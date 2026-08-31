De 5 belangrijkste modetrends voor mannen voor herfst/winter 2026–2027

Modetrends man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2, Prada, Dior

De modetrends voor mannen voor herfst/winter 2026–2027 kwamen uit Milaan en Parijs met een verrassende duidelijkheid. Na jaren waarin het in de menswear allemaal wel wat groter, wijder en bewust anoniemer mocht zijn, begint het silhouet weer slanker te worden. Tailoring staat opnieuw centraal. De kleding wordt preciezer. Toch betekent dit geen terugkeer naar een conservatieve manier van kleden.

De beste collecties die in Milaan en Parijs werden gepresenteerd, combineerden klassieke mannenmode met sportswear, technische stoffen, decoratieve details en een welkome dosis excentriciteit. Skitruien werden verrassend genoeg gecombineerd naast elegante tailoring; Prince of Wales-ruiten kregen hightech afwerkingen; broches, foulards en skinny stropdassen keerden terug in de garderobe voor mannen. Jonathan Anderson’s herencollectie voor Dior, de steeds scherpere proporties van Prada, de technisch ambitieuze klassiekers van Louis Vuitton en het verzorgde zelfvertrouwen van de grote modehuizen uit Milaan wezen allemaal in een vergelijkbare richting.

Voor herfst en winter krijgen mannen meer gelegenheden om zich elegant te kleden, maar ook meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze dat doen.

1. Het slanke silhouet is terug

Modetrends man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

De belangrijkste verandering in de mannenmode voor herfst/winter 2026–2027 zit ‘m in de proporties.

Na een lange periode van oversized broeken, enorme jassen en bewust vormloze lagen brengen designers het lichaam opnieuw terug in beeld. Prada ging voor ultra-slanke proporties, terwijl Dior, Gucci en andere grote modehuizen met smallere broeken, nauwsluitende tops en jassen met scherp afgetekende lijnen experimenteerden.

Dit betekent niet dat we teruggaan naar de strakke menswear van het einde van de jaren 2000. Het nieuwe slanke silhouet is meer gecontroleerd dan agressief. De sterkste versie van deze look draait om contrast: smalle broeken onder een opvallende jas, een slanke afkledende trui onder een getailleerd jasje of een slank pak met nog steeds voldoende bewegingsvrijheid. Voor mannen die de afgelopen jaren verborgen hebben gezeten in broeken met wijde pijpen, wordt dit het seizoen waarin het silhouet zich in de tegenovergestelde richting begint te bewegen.

2. Ski- en après-skistijl komt van de berg

Modetrends man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dsquared2

De recente Winterspelen vormden een duidelijke culturele achtergrond voor de mannenshows in Milaan. Dsquared2 speelde met olympische verwijzingen en beelden uit de wintersport, terwijl Ralph Lauren breisels met patronen, fleece, pufferjassen en flanel presenteerde met een uitgesproken sfeer van een luxe skiresort. Skitruien en breisels geïnspireerd op sportswear verschenen ook binnen de bredere trends die in de collecties van Milaan en Parijs te zien waren.

Dit betekent niet dat we deze winter in volledige technische skikleding door de stad gaan flaneren. Er is een meer draagbare versie. Denk aan Fair Isle-truien, wollen breisels met patronen, fleece onder getailleerde outerwear en stoere winterlagen in rijke kleuren. Het belangrijkste is dat het er niet moet uitzien alsof je daadwerkelijk op weg bent naar de piste.

3. Klassieke menswear wordt speelser

Misschien is de belangrijkste les uit Parijs en Milaan dat herfst/winter 2026–2027 geen enkele belangstelling toont voor strikte categorieën. Het Dior van Jonathan Anderson combineerde historische referenties, decoratieve stoffen en onconventionele styling. Meer in het algemeen bracht het seizoen utility, sportswear en formele kleding samen. Dit geeft mannen meer ruimte om te experimenteren.

Een mooie jacquard trui kan onder een strenge jas worden gedragen. Een formeel jasje kan met sportswear worden gecombineerd. Een foulard kan een conventionele stropdas vervangen. De oude regels blijven een richtlijn, maar je mag er zeker ook van afwijken.

Modetrends man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dior

4. Rijke kleuren in plaats van eindeloos beige

Neutraal kleuren verdwijnen niet, maar herfst/winter 2026–2027 is duidelijk kleurrijker dan de jaren van ingetogen beige, grijs en camel die eraan voorafgingen. De mannenmode is niet langer bang om met kleur te experimenteren: de Milanese collecties verkenden ook diep bordeaux, amber, kastanjebruin, bosgroen, nachtblauw en leigrijs.

De sterkste kleuren van het seizoen zijn rijk en intens, eerder dan fluorescerend. Bordeaux is bijzonder bruikbaar omdat het in een wintergarderobe bijna als een neutrale kleur werkt. Bosgroen, diepblauw en amber met bruine ondertonen laten zich net zo gemakkelijk dragen. Roze blijft de meest fashion-forward keuze, vooral wanneer het wordt gedragen met tailoring of donkerdere outerwear.

5. De skinny stropdas is terug

De stropdas keert al verschillende seizoenen geleidelijk terug in de mannenmode, maar herfst/winter 2026–2027 geeft hem een duidelijkere vorm. De skinny stropdas dook herhaaldelijk op tijdens de fashion weeks voor mannen, vooral als onderdeel van een bredere terugkeer naar tailoring en een licht rock-‘n-rollachtige benadering van formele kleding.

Dit is niet de agressief corporate skinny stropdas van het begin van de jaren 2010. De nieuwe versie werkt beter met een soepel vallend overhemd, een licht imperfecte knoop en tailoring die overdreven formaliteit vermijdt. De leren versies die in modekringen werden gezien, suggereren bovendien dat designers geïnteresseerd zijn in de stropdas als accessoire, en niet alleen als symbool van het kantoorleven. Draag hem met een smal gesneden pak, een gebreid kledingstuk of een leren jas. Het doel is elegantie met een vleugje gevaar.

De garderobe voor herfst/winter 2026–2027 beloont precisie

Als één woord de mannenmode voor herfst/winter 2026–2027 zou moeten definiëren, dan zou dat precisie kunnen zijn. Maar het oversized tijdperk is nog lang niet verdwenen en er zal altijd ruimte blijven voor soepel vallende broeken en jassen met royale proporties. Toch zien we in Milaan en Parijs dat de mode zich beweegt naar scherpere lijnen, bewustere proporties en kleding met een statement.

De beste looks van het seizoen combineren discipline met een eigen, persoonlijke stijl: een smalle broek met een ruime jas, traditionele ruiten uitgevoerd in technische stoffen, een pak met een onberispelijke snit met een broche, of een klassieke wintertrui die op een onverwachte manier wordt gedragen.

Voor mannen is dat misschien wel het meest bemoedigende aspect van allemaal. Herfst/winter 2026–2027 legt je geen regels op. Het vraagt je om je met intentie te kleden.