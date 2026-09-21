De modecollectie van McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker

De modecollectie van McQueen lente zomer 2027 verkent Londen met rebellie, religieuze beelden en sculpturale tailoring.

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

De modecollectie van McQueen voor lente zomer 2027 richt zich op Londen: op de straten, de energie, de houding en het instinct voor rebellie van de stad. Voor Seán McGirr, Creative Director van het in Londen geboren modehuis, staat de stad centraal in de collectie.

“Deze collectie viert de eindeloos stimulerende en overstijgende kracht van Londen”, zegt McGirr. “McQueen is een in Londen geboren modehuis, en de compromisloze houding en rebelse geest van de stad vormen het hart ervan.”

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

Londen, tussen het heilige en de subcultuur

De nieuwe zomercollectie beweegt door de spanningen die bij Londen horen en zet moderniteit en verleden naast elkaar. In de schaduwen van de stad ziet McQueen een mogelijkheid: een ruimte waar goddelijke euforie samenkomt met subcultuur, en het etherische met het stedelijke.

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

Het kleurenpalet verwijst naar religieuze portretten en de vervaagde neonkleuren van undergroundraves. Delicate gerookte tule wordt gecombineerd met zuurbloemige prints op reflecterend organza. Puurheid ontmoet overtreding in glanzend gelakt satijn en leren harnassen, terwijl sieraden van edelmetaal voor het lichaam zijn gemaakt door meesterjuwelier Shaun Leane.

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

Het effect draait om contrast, waarbij elk materiaal een andere kant van de Londense sfeer van de collectie laat zien. Zachtheid zit in gerookte tule en transparante organza; hardere accenten komen van gelakt satijn, leer en reflecterende oppervlakken. Religieuze beelden en de kleuren van de undergroundwereld bestaan naast elkaar.

Savile Row, opnieuw bekeken

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

De tailoring is scherp en gedefinieerd, maar geeft de tradities van Savile Row een andere richting. Die werkwijze wordt beschreven als diep verankerd in de basis van het modehuis. De collectie beweegt tussen formaliteit en tegencultuur en gebruikt tailoring als een punt van spanning.

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

Sculpturale tailoring met “engelenvleugels” staat tegenover lange, strenge pakken. Drie maatwerk-silhouetten voor mannen werden ontwikkeld in samenwerking met Huntsman en gemaakt van traditionele Britse wol. De taal van klassieke Britse tailoring wordt zo naast meer sculpturale en rebelse vormen geplaatst.

Avondkleding krijgt een nieuwe richting, naar de overstijgende kunst van het atelier. Ingewikkelde en elementaire borduursels brengen detail in de kleding, terwijl nachtelijke jacquards vervagen in transparante organza.

McQueen lente zomer 2027: engelen in het donker – Photo courtesy of McQueen

Door de hele collectie heen blijven de beelden hangen tussen aardse en buitenaardse verwijzingen: religieuze portretten, undergroundneon, Britse tailoring, sieraden van edelmetaal en de donkere transparantie van organza. McQueen omschrijft de schoonheid als “indrukwekkend en meeslepend” – als engelen in het donker.