Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA

De magie van sneeuw, de sensatie van high-performance rijden op de ijzige baan van het meer van St. Moritz en het publiek van het exclusieve winterevenement THE I.C.E. vormden het perfecte decor voor de presentatie van de Maserati MCPURA Cielo – FROZEN MAGMA. Dit unieke en tailormade model, afkomstig van het Maserati Fuoriserie personalisatieprogramma, combineert visuele en emotionele tegenstellingen in een mix van kracht en tijdloze elegantie.

In St. Moritz trok het exclusieve model van Maserati direct de aandacht dankzij zijn exclusieve glanzende carrosseriekleur Ai Aqua Rainbow: een iriserende lak die in het licht van tint verandert, wat doet denken aan het kristalheldere oppervlak van een gletsjer. In contrast met deze koude basis brengen speciaal vervaardigde glanzende oranje accenten warmte en energie over. De oranje dreamline livery, het oranje Drietand-logo op de tonneau cover, de externe badges, de Maserati-signatuur en het Cielo-embleem worden gedurfde, herkenbare grafische accenten die ontworpen zijn om op te vallen tegen het besneeuwde landschap. Het contrast wordt verder versterkt door glanzend zwarte onderkuipen en 20″ Cyclonic hoogglans zwarte Fuoriserie-velgen in combinatie met oranje remklauwen, gecoördineerde oranje wielnaafdoppen en Drietand-accenten.

Het interieur weerspiegelt dezelfde esthetische spanning tussen strakke lijnen en exclusiviteit. Zwart Alcantara wordt er afgewisseld met gelaserde Chevron grafische details, een oranje backdrop en de Drietand geborduurd op de hoofdsteunen. Oranje sierstiksels lopen als een visuele leidraad door het hele interieur. Accenten in koolstofvezel benadrukken het sportieve karakter van de auto en worden versterkt door een speciale interieurbadge met het opschrift ‘Maserati Fuoriserie – THE I.C.E. 2026 – ONE OF ONE’, om de absolute uniekheid van dit model te onderstrepen.

De MCPURA Cielo – FROZEN MAGMA wordt aangedreven door de iconische 630 pk sterke V6 Nettuno-motor met gepatenteerde voorkamertechnologie en beschikt over een uitgebreide reeks optionele extra’s. Voorbeelden zijn carbonkeramische remmen, de Suspension Lifter en een uitgebreid rijassistentiepakket. Ook is hij voorzien van het geavanceerde Sonus Faber Premium systeem voor een holistische en meeslepende audiobeleving aan boord.