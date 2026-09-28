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De modecollectie van Alberta Ferretti lente/zomer 2027. Een mooie ontsnapping

De modecollectie van Alberta Ferretti lente/zomer 2027 draait om een mooie ontsnapping, met beweging, intense kleuren, vloeiende stoffen en moeiteloze sensualiteit.

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ADVERSUS
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Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Een stap, een draai, een ontsnapping. Échappée belle: een mooie ontsnapping. Maar échappée is ook een beweging uit de dans: een moment waarop de voeten vanuit een gesloten positie naar buiten openen en het lichaam ruimte geven. In deze ruimte tussen beweging en ontsnapping krijgt de nieuwe collectie van Alberta Ferretti voor lente/zomer 2027 van Lorenzo Serafini vorm.

Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Het is een reis naar een echte fantasiewereld, waarin verbeelding geen manier biedt om aan de werkelijkheid te ontsnappen, maar wel een meer instinctieve manier om erin te leven. Een wereld die zweeft tussen droom en tastbare werkelijkheid, met een vleugje verre exotiek, de vrijheid van een andere tijd en de lome elegantie van mensen die door het leven lijken te bewegen volgens hun eigen ritme.

Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

De zomer is hier al een herinnering. Nog niet helemaal verdwenen, maar onmogelijk om vast te houden. Ze blijft op de huid liggen, komt terug in verzadigde kleuren die door de zon zijn vervaagd, en in stoffen die de sporen lijken te dragen van lange, rustige dagen. Een bloemenprint lost bijna op in vloeistof en stroomt over een veranderlijke stof die door de handen glipt. Net als de zomer zelf kan ze niet worden vastgehouden. Je kunt haar alleen beleven, waarna de zoete nostalgie van dagen die eindeloos leken achterblijft.

Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Blauw, teal, roest en mosterdgeel hebben de intensiteit van kleuren die je ziet onder een meedogenloze zon. Ivoor en zwart vormen de basis van het kleurenpalet, terwijl lila, pistache en poederroze verschijnen als zachtere herinneringen.

Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Er klinkt een echo van de jaren twintig van Léon Bakst en van George Balanchines radicale idee van vrijheid: het lichaam bevrijd van beperkingen, kleding ontworpen rond beweging in plaats van beperking. Prints worden instinctief, bijna onstuimig, met elkaar gecombineerd en roepen de beroemde composities van Matisse op.

Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Wat ooit bij de intimiteit van underwear hoorde, wordt nu als outerwear gedragen. Slipjurken, lingeriedetails en kimono-jassen worden gecombineerd met ballonbroeken en vloeiende lagen, waardoor het onderscheid tussen aankleden en uitkleden, tussen privé en publiek, vervaagt. Sensualiteit ontstaat moeiteloos en wordt een uitdrukking van vrijheid.

Alberta Ferretti lente zomer 2027 - Photo courtesy of Alberta Ferretti
Alberta Ferretti lente zomer 2027 – Photo courtesy of Alberta Ferretti

Misschien is dit de échappée belle van de Alberta Ferretti-vrouw: geen ontsnapping uit de werkelijkheid, maar de vrijheid om te bewegen tussen de wereld zoals die is en de wereld zoals zij die zich voorstelt.

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