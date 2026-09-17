Al vijftig jaar staan de drie letters GTI voor een unieke mix van sportiviteit, coolness en understatement. Begin dit jaar vierde Volkswagen de vijftigste verjaardag van de GTI met de Golf GTI Clubsport EDITION 50

Dit is de krachtigste GTI aller tijden

Al vijftig jaar staan de drie letters GTI voor een unieke mix van sportiviteit, coolness en understatement. Begin dit jaar vierde Volkswagen de vijftigste verjaardag van de GTI met de Golf GTI Clubsport EDITION 50. In mei volgde de wereldpremière van de eerste elektrische GTI: de ID. Polo GTI. En nu zet Volkswagen de volgende stap in het tijdperk van elektrische mobiliteit met de nieuwe ID.3 GTI. En ook dit is een echte. Met zijn rijdynamiek en nauwkeurige rijeigenschappen past hij naadloos in de traditie van zijn voorgangers. Bovendien is de ID.3 GTI – die in het eerste kwartaal van volgend jaar op de markt komt – met een vermogen van 240 kW (326 pk) de krachtigste serieproductie-GTI die Volkswagen ooit heeft gebouwd.

De andere belangrijke cijfers van de ID.3 GTI, die is ontwikkeld op basis van de ID.3 Neo: een indrukwekkend maximumkoppel van 545 Nm, een sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 5,6 seconden, een top van 200 km/u (begrensd) en een WLTP-actieradius (prognose) van maximaal 601 kilometer*. Tot de bijzondere technische kenmerken van de GTI behoren de nieuw ontworpen GTI-modus met Launch Control en een stijver afgesteld, elektronisch gestuurd sportonderstel. Daarnaast heeft de ID.3 GTI een nieuw ontworpen front, speciale 20 inch lichtmetalen velgen en een sfeervol GTI-interieur met een geavanceerde cockpit en ergonomische sportstoelen. GTI-fans zullen ook de klassieke kleur Tornado Red waarderen, die in de jaren ‘80 voor het eerst werd aangeboden op de tweede-generatie Golf GTI.

Nieuw GTI-front

Het GTI-DNA komt onmiskenbaar terug in de voorkant van de ID.3 GTI dankzij de kenmerkende sportieve elementen die direct duidelijk maken dat we hier te maken hebben met het sportieve topmodel van de ID.3-serie. Bovenin het front vallen de nieuw ontwikkelde IQ.LIGHT LED-matrixkoplampen op, die standaard aan boord zijn. Tussen de koplampen loopt een transparante lichtstrip met het verlichte Volkswagen-logo. Direct boven de LED-lichtstrip tussen de koplampen bevindt zich het misschien wel bekendste GTI-kenmerk: de rode bies, afgeleid van het rode frame van de radiatorgrille van de allereerste Golf GTI uit 1976. Andere kenmerkende GTI-elementen zijn de verticale LED-elementen, die zijn gevangen in hoogglanszwarte accenten aan de buitenzijden van de bumper. Onderin is de eveneens hoogglanszwarte GTI-honingraatgrille van de luchtinlaat geïntegreerd, voor de klimaatregeling van het interieur en het accusysteem. Aanvullend zijn er aan de buitenkant twee in rood uitgevoerde verticale elementen verwerkt, die we kennen van de ID. Polo GTI en qua ontwerp doen denken aan de sleepogen uit de autosport. De front-looks worden afgerond met een als splitter ontworpen voorspoiler.

Nieuw GTI-silhouet

En profil wordt de ID.3 GTI gedomineerd door de nieuwe, standaard 20 inch lichtmetalen velgen. De naam ervan – Wörthersee – is alleszeggend voor de echte GTI-liefhebbers en is een eerbetoon aan het legendarische GTI Treffen aan het Wörthersee-meer in Oostenrijk. Andere GTI-highlights zijn de buitenspiegelkappen en dorpels in hoogglanszwart.

Nieuwe basis voor het GTI-interieur

Het interieur van de ID.3 GTI gebaseerd op dat van de ID.3 Neo, met een nieuw design, meer ergonomische indeling, het Innovision-infotainmentsysteem van de nieuwste generatie met de grotere Digital Cockpit en het grote touchscreen. Bovendien ligt het kwaliteitsniveau van alle materialen en afwerking op een hoger niveau . Ook nieuw: de knoppenrij voor de aircofuncties (plus de schakelaar voor de alarmlichten) onder het infotainmentdisplay en de middenconsole ernaast met een handige draaiknop voor het volume en de skipfunctie voor nummers en zenders.

De ID.3 GTI voegt daar een opvallende, herkenbare en heel persoonlijke noot aan toe. De bekende GTI-elementen komen uiteraard terug in de uitrusting, het ontwerp van de stoelen en de technische details. Rood op zwart is het overheersende kleurenschema. In het dashboard loopt een smalle rode bies over de hele breedte. Een rode 12 uursmarkering op het nieuwe multifunctionele sportstuur onderstreept dat de ID.3 GTI een echte GTI is. De kleur rood is ook terug te vinden op de premium sportstoelen, waarvan de Superclark bekleding een compleet nieuwe interpretatie is van het tartan ruitjespatroon van de allereerste Golf GTI-stoelen uit 1976. De stoelen zijn optioneel ook verkrijgbaar in ArtVelours Eco Soul-microfleece.

Nieuwe GTI-modus

Zodra de bestuurder op de verlichte GTI-knop in het stuurwiel drukt, wordt een nieuw rijprofiel geactiveerd: de GTI-modus. Dit vormt een aanvulling op de profielen Eco, Comfort, Sport en Individual. De GTI-modus is het dynamische ‘geheime ingrediënt’ van deze elektrische ID.3 GTI. Met één druk op de knop worden alle aandrijf- en chassisinstellingen op maximale sportiviteit gefocust: de vermogensafgifte van de elektromotor, de progressieve besturing en het adaptieve DCC sportonderstel. Tegelijkertijd kan in deze stand ook de nieuwe Launch Control-functie en de volle 240 kW (326 pk) worden geactiveerd. De kleur van de achtergrondverlichting verandert daarbij permanent naar rood, het ID. Light knippert even rood en het scherm van de Digital Cockpit schakelt over naar de GTI-modus. De vermogensweergave met geïntegreerde snelheidsmeter domineert nu het midden van het digitale instrumentenpaneel.

Nieuwe veelzijdigheid

Tot de optionele uitrusting van de ID.3 GTI behoren een groot panoramadak, het 360 graden Area View-systeem, massage- en geheugenfunctie voor de premium sportstoelen, premium audiosysteem van Harman Kardon, geheugenfunctie voor Park Assist Pro en augmented reality-head-up display. De veelzijdigheid van deze elektrische ‘hot hatch’ wordt ook vergroot door de nieuwe ‘vehicle-to-load’-functie waarmee externe apparaten kunnen worden bediend of opgeladen. Dit gebeurt via de laadpoort met behulp van een adapter van Volkswagen.

Nieuwe assistentiesystemen

Dankzij de nieuwste software is de ID.3 GTI standaard uitgerust met een scala aan geavanceerde assistentiesystemen. Rijhulpsystemen zoals de nieuwste versie van Travel Assist zijn als optie verkrijgbaar. Omdat het systeem gebruikmaakt van online gegevens, is het omgedoopt tot ‘Connected Travel Assist’. Hiermee worden actuele verkeersinformatie en gegevens van andere Volkswagen direct gebruikt. Een andere nieuwe functie is one-pedal-driving, waarbij de ID.3 GTI snel tot stilstand wordt gebracht via uitsluitend het gaspedaal.

De ID.3 GTI komt in het eerste kwartaal van volgend jaar op de markt. Meer informatie, specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

Technische gegevens ID.3 GTI Aandrijving MEB+, achterwielaandrijving Accucapaciteit (netto) 79 kWh Vermogen 240 kW (326 pk) Acceleratie van 0 naar 100 km/u 5,6 seconden Topsnelheid 200 km/u DC-laadvermogen (max.) 183 kW Verwachte WLTP-actieradius Tot 601 km* Lengte 4.290 mm Breedte 1.809 mm Hoogte 1.560 mm Wielbasis 2.764 mm

Zoals elke elektrische Volkswagen wordt de ID.3 GTI geleverd inclusief 5 jaar onderhoud. Op het accupakket geldt 8 jaar (tot 160.000 km) garantie. Daarnaast profiteert elke ID.-rijder van gratis 24/7 pechhulp binnen Europa. Dankzij het uitgebreide servicenetwerk in Nederland en daarbuiten is mobiliteit altijd gewaarborgd – bij pech, zoals een lekke band, staat hulp binnen 3 uur klaar. De Volkswagen ID.3 GTI wordt geproduceerd in het Duitse Zwickau.