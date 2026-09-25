Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

Voor de mode collectie van lente/zomer 2027 geeft Maria Grazia Chiuri het lichaam de hoofdrol. Mode draait altijd al om het lichaam, erkent ze, maar deze collectie legt de nadruk op iets dat dichterbij komt: emotionele vrijheid. Dat idee loopt door elke look en geeft vorm aan de verlangens van de lichamen van nu, sterk en kwetsbaar tegelijk, waar mannelijk en vrouwelijk elkaar ontmoeten. Het zijn de woorden uit het gedicht van E.E. Cummings, I like my body when it is with your body, die dat idee neerzet van elkaar herkennen, terwijl kleding verandert in een tweede huid die emoties kan opnemen. Het zijn emoties van deze tijd, en Chiuri ziet de veranderende vormen van de tijd als iets wat mode wil vastleggen.

Intimiteit als vertrekpunt

Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

Alles begint met ondergoed/lingerie, voor mannen en vrouwen. Het wordt een lichte laag die even makkelijk kan verbergen als onthullen. Kant en borduurwerk geven deze kledingstukken extra kracht, terwijl veel verschillende kleuren zorgen voor een speelse uitstraling. Het lichaam dat hier zichtbaar wordt, geniet ervan om gezien te worden zonder zijn gevoel voor ironie te verliezen.

In dat beeld speelt Raffaella Carrà een belangrijke rol. Ze was een icoon van de Italiaanse popcultuur en werd over de hele wereld geliefd. Voor Chiuri staat Carrà voor het doorbreken van regels: van haar kleding op het podium tot de hiërarchie van verlangen en haar keuze voor onafhankelijkheid in haar leven en haar manier van denken.

Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

De spiegel wordt onderdeel van de show

De spiegel, normaal een plek voor een persoonlijk moment van herkenning, krijgt tijdens de show een nieuwe betekenis. Hij vermenigvuldigt de lichamen van Celentano, Carrà en de dansers uit de energieke uitvoering van Prisencolinensinainciusol, waardoor een spiegelbeeld iets wordt dat mensen samen beleven.

Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

Ook verwijst de catwalk naar Luciano Fabro’s Cubo di specchi. Daardoor worden de toeschouwers zelf onderdeel van dat spel van reflecties. Elke weerspiegeling nodigt uit om opnieuw te kijken en iemand anders in hetzelfde beeld te ontdekken.

Waar elke tegenstelling samenkomt

Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

Net zoals lichamen samenkomen, mengen ook de kledingstukken zich door lagen, verschillende lengtes, uiteenlopende vormen en contrasterende materialen. Glans en mat bestaan naast elkaar. Licht ontmoet zwaar. Zijde verschijnt naast dierenprint, terwijl kant, borduurwerk en inlegwerk overal terugkomen.

Sommige kledingstukken veranderen van functie, zoals de kamerjas waarin je volgens Fendi in zomer 2027 zonder moeite de straat opgaat. Fluweel ontmoet perkament. Punk staat naast burgerlijke elegantie. Juwelenschoenen maken outfits af die zich niet in een hokje laten plaatsen.

Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

Een garderobe zonder hiërarchie

Fendi lente zomer 2027 – Photo courtesy of Fendi

Niets volgt hier een vaste rangorde. Mannen en vrouwen staan naast elkaar en laten oude ideeën over genderkleding achter zich. De collectie viert het lichaam zonder het te beperken en laat kleding spreken als een teken van ontmoeting, vrijheid en herkenning.