Ontdek de belangrijkste denimtrends voor heren voor winter 2026-2027: van relaxed straight en baggy jeans tot dark denim en double denim.

De belangrijkste denimtrends voor heren winter 2026-2027. Photo courtesy of Fendi

Denim blijft ook voor winter 2026-2027 een vaste waarde in de herenmode, maar de jeans van komend seizoen ziet er anders uit dan de extreem oversized modellen van de afgelopen jaren. Op de catwalks voor de winter zagen we weer draagbare, rechte en relaxed fits. Dat betekent niet dat baggy spijkerbroeken gaan verdwijnen. De tendens verschuift wel richting meer gestroomlijnde en rechtere pasvormen, terwijl baggy en slouchy jeans gewoon onderdeel van het modebeeld blijven. Verder maakt dit seizoen ook de afwerking het verschil: van vintage wassingen en distressed details tot glanzende coatings en opvallende versieringen. Dit zijn de belangrijkste denimtrends voor heren voor winter 2026-2027.

1. Relaxed straight: de nieuwe denim-basis

Relaxed straight fit jeans met scheuren en vintage look bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De extreem wijde jeans van de afgelopen jaren maken langzaam plaats voor pasvormen die zich gemakkelijker dagelijks laten dragen. De relaxed straight jeans wordt een belangrijke basis voor winter 2026-2027: niet strak, niet overdreven wijd, maar met voldoende ruimte rond de dijen en een rechte pijp richting de schoen.

Rechte jeans met wintertrui en varsity-jack bij Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

De fit doet denken aan de jaren 90 en voelt daardoor tegelijk vertrouwd en actueel. Isabel Marant laat zien hoe goed zo’n rechte jeans werkt met een mooie, dikke wintertrui en suède laarzen. Ook bij Diesel zien we rechte modellen, vaak gecombineerd met stoere boots.

De taille is doorgaans middelhoog. Dat geeft de jeans een volwassenere uitstraling en maakt hem geschikt voor zowel casual als meer geklede combinaties.

Zo draag je hem: met een grote knit, een overhemd en boots voor een nonchalante look, of juist met een zwarte coltrui en blazer voor een meer geklede uitstraling.

2. Baggy jeans: volume blijft, maar wordt bewuster

Ben je verknocht aan je wijde jeans, blijf hem dan gerust dragen: baggy denim is nog lang niet verdwenen. Het verschil zit vooral in de proporties. De nieuwe baggy jeans hoeft niet meer extreem groot te zijn. Het volume wordt bewuster ingezet en gecombineerd met kledingstukken die de look in balans houden.

Zo koos Dolce & Gabbana voor baggy jeans, vaak met scheuren, distressed details en vintage wassingen. Ook Emporio Armani presenteerde ruimvallende modellen in middenblauw. Bij Dsquared2 varieert het volume sterk, van ruimere jeans tot uitgesproken oversized silhouetten.

De juiste baggy jeans heeft dit seizoen meer een nonchalante, fashionable uitstraling dan het overdreven oversized effect van eerdere seizoenen.

Zo draag je hem: met laarzen en een korter jack, of juist met een nette jas of blazer om het volume wat meer contrast te geven.

3. Vintage wassingen, distressed denim en opvallende finishes

Een van de duidelijkste ontwikkelingen voor winter 2026-2027 is dat denim weer doorleefdmag zijn. Clean, perfect egaal blauw mag, maar daarnaast gaan we ook voor meer lived-in effecten.

Denk aan vintage wassingen, vervaagde plekken, kreuklijnen, scheuren en distressed effecten. Dolce & Gabbana maakt van die nonchalante, versleten uitstraling een belangrijk onderdeel van de collectie. Bij Tom Ford krijgt denim juist een meer fashionable interpretatie met donkere wassingen, duidelijke kreuklijnen en een scherpe vouwlijn.

Wijde jeans met hoogglans finish van Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met bijzondere finishes. Dsquared2 showde spijkerbroeken met een lakachtige coating en doorzichtige pailletten, waardoor de jeans bijna geplastificeerd leken. Emporio Armani ging voor versieringen met opgestikte kristallen.

Kristallen voor de wijde jeans en het denim overhemd op de catwalk van Emporio Armani. Photo courtesy of Emporio Armani

4. Van indigo tot wit, grijs en groen

Blauw blijft uiteraard de belangrijkste kleur voor heren-denim, maar voor winter 2026-2027 gaan we ook andere kleuren zien. Van licht en vervaagd blauw tot diep indigo en donker vintage blauw: vrijwel iedere tint komt voorbij.

Vooral donkere denim krijgt een meer geklede uitstraling. Een diepblauwe wassing werkt bijvoorbeeld uitstekend met een zwarte blazer, coltrui of lange winterjas.

Groene jeans met daaronder laarzen in dezelfde stijl bij Diesel. Photo courtesy of Diesel

Daarnaast zien we opvallende alternatieven. Gucci kiest voor witte, rechte denim, terwijl Dior grijze denim laat zien. Diesel gaat nog een stap verder met zeegroene denim, naast grijze en blauwe modellen.

Daarmee wordt denim minder voorspelbaar. Een jeans hoeft niet altijd blauw te zijn om als denimlook te werken.

De belangrijkste kleuren: middenblauw, vintage blauw, donker indigo, grijs en wit.

5. Cargo jeans geven denim een utility-update

Utilitydetails en workwear-invloeden blijven we ook deze winter in de denimtrends tegenkomen. Bij Dior zien we cargo jeans met een relatief rechte, draagbare fit en opvallende gouden knopen. Dezelfde benadering verschijnt ook in een knielange versie.

De cargo-invloeden geven de jeans een functioneler en stoerder karakter, zonder dat deze spijkerbroeken noodzakelijkerwijs extreem baggy worden. Dat maakt deze trend interessant voor mannen die wel iets nieuws willen proberen, maar niet meteen naar een heel uitgesproken silhouet willen overstappen.

De combinatie van denim, zakken, metalen details en een wat hogere taille zorgt voor een moderne utility-look.

Zo draag je hem: houd de rest van de outfit relatief rustig met een eenvoudige knit, T-shirt, leren jack of stoere boots.

6. Double denim is terug

De combinatie van een spijkerbroek met een denim overhemd of jack blijft een spannende manier om denim te dragen. Voor winter 2026-2027 wordt double denim bovendien wat rijker en luxer gestyled.

Total denim look: wijde spijkerbroek en spijkerjack met bontkraag op de catwalk van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Fendi combineert een jeans met een denim blouse en kiest daarbij voor een donkere, vintage wassing. Dolce & Gabbana gaat voor een uitgesproken winterse versie: een spijkerbroek met een spijkerjack met een royale bontkraag.

Zo draag je hem: met een leren riem en boots (bij Fendi spotten we zelfs stoere laarzen met dierenprint) voor een stoere uitstraling, of met een luxe jas en accessoires voor een minder casual look.

Naast total denim looks gaan we deze winter natuurlijk ook weer volop pakken dragen. Ook daar zien we interessante ontwikkelingen: Herenpakken herfst winter 2026 2027: de stoere comeback van het klassieke pak.

7. Denim wordt steeds gekleder

Misschien wel de interessantste ontwikkeling is dat jeans steeds meer richting tailoring met ietwat slankere pasvormen gaat. Denim is niet langer uitsluitend casual. De juiste fit, donkere wassing en styling maken een jeans verrassend geschikt voor een meer geklede garderobe.

Geklede jeans in combinatie met zwarte blazer bij Tom Ford. Photo courtesy of Tom Ford

Tom Ford laat dit zien met jeans met een hoge taille, donkere wassingen en een duidelijke vouwlijn. De denim wordt gecombineerd met een zwarte tailored blazer, een zwart T-shirt of een zwarte coltrui. Witte manchetten van een overhemd zorgen voor een fris contrast. Ook andere collecties laten zien dat denim onderdeel kan worden van een meer sophisticated silhouet.

Zo draag je hem: kies een donkere, relatief cleane jeans en combineer die met een blazer, coltrui, overhemd en nette of stoere leren schoenen.

Welke jeans wordt de belangrijkste voor winter 2026-2027?

Als je maar één spijkerbroek voor het nieuwe seizoen wil aanschaffen, zit je goed met een relaxed straight model in een middenblauwe of donkere wassing. Het silhouet is modern zonder extreem te zijn en laat zich gemakkelijk combineren met de rest van de wintergarderobe.

Wil je een meer uitgesproken pasvorm, dan kun je kiezen voor baggy denim, een cargo jeans of een model met een opvallende wash of coating. En voor een meer modieuze uitstraling is double denim of een jeans gecombineerd met tailoring een sterke keuze.

Opvallend is vooral wat we níét zien: de skinny jeans maakt vooralsnog geen overtuigende comeback. Af en toe duikt een slanker model op, maar op de catwalks blijft de nadruk duidelijk liggen op rechte, relaxed en wijde silhouetten. Voorlopig lijkt de tijd van de superstrakke herenjeans dus nog niet terug.

De tendens voor winter 2026-2027 is daarmee duidelijk: jeans mag relaxed en nonchalant zijn, maar kan net zo goed stoer, uitgesproken, luxe of zelfs gekleed gedragen worden. Benieuwd naar de andere modetrends, lees dan ook De 5 belangrijkste modetrends voor mannen voor herfst/winter 2026–2027.