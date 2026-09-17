Welke herfstjas draag je in najaar 2026? Ontdek 6 stijlvolle tussenjassen voor mannen, van het spijkerjack en de bomber tot de Harrington.

6 herfstjassen voor de man: dit zijn de tussenjassen van najaar 2026. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De herfst kondigt zich aan met kortere dagen, frisse ochtendlucht en die typische Nederlandse wisselvalligheid. De ene dag schijnt de zon, de volgende waait de wind koud door de straten en valt er een bui. In die overgangsperiode is een goede herfstjas geen luxe, maar een absolute noodzaak. Hij moet je beschermen tegen kou en vocht, comfortabel zitten over een trui en tegelijkertijd iets toevoegen aan je uitstraling. Voor mannen is de herfstjas vaak het stuk dat een outfit van alledaags naar verzorgd tilt – zonder dat het overdreven of te zwaar wordt.

Waar een zomerkledingstuk vooral luchtig en licht moet zijn, vraagt de herfst om balans. Te dun en je staat te rillen bij de bushalte; te dik en je zweet al bij de eerste zonnestralen. De ideale herfstjas – of tussenjas – beweegt mee met het seizoen, en past bij verschillende gelegenheden: van een wandeling in het park tot een werkdag op kantoor of een avondje uit.

Spijkerjack: de tijdloze klassieker

Een opvallend spijkerjack op de catwalk van Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Begin bij de basis. Het spijkerjack is voor veel mannen de eerste echte herfstjas die ze aanschaffen, en terecht. Denim is stevig, wordt mooier naarmate je het meer draagt en combineert moeiteloos met bijna alles.

In 2026 zien we een duidelijke verschuiving: weg van de lichte, smalle truckermodellen en toe naar donkerder indigo en zwart, met ruimere, boxy snitten. Workwear-details zoals grotere opgezette zakken, een steviger denim en soms een corduroy-kraag of geruite voering maken de jas geschikt als echte overgangsjas.

Draag je denim jack over een hoodie of flanellen overhemd en je hebt direct een casual, stoere look. Combineer het met een coltrui en een nette broek, en je look is ineens gekleder.

Chore coat en barn jacket: stoer en functioneel

Moderne variant van het klassieke barn jacket op de catwalk van Prada. Photo courtesy of Prada

Naast denim staat de chore coat of barn jacket stevig in de schijnwerpers. Deze workwear-geïnspireerde jassen hebben een rechte of licht boxy pasvorm, vaak met meerdere praktische zakken en een stevige stof van katoen of canvas.

Ze ademen functionaliteit zonder saai te worden. De chore coat is perfect voor mannen die een ongedwongen maar verzorgde uitstraling zoeken. Hij werkt even goed over een T-shirt met jeans als over een overhemd met chino’s.

In dezelfde categorie vallen utility- en field jackets: robuust, met een militaire of outdoor-achtergrond, en uitstekend geschikt voor de Nederlandse herfst.

Bomberjack: sportief en nonchalant

Bomberjack met klassieke broek in lichte najaarskleuren bij Giorgio Armani. Photo courtesy of Giorgio Armani

Als je iets sportievers zoekt, blijft het bomberjack een veilige en stijlvolle keuze. Kort, vaak met ribboorden aan de onderkant en mouwen, en verkrijgbaar in nylon, wol, leer of gewatteerde varianten.

Een bomber voegt een nonchalante energie toe aan elke outfit. In de herfst werken de iets zwaardere of gevoerde uitvoeringen het best. Een leren bomber of een model met shearling-details geeft extra karakter en houdt de wind goed tegen.

Leren jack: karaktervol en tijdloos

Klassiek leren jack op de catwalk van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het leren jack is een tijdloze keuze voor de herfst en geeft vrijwel iedere outfit direct meer karakter. Leer houdt de wind goed tegen en wordt, mits goed onderhouden, mooier naarmate je het langer draagt. Van een klassiek bikerjack tot een eenvoudiger leren bomber: er zijn verschillende modellen die passen bij een casual of meer uitgesproken stijl.

Combineer een leren jack met een T-shirt, jeans en boots voor een stoere uitstraling, of draag het over een overhemd of coltrui met een nette broek voor een meer verzorgde look. Vooral donkerbruin, cognac en zwart zijn veelzijdige kleuren voor de herfst. Voor wie liever een zachtere uitstraling heeft, is suède een interessant alternatief.

Harrington-jas: casual met een nette uitstraling

Houd je van een nettere uitstraling, dan kan je uitstekend terecht bij de Harrington-jas. Dit model met knoopsluiting, vaak een geruite voering en een iets langere snit, is elegant genoeg voor kantoor of een diner, maar blijft casual genoeg voor het weekend. Het is een van die items die je jarenlang kunt dragen zonder dat het gedateerd raakt.

Windbreaker: licht, sportief en functioneel

Sportief en praktisch is de windbreaker en daarmee een uitstekende keuze voor de herfst. Deze lichte jas is oorspronkelijk ontworpen om te beschermen tegen wind en is vaak ook waterafstotend. Dankzij het lage gewicht is dit jack ideaal voor wisselvallige dagen waarop een zware jas nog niet nodig is.

Moderne interpretatie van de windbreaker. Photo courtesy of Louis Vuitton

Moderne windbreakers zijn er in allerlei uitvoeringen, van minimalistische modellen in neutrale kleuren tot opvallendere varianten met technische details. Draag het over een T-shirt of hoodie met jeans en sneakers voor een sportieve, casual look. Op mildere herfstdagen is de windbreaker bovendien makkelijk mee te nemen of als extra laag te dragen. Volgens Louis Vuitton mag je een windbreaker zelfs over je pak voor herfst of winter 2026 dragen (en de blazer mag eronder uitkomen).

Lange jassen en trench coats

Naast bovenstaande tussenjassen gaan we het komende seizoen ook weer volop trench coats zien. Deze jassen zijn ideaal voor de herfst. Lange jassen gaan het deze winter helemaal maken. We komen ze ook in lichtere materialen al in de herfstcollecties tegen.

Materialen die het verschil maken

Een mooie jas staat of valt met het materiaal. Katoen en canvas, eventueel met een wax-afwerking, bieden stevigheid en een zekere waterafstotendheid. Denim is duurzaam en goed voor een persoonlijke look. Wol en wollen mengsels isoleren goed, ademen en geven een elegantere uitstraling – ideaal voor iets formelere situaties.

Leer en suède voegen textuur en karakter toe; een goed leren jack wordt alleen maar mooier met de jaren. Gewatteerde of technische stoffen zijn licht van gewicht maar verrassend warm, perfect voor actieve dagen.

Let bij aanschaf op de voering. Een flanellen, sherpa- of lichte quiltvoering maakt een groot verschil op koudere ochtenden. Waterafstotende of winddichte behandelingen zijn in Nederland geen overbodige luxe. Een jas die er goed uitziet maar je nat laat worden bij de eerste bui, is uiteindelijk geen goede investering.

Trends die de herfst van 2026 kleuren

Donkere, volumineuzere denimjassen en workwear-invloeden domineren in de herfst van 2026 het straatbeeld. Bruin – vooral warme chocolade- en cognactinten – wint terrein op het traditionele navy.

Checks en geruite details duiken overal op: in shackets, voeringen en blazers. Rode accenten, van diep bordeaux tot helderder rood, zorgen voor een statement zonder overdreven te worden.

Pasvormen zijn over het algemeen ruimer en comfortabeler dan een paar jaar geleden, al blijven getailleerde opties populair bij wie een scherper silhouet prefereert. Layering is belangrijker dan ooit: de jas is niet langer het enige buitenste kledingstuk, maar onderdeel van een doordachte opbouw van lagen.

Hoe je de jas laat werken

Styling is uiteindelijk persoonlijk, maar een paar richtlijnen helpen. Voor een casual look combineer je een denim- of chore-jas met een hoodie of flanellen overhemd, jeans en sneakers of boots.

Voor smart-casual werkt een Harrington of lichte wollen jas uitstekend over een coltrui of overhemd met chino’s en nette schoenen. Layeren is de sleutel: begin met een T-shirt of overhemd, voeg een trui of overshirt toe en eindig met de jas. Zo kun je overdag lagen uittrekken of extra lagen toevoegen.

Accessoires maken het verschil. Een wollen sjaal, een pet of een paar leren handschoenen geven de outfit extra warmte en afwerking zonder dat het geforceerd eruitziet.

Let op de lengte van de jas: te kort kan onhandig zijn bij een trui, te lang kan juist log zijn bij een casual look.

Praktische tips bij aanschaf

Investeer in kwaliteit als je de jas vaak gaat dragen. Goede materialen en een degelijke afwerking betalen zich terug in jarenlang draagcomfort.

Probeer de jas altijd over een trui aan, zodat je zeker weet dat hij ruim genoeg is. Controleer de mouwlengte, de schouders, armsgaten en of de kraag prettig zit. Kijk ook naar praktische details zoals zakken, ritsen en of de jas makkelijk te onderhouden is.

Kleuren blijven relatief veilig in de herfst: navy, antraciet, olijfgroen, camel, bruin en zwart zijn veelzijdig. Een opvallender model in bordeaux of een sterke check kan juist een statement maken als de rest van je garderobe neutraal is.