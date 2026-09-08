Porsche 911 GT3 Bergsport: een eerbetoon aan rijplezier in de bergen

Van de houten gebouwen van de voormalige zagerij in Gmünd, waar de eerste sportwagens van Porsche vorm kregen in de schaduw van de Oostenrijkse Alpen, tot de kronkelige bergpassen die het natuurlijke testterrein vormden van de vroegste modellen van het merk…. de historie van Porsche is altijd nauw verbonden geweest met de bergen. De steile hellingen en bochtige wegen van de Alpen hebben niet alleen de belangrijkste eigenschappen van de straatauto’s bepaald, maar ook die van de allereerste racewagens van het merk. Nu introduceert Porsche een productieversie – exclusief voorbehouden aan Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland – geïnspireerd door de indrukwekkende Alpen-regio en het rijplezier dat zo velen beleven op iconische bergwegen: de GT3 Bergsport.

De GT3 Bergsport is gebaseerd op de huidige 911 GT3 met het Touring pakket en ontworpen door Porsche Exclusive Manufaktur. Hij combineert puur rijplezier met designelementen die zijn geïnspireerd op de Alpen; een plek waar een laag gewicht, direct rijgedrag en mechanische feedback worden beloond met volop rijplezier. Elk van de 100 exemplaren van de GT3 Bergsport belichaamt deze kwaliteiten, en heeft zowel uiterlijk als vanbinnen designelementen die hun inspiratie putten uit het landschap. De wereldpremière van de GT3 Bergsport was afgelopen week weggelegd voor de Arosa ClassicCar heuvelklim in Zwitserland. Op 3 september stuurde Porsche merkambassadeur Jörg Bergmeister deze speciale uitvoering over het 7,3 kilometer lange en 76 bochten tellende parcours met een hoogteverschil van 422 meter tussen start en finish.

Geïnspireerd door de kleuren en het licht van de Alpen

De nieuwe carrosseriekleur Valleygreenmetallic is speciaal voor deze productieversie ontwikkeld via het Paint to Sample Plus programma. Het is een rijke tint die de diepgroentinten en aardse kleuren van de bergen symboliseert.

Het Lichtgewicht-pakket wordt gecombineerd met aluminium velgen in plaats van de magnesiumvelgen die normaliter zijn inbegrepen. De configuratie van de GT3 Bergsport is zorgvuldig afgestemd op de eisen van alpenpaswegen en zorgt voor rijprecisie en rijplezier op allerlei soorten ondergronden. Een liftsysteem op de vooras maakt het dagelijks gebruik op steile hellingen en oneffen oppervlakken nog gemakkelijker, terwijl de brandstoftank van 90 liter het bereik van de auto vergroot tijdens langere ritten door de bergen. De gesmede aluminium velgen zijn uitgevoerd in satijnglans Witgoud en Ceramica, wat doet denken aan met ijs bedekte bergtoppen. Erachter gaan feloranje remklauwen schuil die de warme tinten van de ‘alpenglow’ symboliseren; het natuurfenomeen dat optreedt wanneer het eerste of laatste licht van de dag de Alpentoppen verlicht.

Andere uiterlijke details die de bijzondere status van dit model benadrukken, zijn de getinte HD-Matrix LED-koplampen en het motief met de geblokte vlag op de voorklep, geïnspireerd op de 908 Bergspyder. Op de B-stijl is een embleem met het opschrift ‘GT3 Bergsport’ te vinden. Een ander, nog opvallender embleem prijkt op de motorkap. Dit ronde logo brengt het hele Bergsport kleurenpalet samen in een ontwerp met vier Alpentoppen, die de vier Alpenlanden vertegenwoordigen, en een kronkelende weg tegen een bergachtige achtergrond. Ter gelegenheid van de introductie van de GT3 Bergsport verschijnt er ook een speciale uitgave van Curves Magazine, gelimiteerd tot slechts 1.000 exemplaren.

Het uiterlijke kleurenthema komt ook terug in het interieur van de auto, waar Valleygreen domineert als tailormade lederkleur op de neerklapbare koolstofvezel kuipstoelen die deel uitmaken van het Lichtgewicht pakket. Decoratieve oranje stiksels en het geborduurde ‘GT3’ opschrift op de hoofdsteunen vertalen de alpenrood-tinten door in het interieur, samen met accenten op de draaibare startknop, het gaspedaal, de 12-uur-markering op het stuur, het schakelpatroon op de versnellingspook van de handgeschakelde versnellingsbak en details binnen het Sport Chrono pakket.

De inspiratie uit de bergen komt ook terug in de decoratieve stiksels op de deuren en het bovenste deel van het dashboard, waar afwisselend zwarte en witte stiksels silhouetten van bergtoppen vormen in een kruissteekpatroon. Het Licht Design pakket zorgt voor extra sfeerverlichting, terwijl het BOSE® Surround Sound systeem een hoogwaardige geluidservaring biedt. Het speciaal ontworpen GT3 Bergsport embleem op het rooster van de achterklep is ook in reliëf aangebracht op het lederen deksel van de middenconsole. Zelfs de sleutel, het lederen sleuteletui en het documentenetui zijn tailormade, in lijn met het kleurenpalet en de logo’s van de GT3 Bergsport.

Het vervullen van persoonlijke klantwensen is een belangrijk onderdeel van het wereldwijde aanbod van Porsche. Het succes van deze aanpak spreekt voor zich: wereldwijd kiest bijna elke klant die een 911 bestelt minstens één personalisatieoptie van Porsche Exclusive Manufaktur. Het aanbod aan personalisatieopties voor het interieur en exterieur reikt van individuele details en lifestylegerichte pakketten tot de productie van kleine series in een gelimiteerde oplage en speciale marktedities. Klanten hebben wereldwijd via de car configurator al toegang tot zo’n driehonderd Porsche Exclusive Manufaktur opties voor alle modellen. Met meer dan 230 extra exterieurkleuren voor alle modelseries maakt het uitgebreide Paint to Sample programma het Porsche Exclusive Manufaktur aanbod compleet. Ook biedt Porsche tal van accessoires, achteraf in te bouwen opties en uitrustingen om klanten te helpen hun droomauto samen te stellen. Bijzonder zijn hier de Manthey kits.