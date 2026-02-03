De herencollectie van Dolce & Gabbana voor winter 2026 2027: The Portrait of Man

In een wereldwijde modewereld die steeds meer richting eenvormigheid gaat, kijkt het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana met The Portrait of Man, de nieuwe herencollectie

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

In een wereldwijde modewereld die steeds meer richting eenvormigheid gaat, kijkt het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana met The Portrait of Man, de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2026 2027, naar binnen – en tegelijk omhoog. Meer dan een seizoensverhaal is de nieuwe collectie een manifest: een verklaring dat individualiteit opnieuw thuishoort in de mannenmode.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

In plaats van één centraal thema te presenteren, bouwt het modehuis een levende galerij van identiteiten. Elke man wordt gezien als een op zichzelf staand universum, met eigen passies, herinneringen, tegenstellingen en innerlijke spanningen. Op de catwalk worden kledingstukken portretten, en elke look functioneert als een psychologische en sartoriale zelfrepresentatie. Dit is menswear niet als uniform, maar als intieme expressie.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Licht speelt een bepalende rol en vormt de silhouetten met een duidelijke renaissancegevoeligheid. Echo’s van Italiaans clair-obscur geven de collectie emotionele diepte en onthullen vormen via schaduw en licht. Symbolische details verschijnen als visuele voetnoten: fragmenten van persoonlijke geschiedenis vertaald naar stijl. Het resultaat is een garderobe die zowel diep persoonlijk als cultureel gelaagd aanvoelt.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Vakmanschap blijft centraal staan, maar is bevrijd van rigiditeit. Het is hier geen vastgelegde taal, maar een middel tot zelfdefinitie. Schouders tonen karakter, constructies verraden intentie en proporties communiceren houding. Stoffen spreken zacht maar krachtig: weelderig fluweel suggereert introspectie, compacte wol staat voor discipline, matte zijde brengt ingetogenheid, terwijl moderne brokaten momenten van sensuele complexiteit toevoegen. Elke textuur weerspiegelt een andere manier van in de wereld staan.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De show ontpopt zich als een reeks van micro-universa, elk een ander “portret van de man”. Er is de introspectieve denker, gekenmerkt door diepgang en terughoudendheid; de creatieve visionair, expressief en instinctief; de mediterrane sensualist, geworteld in warmte en lichamelijkheid; de gestructureerde rationalist, precies en beheerst; en de rusteloze romanticus, gedreven door emotie en beweging. Geen stereotypes, maar menselijke energieën weergegeven met authenticiteit en respect.

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Met The Portrait of Man bevestigt Dolce & Gabbana persoonlijke stijl als de ultieme daad van individualiteit. In een tijd van wereldwijde mode-homogenisering nodigt de collectie mannen uit om elegantie terug te claimen als iets diep persoonlijks — geworteld in identiteit in plaats van trend.