De modecollectie van Giorgio Armani herfst winter 2026 2027

GIORGIO ARMANI Man herfst winter 2026-27 – Photo courtesy of Giorgio Armani

De nieuwe herencollectie van Giorgio Armani voor herfst winter 2026 2027 is het debuut van Leo Dell’Orco, die het roer van de vorig jaar overleden Italiaanse modeontwerper heeft overgenomen. De afgelopen veertig jaar was Dell’Orco altijd aan de zijde van Armani te vinden; hij kent de stijl van het maison door en door.

Dell’Orco’s persoonlijke stijl komt tot uiting in het vernieuwen van tijdloze elegantie, waarbij hij innovatie en traditie op een perfecte manier combineert. Zijn visie is helder: een elegantie die niet bang is om zich te ontwikkelen, maar altijd trouw blijft aan de kern van verfijning en tijdloze klasse.

Verandering

GIORGIO ARMANI Man herfst winter 2026-27 – Photo courtesy of Giorgio Armani

De nieuwe herencollectie staat in het teken van – het kon niet anders – verandering, transformatie. De collectie is een ware evolutie van een idee, een interpretatie van verandering die zijn fundamenten behoudt, maar zich tegelijkertijd verrijkt met nieuwe nuances.

De term ‘Cangiante’ komt van het Italiaanse woord cangiare, veranderen, maar is ook een schildertechiek uit de Renaissance waarbij schaduwen werden gemaakt door een lichtere in plaats van een donkerdere tint toe te voegen. Cangiante vat hiermee het concept van de nieuwe collectie perfect samen, die zich, net zoals stof dat verandert onder het licht, aanpast afhankelijk van het perspectief. Dit idee komt tot leven in de mix van kleuren, het gebruik van texturen en de vloeiende vormen, waarbij elk element zich aanpast aan het lichaam en de beweging, zonder ooit zijn elegante uitstraling te verliezen.

Kleur en materiaal

GIORGIO ARMANI Man herfst winter 2026-27 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Kleur speelt de hoofdrol in deze collectie, met een balans tussen discretie en durf. De rijke tinten olijfgroen, amethistpaars en lapis lazuli-blauw komen prachtig tot leven tegen een basis van grijs, beige en diep zwart, typische Armani-kleuren. Dit creëert een spel van licht en schaduw, waardoor elk kledingstuk uniek wordt. De stoffen, waaronder fluweel, crêpe en chenille, worden versterkt door combinaties met gekamd kasjmier en matte leersoorten, terwijl de zijde die denim nabootst een frisse, moderne touch toevoegt. De kleurenpalet is rijk, gebalanceerd en verfijnd, kenmerkend voor het merk Giorgio Armani.

GIORGIO ARMANI Man herfst winter 2026-27 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Silhouetten: vloeiend

GIORGIO ARMANI Man herfst winter 2026-27 – Photo courtesy of Giorgio Armani

De collectie valt op door haar vloeiende silhouetten en ruime volumes die spelen met zachte, losse lijnen. Iconische items zijn onder andere lichte blousons, jassen met lage knopen en wikkelrokken die het lichaam omarmen zonder het te beperken. De overhemden, met of zonder kraag, en de broeken die soepel vallen over leren schoenen en laarzen, creëren een relaxte maar verfijnde uitstraling. Zelfs de skikleding sluit aan bij deze filosofie, met jassen en broeken die de typische elegantie van het merk uitstralen, maar met een fluweelachtig detail dat de praktische uitstraling transformeert in een discrete luxe.

GIORGIO ARMANI Man herfst winter 2026-27 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Tricot en accessoires

Tricot neemt een belangrijke plaats in de collectie in, gekarakteriseerd door zachte, materiële stoffen die warmte en comfort uitstralen. Een opvallend item in deze collectie is de geometrische jacquard cardigan, ontworpen in samenwerking met Alanui, die de grenzen tussen het mannelijke en vrouwelijke vervaagt. Het contrast tussen glanzende en matte afwerkingen komt ook terug in de accessoires: ruime handtassen en crossbodytassen, riemen met grafische gespen en hoeden met een brede rand. Alles wordt afgemaakt met brilontwerpen die zowel licht als verfijnd zijn.