Na je 50e is de standaard RDA voor eiwitten mogelijk niet optimaal voor het behoud van spieren en kracht. Dit is wat onderzoek laat zien.

Waarom na je 50e een eiwitrijker dieet wordt aanbevolen

De meeste mannen boven de 50 krijgen ongeveer de hoeveelheid eiwit binnen die door gezondheidsautoriteiten wordt aanbevolen. Om in de belangrijkste voedingsbehoeften te voorzien, kan dat volstaan. Om spieren, kracht en lichamelijke functies ook naarmate we ouder worden te behouden, is er echter mogelijk meer nodig.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, of RDA, van 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag is bedoeld om te zorgen voor een adequate inname van voedingsstoffen voor de algemene bevolking. De RDA is niet specifiek ontwikkeld om vast te stellen hoeveel eiwit nodig is om spiermassa, fysieke prestaties of de aanpassing aan krachttraining op latere leeftijd maximaal te ondersteunen. Voor een man tussen de vijftig en zestig die regelmatig met gewichten traint, is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht daarom mogelijk niet de meest geschikte hoeveelheid om als doel aan te houden. Wie spiermassa en fysieke prestaties tijdens het ouder worden optimaal wil ondersteunen, kan baat hebben bij een hogere eiwitinname.

Dit onderscheid wordt na je 50e steeds belangrijker. Spieren zijn niet alleen een kwestie van uiterlijk: ze dragen bij aan kracht, mobiliteit, de stofwisseling en zelfstandigheid op de lange termijn. Het doel is niet alleen om meer spieren op te bouwen, maar ook om het geleidelijke verlies van de spieren die al zijn opgebouwd te vertragen of te voorkomen. Eiwit is niet de enige factor – krachttraining blijft essentieel – maar het is wel een van de meest praktische voedingsfactoren waarop we invloed kunnen uitoefenen.

Een groeiend aantal studies, samen met verschillende vooraanstaande expertgroepen die gezamenlijke aanbevelingen hebben opgesteld, suggereert dat oudere volwassenen baat kunnen hebben bij een hogere eiwitinname dan de standaard RDA, vooral wanneer het behoud van spiermassa en lichamelijke functies een prioriteit is. De expertgroep PROT-AGE, een van de meest toonaangevende panels die de relatie tussen eiwit en ouder worden hebben onderzocht, adviseert ongeveer 1,0-1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag voor gezonde ouderen. Voor lichamelijk actieve mensen en in sommige situaties tijdens ziekte of herstel kunnen hogere hoeveelheden passend zijn.

Ook voor mannen die regelmatig aan krachttraining doen, kan een hogere inname redelijk zijn. Afhankelijk van lichaamsbouw, trainingsvolume, calorie-inname en individuele doelen, is een dagelijkse eiwitinname van ongeveer 1,2 tot 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht een passende richtlijn. Deze hoeveelheid wordt ondersteund door het bredere onderzoek naar het behoud van spiermassa en de ondersteuning van krachttraining. Wat optimaal is, blijft onderwerp van discussie en er bestaat geen ideale hoeveelheid die voor iedereen geldt. Het belangrijkste punt is dat de standaard RDA niet automatisch moet worden gezien als de hoeveelheid eiwit die spieren en lichamelijke functies het beste ondersteunt bij een actieve volwassene boven de 50.

Dit komt ook door een verschijnsel dat bekendstaat als anabole resistentie. Naarmate we ouder worden, kunnen spieren minder sterk reageren op een bepaalde hoeveelheid eiwit uit voeding. Dezelfde hoeveelheid eiwit die bij een jong persoon spieropbouw kan stimuleren, kan op latere leeftijd minder resultaat geven. Dat betekent echter niet dat ouder wordende spieren niet meer reageren.

Krachttraining blijft een van de meest effectieve manieren om ook op latere leeftijd spiermassa te behouden en vaak zelfs op te bouwen, terwijl voldoende eiwit de aminozuren levert die nodig zijn voor spierherstel en aanpassing. Beide werken samen: training zorgt voor de prikkel, terwijl eiwit helpt het materiaal te leveren dat nodig is om op die prikkel te reageren.

Wat betekent dit concreet aan tafel?

Voor een man van 90 kilogram geldt dan het volgende. Bij de standaard RDA van 0,8 gram per kilogram zou de dagelijks aanbevolen hoeveelheid ongeveer 72 gram eiwit zijn. Met 1,2 gram per kilogram komt dat neer op ongeveer 108 gram, terwijl 1,6 gram per kilogram overeenkomt met ongeveer 144 gram per dag.

Dat betekent niet iedere man van 90 kilo boven de 50 naar 144 gram moet streven. Wie intensief traint, een dieet volgt om lichaamsvet te verliezen of zich sterk richt op het behoud van spiermassa, kan baat hebben bij het maximum. Maar ben je maar weinig actief, wil je je gewicht behouden en vooral gezond ouder worden, dan heb je wellicht aan 108 gram genoeg. Denken in termen van een vloeiend bereik tussen onder- en bovengrens is nuttiger dan uitgaan van één universeel correct getal.

Voor veel gezonde en actieve volwassenen boven de 50 is een inname van 1,2 tot 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag een goed uitgangspunt. De exacte hoeveelheid kan vervolgens worden afgestemd op lichaamsbouw, activiteitenniveau, trainingsdoelen, eetlust en het voedingspatroon als geheel.Een belangrijke kanttekening

Een hoger eiwitdoel is niet voor iedereen geschikt. Mensen bij wie een nierziekte is vastgesteld of die een duidelijk verminderde nierfunctie hebben, zouden hun eiwitinname niet ingrijpend moeten veranderen zonder dit te bespreken met een arts of een andere gekwalificeerde zorgprofessional. Ook andere medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op wat een passend voedingspatroon is.

Voor gezonde mensen met een normale nierfunctie hebben de hogere eiwitinname­niveaus in onderzoek naar voeding en krachttraining echter niet aangetoond dat ze nierziekten veroorzaken. Het belangrijke onderscheid is tussen iemand met een normale nierfunctie die de eiwitinname binnen een redelijk bereik verhoogt en iemand met een bestaande nierfunctiestoornis die zonder medische begeleiding een eiwitrijk dieet gaat volgen.

Conclusie

Het is dus niet zo dat iedere man boven de 50 per se 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag moet binnenkrijgen. Het gaat erom dat de eiwitbehoefte wordt bekeken in de context van leeftijd, lichamelijke activiteit en individuele doelen. Als het behoud van spiermassa, kracht en fysieke mogelijkheden belangrijk is – en zeker als krachttraining al deel uitmaakt van de routine – is de standaard RDA mogelijk niet de meest ideale richtlijn.

De RDA blijft een belangrijke richtlijn voor een adequate voeding, maar voldoende en optimaal zijn niet per definitie hetzelfde. Onderzoek en deskundigenadviezen wijzen erop dat veel gezonde en actieve volwassenen boven de 50 baat kunnen hebben bij een hogere eiwitinname dan de RDA voorschrijft. Een dagelijkse inname van ongeveer 1,2 tot 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht kan daarbij een passende richtlijn zijn om spiermassa en kracht te ondersteunen, zeker in combinatie met krachttraining. Het is daarom belangrijk om te weten waarop de RDA is gebaseerd en waarvoor deze bedoeld is. Dat inzicht kan de manier waarop we naar onze eiwitbehoefte kijken aanzienlijk veranderen.