Ken jij de nieuwste korte herenkapsels voor 2026? Van vernieuwde buzz cut tot Caesar en French crop. We vertellen je er meer over.

Korte herenkapsels 2026: trends en stijlen – Photo Charlotte Mesman

In 2026 verandert de manier waarop we naar korte herenkapsels kijken. Kapsels met sterke contrasten, zoals uitgesproken opgeschoren kapsels en two-blocks (kapsels die als het ware uit twee delen bestaan, met daartussen een scherpe scheiding), raken uit de mode. In plaats daarvan ligt de nadruk op natuurlijke vormen, zachte lengteovergangen en meer textuur. Het doel is een kapsel dat past bij je haar en je gezicht, en dat er ook na enkele weken nog verzorgd uitziet.

Kort haar is niet langer alleen praktisch. Steeds meer mannen kiezen bewust voor een kapsel dat eenvoudig is, maar toch stijlvol en persoonlijk.

De moderne crew cut

In 2026 krijgt de crew cut – een kort, strak kapsel waarbij het haar bovenop iets langer is dan aan de zijkanten en achterkant – een modernere uitstraling. Het haar bovenop is iets langer en wordt met textuur geknipt, zodat het niet plat ligt. De zijkanten worden niet meer scherp opgeschoren, maar vervagen geleidelijk.

Dit kapsel oogt verzorgd en is geschikt voor dagelijks gebruik. Met een kleine hoeveelheid matte stylingcrème blijft het haar natuurlijk en beweeglijk.

Caesar en French crop

Ook de Caesar cut en de French crop zijn in 2026 populair. Deze kapsels kenmerken zich door een korte, luchtige pony. De Caesar cut is een kort kapsel met een rechte, korte pony en haar dat overal ongeveer even lang en dicht tegen het hoofd aanligt. Dit kapsel is vernoemd naar Julius Caesar en staat bekend om zijn eenvoudige en herkenbare vorm. De French crop lijkt op de Caesar cut, maar heeft meer variatie in lengte en textuur. De pony is vaak iets speelser en het haar bovenop is gelaagd geknipt.

Beide kapsels zorgen voor een duidelijke vorm en kunnen het gezicht optisch in balans brengen. Ze zijn geschikt voor mannen die een strak, maar niet opvallend kapsel willen.

Textured crop

Een ander herenkapsel waarmee je dit jaar goed voor de dag komt, is de textured crop, een korte coupe waarbij de nadruk ligt op de textuur en beweging in je haar. Het haar bovenop het hoofd is langer dan aan de zijkanten en wordt in lagen geknipt.

De zijkanten zijn kort, vaak met een lage of middelhoge fade. Bovenop blijft het haar langer en minder strak, waardoor je een natuurlijke uitstraling krijgt.

Dit kapsel:

groeit gelijkmatig uit

is geschikt voor steil, licht golvend en licht krullend haar

kan zowel netjes als informeel gedragen worden

Een matte pasta of clay helpt om de textuur te accentueren zonder glans.

Low taper fade

Houd je van cleane en nette kapsels, dan is de lower taper fade misschien iets voor je. Even voor de duidelijkheid: een fade is een techniek waarbij het haar aan de zijkanten en achterkant geleidelijk van heel kort naar langer overloopt. Hoe hoger de fade begint, hoe groter het contrast.

In 2026 zijn vooral zachte fades populair, zoals:

een low fade : de overgang begint laag bij de nek en oren

: de overgang begint laag bij de nek en oren een mid fade: de overgang begint iets hoger

Harde overgangen en extreem korte fades worden minder gebruikt. De focus ligt op natuurlijke overgangen die mooi uitgroeien. Dit kapsel is geschikt voor verschillende situaties, zoals werk en sociale gelegenheden. Het oogt verzorgd, maar niet streng.

De vernieuwde buzz cut

Liefhebbers van superkorte kapsels kunnen zich dit jaar aan de vernieuwde buzz cut wagen. Voor wie het nog niet weet: een buzz cut is een (bijna) gemillimeterd kapsel waarbij het haar ongeveer overal even lang wordt geschoren. In 2026 krijgt dit kapsel meer detail. Bovenop blijft het haar iets langer dan aan de zijkanten. De nek en slapen worden afgewerkt met een zachte taper – een geleidelijke overgang waarbij het haar bij de nek en slapen zonder scherpe lijnen korter wordt – zodat het kapsel verzorgder oogt. Dit maakt de buzz cut geschikt voor mannen die houden van eenvoud, maar toch een nette uitstraling willen.

Korte curtain pony’s en micro fringes

Pony’s doen het in 2026 voor de heren nog steeds goed, met name curtain pony’s en micro fringes. Curtain pony’s (gordijntjespony’s) vallen aan de voorkant in het midden of licht opzij open. In de korte variant blijft het haar compact en dicht bij het gezicht. Een micro fringe is een zeer korte pony die net op het voorhoofd valt. Beide stijlen zorgen voor een moderne twist.

Ze zijn geschikt voor mannen die een trendy kapsel willen met een lichte verwijzing naar klassieke vormen.

Two-block kapsels op hun retour

Two-block kapsels met een scherpe overgang tussen de twee verschillende haarzones (opgeschoren en lang) waren de afgelopen jaren populair, vooral door invloeden uit Korea en streetstyle. In 2026 gaan we ze minder zien, omdat het contrast groot is en het kapsel tijdens het uitgroeien snel zijn vorm verliest.

Algemene richtlijnen voor korte kapsels in 2026

Bij korte herenkapsels in 2026 gelden een aantal duidelijke uitgangspunten:

Textuur is belangrijker dan strakke lijnen

Overgangen zijn zacht en natuurlijk

Het kapsel moet ook tijdens het uitgroeien verzorgd blijven

Natuurlijk oogt netjes, niet rommelig

Wat vraag je bij de kapper?

In plaats van een algemene omschrijving kun je beter specifiek zijn. Bijvoorbeeld:

“Een lage fade met zachte overgangen en textuur bovenop”

“Een crop met beweging en lichte lagen”

“Een korte buzz cut met een zachte taper bij nek en slapen”

“Een crew cut met textuur waarbij het haar bij de nek en slapen geleidelijk korter wordt zodat de overgang natuurlijk oogt”

Door duidelijke termen te gebruiken, vergroot je de kans op een kapsel dat past bij jouw wensen.

Conclusie

In 2026 draait het bij korte herenkapsels niet om zo kort mogelijk, maar om doordachte eenvoud. Een goed kapsel is afgestemd op je haar, je gezicht en je leefstijl. Zo wordt kort haar een bewuste en stijlvolle keuze.