Het Edgar-kapsel is al jaren populair, maar op de catwalks en tijdens de modeweken komen we het niet tegen. Dit is waarom.

Het Edgar-kapsel. Geweldig of afschuwelijk? – Photo ADVERSUS

Het Edgar-kapsel is de laatste jaren uitgegroeid tot een waar fenomeen onder jonge mannen. Het won al in de jaren 2010 aan populariteit in Latino gemeenschappen, maar het kapsel ging rond 2019 pas echt viraal. Via TikTok werd het wereldwijd populair en nog steeds is het geliefd. Het is een stijl die zowel bewondering als kritiek oproept. De meningen zijn verdeeld: je vindt het geweldig óf je haat het. We vertellen je meer over dit kapsel en waarom het zo populair is – of juist niet.

Het Edgar-kapsel

Het Edgar-kapsel is een komvormige haarsnit met een moderne twist. Het kapsel heeft een ronde vorm en een rechte, botte pony die als een gordijn over je voorhoofd hangt. De pony is kort of valt net boven de wenkbrauwen. Wat dit kapsel bijzonder maakt, zijn de zijkanten en achterkant. Die zijn kort geschoren, soms zelfs zo kort dat de huid zichtbaar is. Hierdoor krijg je een scherp contrast met het volle haar bovenop het hoofd en een soort paddenstoel-effect.

Een makkelijk en modern mannenkapsel voor 2026 – Photo ADVERSUS

De uitstraling van dit kapsel is symmetrisch en minimalistisch, al zijn er heel wat varianten op het thema te vinden. Zo kan een hogere fade (het opgeschoren gedeelte) zorgen voor extra volume bovenop en kun je met een undercut de overgang tussen lang haar bovenop en de geschoren zijkanten en achterkanten extra aanscherpen.

Het kapsel is geschikt voor alle haartypen, zowel steil als krullend haar. Elke haartextuur heeft zo zijn eigen vibe. Bij steil haar is de look minimalistisch en strak; krullend haar zorgt voor extra volume en beweging bovenop het hoofd waardoor het kapsel een ruigere uitstraling krijgt.

De naam ‘Edgar’ is een mysterie – er wordt wel gezegd dat het kapsel genoemd is naar een beroemde honkbalspeler uit de late jaren 2010, Edgar Martínez, wiens fan een virale foto deelde met een soortgelijke look. Officieel is dit verhaal niet bevestigd, maar feit is dat het pakte; het kapsel verspreidde zich razendsnel via sociale media.

Waarom vinden jongeren het Edgar-kapsel geweldig?

Het Edgar-kapsel is meer dan een kapsel: het staat voor rebellie en zelfexpressie. Het is bij voorkeur een streetstyle kapsel dat vooral geliefd is bij jongeren in Amerikaanse steden met sterke Mexicaanse invloeden. We zien het kapsel ook bij artiesten, sporters en influencers die zich willen associëren met de zogenaamde ‘takuache’-stijl, denk aan pick-up trucks, cowboylaarzen en een relaxte ranchero-attitude. Het kapsel – dat voorheen dan ook wel ‘takuache haircut’ werd genoemd – staat voor rebellie tegen mainstream, maar is ook stoer en rauw. Het straalt zelfvertrouwen uit, met een ruwe streetwise energie.

Niet op de catwalks

Zoals altijd, als we het over actuele haartrends hebben, pakten we onze catwalkfoto’s en streetstyle foto’s van de modeweken erbij, maar hoe we ook zochten, we hebben geen foto’s van modellen of influencers met het Edgar-kapsel gevonden. Laten we het zo zeggen: bij de shows waar wij bij geweest zijn, en dat zijn vooral de grote modehuizen, zijn we het kapsel niet tegengekomen. Het enige kapsel dat erbij in de buurt kwam, zie je op onze coverfoto. Over het algemeen dragen de modellen hun haar bovenop het hoofd lang, maar dat wordt eigenlijk nooit gecombineerd met sterk opgeschoren zijkanten en een opgeschoren achterkant.

Het Edgar-kapsel is dan ook, we zeiden het al, een street kapsel, en geen catwalk-trend. Er zijn wel wat TikTok en Instagram-influencers en ook kappers die het promoten als dé jaren 2025 2026-stijl, maar volgens ons is het geen mainstream of high-fashion kapsel.

Geweldig of afschuwelijk

De meningen over het Edgar-kapsel zijn sterk verdeeld. Laten we het zo zeggen: het is bepaald niet een kapsel dat snel bij je schoonmoeder in de smaak zal vallen. De botte lijnen, grote lengteverschillen, de superkorte zijkanten en achterkant en de rechte pony zijn mijlenver verwijderd van de klassieke herenkapsels met hun geleidelijke overgangen en zachte lijnen.

Statement kapsel

Maar houd je van een beetje shockeren en experimenteren, dan is het Edgar-kapsel jouw ding (zolang het duurt). Het is bovendien gemakkelijk te onderhouden en stylen. Dit kapsel kan verder een optrekkende haarlijn goed camoufleren, vooral als je voor een rechte en volle pony gaat die je voorhoofd bedekt. Het wordt juist daarom vaak gekozen, maar let op: bij vergevorderde inhammen of dun haar bovenop kan het contrast soms juist opvallen – een goede kapper maakt dan het verschil met de juiste haarlijnplaatsing. Volgens veel kappers doet dit kapsel het bijzonder goed bij ovale en lange gezichtvormen, en minder bij ronde of vierkante vormen, waar het contrast te hard kan zijn.