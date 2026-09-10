Kort mannenhaar herfst/winter 2026-2027: de nieuwe trends. Photo courtesy of Dolce & Gabbana SS 2027

In de haartrends voor herfst/winter 2026-2027 voor de heren is er een verandering van richting op komst. Dat merk je in de kapslaons, maar we zagen het ook op de catwalks voor zomer 2027. Na verschillende seizoenen waarin mannen hun haar langer, nonchalanter en met een zekere vanzelfsprekendheid lieten groeien, lijkt de tendens nu terug te gaan naar kortere haarsnitten. Niet naar de kunstmatige strakheid van de extreem gedefinieerde kapsels van een paar jaar geleden, maar naar een nieuw idee van kort mannenhaar voor herfst/winter 2026-2027: cleaner, makkelijker te onderhouden, maar nog altijd met karakter.

Het gaat er niet om dat lang(er) haar plotseling is verdwenen. Shag-kapsels, uitgegroeide krullen en kapsels met meer beweging maken nog steeds deel uit van het huidige beeld. Maar naast die vrijheid is een tegengestelde en steeds duidelijkere richting ontstaan: mannen die minder onderhoud, een strakkere vorm en een kapsel willen dat er ook goed blijft uitzien wanneer het niet net door de kapper is bijgewerkt. Voor de herfst/winter 2026-2027 is kort haar dan ook minder een nostalgische terugkeer dan een zeer eigentijds antwoord op de manier waarop veel mannen er nu willen uitzien: verzorgd, maar niet geconstrueerd; netjes, maar niet té perfect.

Textured crop: kort haar met meer structuur

Kort mannenhaar herfst/winter 2026-2027: de nieuwe trends. Photo courtesy of Paul Smith SS 2027

De textured crop blijft een van de meest overtuigende referentiepunten van dit nieuwe korte haar. De kracht ervan ligt in het vermogen om structuur en beweging te combineren: kortere zijkanten, soms met een fade, en een bovenkant die wordt bewerkt met textuur, onregelmatigheid en een zekere natuurlijkheid.

Precies daar zit het verschil met de strakkere crops uit het verleden. Er wordt niet gezocht naar een volledig egaal oppervlak. Het kapsel leeft van kleine niveauverschillen, losse lokken en beweging. Het is een aanpak waardoor het haar bewerkt kan lijken zonder te strak gekamd over te komen.

Met dit soort kapsels kun je alle kanten op. De stijl kan strakker en grafischer worden uitgevoerd, maar ook zachter, past bij steil, golvend of van nature dik haar en vraagt vooral niet om elke ochtend perfect gestyled te worden om zijn goede vorm te behouden.

De zachtere buzz cut

Kort mannenhaar herfst/winter 2026-2027: de nieuwe trends. Photo courtesy of Dolce & Gabbana SS 2027

Naast de crop is een van de interessantste ontwikkelingen die van de minder extreme buzz cut. Niet het haar dat zo kort wordt geschoren dat het bijna een militaire verklaring wordt, maar een iets zachtere versie, die lang genoeg wordt gelaten om wat textuur en een minder strenge vorm te behouden.

Dat is een belangrijk detail. De nieuwe buzz cut probeert het haar niet per se volledig te verwijderen: hij wil het eenvoudiger maken. Genoeg lengte behouden voor een natuurlijker en minder agressief kapsel maakt ook de uitgroei makkelijker te beheersen. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom deze kapsels opnieuw interessant wordt voor mannen die een buzz cut in het verleden te radicaal zouden hebben gevonden.

French crop en crew cut krijgen een moderne update

Kort mannenhaar herfst/winter 2026-2027: de nieuwe trends. Photo courtesy of Dior SS 2027

Daarnaast krijgen twee klassiekers opnieuw meer betekenis: de French crop en de crew cut. Beide bieden een nettere oplossing voor als je niet meteen richting een geschoren kapsel wilt gaan. De eerste behoudt wat haar bovenop en als pony; de tweede is eenvoudiger en compacter, maar kan worden aangepast met zachtere fades en minder strenge verhoudingen dan bij de traditionele versies.

Kort mannenhaar herfst/winter 2026-2027: de nieuwe trends. Photo courtesy of Paul Smith SS 2027

Zachtere fades en mid tapers

Een van de interessantste veranderingen gaat niet zozeer over één specifiek kapsel, maar over de manier waarop de zijkanten worden behandeld. Dit seizoen lijkt zich geleidelijk te verwijderen van de meest agressieve fades met een sterk contrast, waarbij de overgang van huid naar haar bijna grafisch wordt. Daarvoor in de plaats zien we steeds vaker zachtere low fades en mid tapers, die de vorm van het hoofd volgen zonder een al te duidelijke scheiding te creëren.

Het voordeel is niet alleen esthetisch. Een minder extreme fade groeit vaak mooier uit. Na een of twee weken ziet het kapsel er niet meteen verouderd uit, maar blijft het model er min of meer in zitten. Het is een subtiel verschil, maar het vertelt veel over het huidige moment. Het nieuwe korte mannenkapsel is niet alleen bedoeld voor de dag van de afspraak bij de kapper. Het moet ook in het echte leven blijven werken. Het nieuwe korte mannenkapsel wil geen aandacht trekken omdat het ingewikkeld is. Het wil werken juist omdat het dat niet is.