Quiet upkeep is de nieuwe mannelijke verzorging: discreet en dagelijks, met kleine vaste gewoontes voor huid, haar, geur en handen.

“Quiet upkeep”: de verzorging die je niet ziet, maar wel voelt

Er is iets merkwaardigs aan de manier waarop mannen tegenwoordig voor zichzelf zorgen. Op het eerste gezicht lijkt er geen echte revolutie gaande. Geen opvallende ingrepen, geen radicale transformaties. En toch hoef je maar iets beter te kijken om te merken dat gewoontes veranderen.

Een gezichtscrème naast de tandenborstel. Zonnebescherming, ook als je niet naar het strand gaat. Een geur die je kiest op basis van de dag, in plaats van dat ene vertrouwde flesje helemaal leeg te maken. Verzorgde nagels. Een kapsel dat niet simpelweg “kort” is, maar een duidelijke vorm heeft. nnen noemen: een discrete, bijna onzichtbare vorm van zelfzorg die vooral draait om regelmaat. Het is niet de grooming voor een belangrijke avond. Het is wat er op gewone dagen gebeurt, wanneer niemand kijkt.

En misschien is dat precies het punt. Mannelijke persoonlijke verzorging wordt minder spectaculair en is tegelijkertijd veel meer aanwezig.

Het gezicht in drie stappen

Jarenlang werd mannelijke skincare voorgesteld als iets ingewikkelds of, aan de andere kant, als iets wat eigenlijk niet nodig was. Vandaag is de aanpak veel eenvoudiger.

Reiniger, moisturizer, zonnebescherming. Drie producten, drie handelingen, een routine die geen bijzondere kennis en ook niet veel tijd vraagt.

De belangstelling voor mannelijke skincare is duidelijk toegenomen en ook de manier waarop merken met mannen communiceren is veranderd. De oude codes van donkere verpakkingen, agressieve taal en beloftes die draaiden om het idee van “mannelijkheid” komen steeds minder vaak voor. Daarvoor in de plaats zien we producten en communicatie die veel meer lijken op de rest van de beautywereld.

Het interessante is dat er geen grote obsessie met perfectie lijkt te zijn. Het doel is vaak veel eenvoudiger: een huid die goed aanvoelt, er uitgerust uitziet.

Ook meer technologische hulpmiddelen, zoals roodlichtmaskers, vinden hun weg naar de dagelijkse routine thuis. En terwijl er steeds meer over huid wordt gesproken, groeit ook de aandacht voor de hoofdhuid. Het lijkt erop dat verzorging zich langzaam van het oppervlak verplaatst naar alles wat ervoor zorgt dat het er goed uit blijft zien.

Parfum is niet langer alleen parfum

Parfum is altijd een van de weinige vormen van grooming geweest die mannen zonder al te veel discussie hebben geaccepteerd. Maar ook hier verandert iets.

Het idee van een signature scent is nog steeds populair: die geur vinden die anderen na verloop van tijd met jou associëren. De geur die een vriend herkent zodra hij een kamer binnenkomt, of die iemand jaren later ruikt en meteen aan een bepaalde persoon doet denken.

Maar steeds meer mannen lijken ook het tegenovergestelde te willen. Niet één parfum, maar meerdere. Een voor de zomer, een voor de avond, iets discreters voor het werk en misschien een totaal andere geur voor op reis.

Daaruit komt het idee van een fragrance wardrobe voort, een geurengarderobe die ongeveer hetzelfde werkt als een kledinggarderobe. En discovery sets, met verschillende geuren in kleinere formaten, maken het ook veel eenvoudiger om die wereld te verkennen. Parfum wordt daardoor minder een automatische keuze. Het wordt iets waar je over nadenkt. Niet per se lang. Soms is het genoeg om vlak voor vertrek het juiste flesje te kiezen.

Je handen zeggen meer dan je denkt

Handen zijn waarschijnlijk een van de lichaamsdelen waaraan we het minst aandacht besteden, totdat er iets niet in orde is. Te lange nagels. Droge nagelriemen. Beschadigde huid. Het zijn kleine details, maar moeilijk te missen wanneer je iemand een hand geeft, een glas pakt of je telefoon gebruikt. Daarom wordt de manicure voor mannen steeds normaler. Verzorgde handen zijn tegenwoordig een must.

Haar wordt niet meer alleen geknipt: het wordt vormgegeven

Misschien wordt de verandering nergens zo duidelijk als bij het haar. Er was een tijd waarin het genoeg was om bij de kapper binnen te stappen en om een kort kapsel te vragen, misschien met een fade. Tegenwoordig is het veel gebruikelijker om met een foto op je telefoon en een vrij precies idee van het gewenste resultaat aan te komen.

De soft wolf cut, de modern mullet, de two block met Koreaanse inspiratie en lichte permanenten: het zijn verschillende stijlen, maar ze hebben iets gemeen. Ze vragen om aandacht voor de vorm.

Natuurlijk zal niet iedereen eindigen met een wolf cut. Daar gaat het ook niet om. Mannen leren hun haar steeds meer te zien als een belangrijk onderdeel van hun uitstraling, en niet alleen als iets dat elke vier weken korter moet worden gemaakt.

Dat geldt ook voor wie geen enkele trend volgt. Een goed kapsel kan heel eenvoudig zijn. Wat verandert, is de aandacht waarmee het wordt gekozen en onderhouden.

Het moeilijke deel is volhouden

Een nieuw product kopen is makkelijk. Het elke ochtend zes maanden lang gebruiken is een stuk moeilijker.

Misschien is quiet upkeep daarom zo’n goede manier om te beschrijven wat er gebeurt. Het interessante zit niet zozeer in het product zelf, maar in de herhaling.

Een goede crème die je regelmatig gebruikt, heeft waarschijnlijk meer waarde dan een plank vol producten die je hebt gekocht omdat ze op dat moment populair waren. Hetzelfde geldt voor haar: als je eindelijk een kapsel hebt gevonden dat werkt, hoef je niet elke maand iets nieuws te proberen.

Ook parfum volgt dezelfde logica. Je hoeft niet elke nieuwe lancering te kennen. Het is genoeg om te weten wat je echt lekker vindt en wanneer je het wilt dragen.

In die zin raakt mannelijke zelfzorg steeds minder aan het idee van ijdelheid. Het is tegenwoordig meer een gewone vorm van persoonlijke verzorging, net als voldoende slapen, goed eten of je kleding netjes houden. Het levert niet per se een voor-en-naresultaat op. En juist daarom is het zo makkelijk om het niet op te merken.

Verzorging die natuurlijk moet lijken

Er zit een kleine paradox in dit alles.

Hoe meer aandacht er aan persoonlijke verzorging wordt besteed, hoe minder zichtbaar die aandacht zou moeten zijn.

Het ideale resultaat is niet per se dat iemand denkt: “Hij heeft een perfecte skincare-routine.” Veel waarschijnlijker is dat iemand gewoon denkt dat die persoon er goed uitziet. Een gezonde huid, een goed kapsel, verzorgde handen. En dat hij lekker ruikt.

Het werk blijft achter de schermen. Dat is de kracht van quiet upkeep. In een tijd waarin bijna alles in content wordt veranderd – ochtendroutines, favoriete producten, transformaties, tutorials, voor-en-nafoto’s – bestaat er ook een vorm van verzorging die helemaal niet gezien hoeft te worden. Het gebeurt elke dag, vaak in een paar minuten. Het eindresultaat: je ziet het niet, maar voelt het.