van het kapsel zichtbaar te maken, niet om die vorm te vervangen of weg te werken. Vooral bij langer haar kan te veel product de beweging wegnemen die het kapsel juist modern maakt.

Het nieuwe mannenhaar is individueel

De belangrijkste haartrend voor mannen in herfst/winter 2026–27 is uiteindelijk niet één kapsel. Het is het verdwijnen van het idee dat er één kapsel moet zijn.

Op de catwalk komen we extreme haarstijlen tegen, met punkkapsels, overdreven mullets, gebleekt haar en kunstmatige kleuren. In de dagelijkse verzorging zien we juist zachtere tapers, halflange lengtes, natuurlijke krullen en kapsels die mooi kunnen uitgroeien.

Deze richtingen lijken misschien tegenstrijdig, maar ze hebben dezelfde basis: individualiteit.

Het beste kapsel van het seizoen is daarom waarschijnlijk niet het kapsel dat er het meest modieus uitziet. Het is het kapsel dat past bij je gezicht, je haartextuur en je levensstijl, terwijl het toch eigentijds aanvoelt.

Voor herfst/winter 2026–27 wordt mannenhaar niet per se minder verzorgd. Het wil er alleen minder graag perfect uitzien.