De modecollectie van Ziggy Chen lente/zomer 2027

De modecollectie van Ziggy Chen voor lente/zomer 2027, genoemd AMBIEPOSE, werd op 27 juni in Parijs gepresenteerd als onderdeel van de officiële kalender van Paris Men’s Fashion Week

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

De modecollectie van Ziggy Chen voor lente/zomer 2027, genoemd AMBIEPOSE, werd op 27 juni in Parijs gepresenteerd als onderdeel van de officiële kalender van Paris Men’s Fashion Week. De titel is een combinatie van de woorden “ambience” en “purpose” die Chen zelf heeft gemaakt, en beschrijft de collectie opvallend goed. Er is sfeer, maar ook een duidelijk doel. De kleding oogt ontspannen en doorleefd, terwijl bijna elk oppervlak en elk constructiedetail zorgvuldig is uitgewerkt.

Chen onderzoekt deze spanning al een groot deel van zijn carrière. Zijn merk, opgericht in 2012, staat bekend om zijn interesse in natuurlijke vezels, gelaagde constructies, ongewone proporties en stoffen die de sporen van de tijd lijken te dragen. Het modehuis beschrijft zijn bredere ontwerpvisie als een ontmoeting tussen traditie en het moderne leven, met veel aandacht voor eenvoudige volumes en de mogelijkheden van materialen. Met AMBIEPOSE wordt dat idee extra duidelijk. Tijd is bijna een ontwerpmateriaal.

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Het uitgangspunt voor lente/zomer 2027 is eenvoudig: licht vervaagt, kleuren worden zachter en stoffen veranderen door gebruik. Chen neemt deze gewone processen en maakt er de beeldtaal van de collectie van.

De garderobe oogt bewust minder perfect dan traditionele luxe herenmode. De oppervlakken zijn mat in plaats van glanzend. De kleuren lijken zachter, bijna alsof ze jarenlang aan zonlicht zijn blootgesteld. Natuurlijke kreukels worden juist geaccepteerd in plaats van gladgestreken. De kleding laat zien dat ze gedragen kan worden, zonder er versleten uit te zien.

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Dat verschil is belangrijk. Er is geen duidelijke obsessie om iets “vintage” te laten lijken. Chen is geïnteresseerd in iets anders: het moment waarop een nieuw kledingstuk een persoonlijke geschiedenis begint te krijgen.

De “dirty rain”-print keert voor lente/zomer 2027 terug, dit keer met een motief van verwelkte bloemen. Het is een passend imperfect beeld, ergens tussen botanische schoonheid en verval. Het effect is ingetogen in plaats van decoratief en benadrukt Chen’s fascinatie voor oppervlakken die door het weer, aanraking en tijd lijken te zijn veranderd.

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

De materiaalkeuzes maken het idee tastbaar. Linnen, zijde en uitzonderlijk zachte katoenen jersey vormen de kern van de collectie, terwijl opengewerkte constructies terugkomen in denim en leer. Een linnen mesh in natuurlijke tinten voegt een extra laag van transparantie en textuur toe.

Linnen is hier bijzonder belangrijk omdat het van nature karakter krijgt. Het kreukt, wordt soepeler en verandert door het dragen. Bij Chen worden deze eigenschappen onderdeel van de uitstraling, in plaats van problemen die moeten worden opgelost.

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Er zit iets bijna literairs in de oppervlakken. Verschillende beschrijvingen van de collectie vergelijken ze met pagina’s die steeds opnieuw zijn vastgepakt: vervaagd, gekreukt en flexibeler geworden door aanraking. Dat is een nuttige manier om te begrijpen wat Chen doet. Het kledingstuk wordt niet gepresenteerd als een afgewerkt object dat op het moment van aankoop stilstaat. Het is ontworpen om te blijven veranderen zodra je het echt gaat dragen.

Deze aanpak plaatst Chen ook iets buiten de steeds gepolijster wordende taal van luxe mode. Hier zijn geen perfecte kleermakerskunst of technische spektakels nodig om waarde uit te stralen. Vakmanschap wordt zichtbaar in textuur, constructie en terughoudendheid.

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

De silhouetten voor lente/zomer 2027 zijn duidelijk ingetogen. Chen werkt met gecontroleerde volumes en een sterker gevoel voor structuur dan bij sommige van de meer uitbundige vormen die we kennen uit avant-gardistische herenmode.

De kleding blijft ruim genoeg om natuurlijk te bewegen, maar de ruimte is niet zomaar los. Jassen, overhemden en broeken houden genoeg structuur om te voorkomen dat de collectie vormloos wordt. Het evenwicht ligt tussen gemak en orde – kleding die comfortabel oogt zonder simpelweg casual te worden.

Ziggy Chen lente zomer 2027 – Photo courtesy of Ziggy Chen

Dat maakt AMBIEPOSE bijzonder interessant als herenmode. De hedendaagse mode heeft jarenlang het idee van oversized kleding steeds verder uitgebreid, maar iets simpelweg groter maken is niet meer genoeg. Chen kiest voor een meer gecontroleerde aanpak. Het volume dient het lichaam in plaats van het te overspoelen.

De kleding lijkt geschikt voor verschillende situaties zonder door één bepaalde omgeving te worden bepaald. Een jas zegt niet automatisch “kantoor”, “avond” of “ceremonie”. Een ruim overhemd hoeft geen resortkleding te zijn. Chen laat genoeg ruimte voor de drager om zelf te bepalen wat het kledingstuk wordt.