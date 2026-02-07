Dior herfst winter 2025 2026 - Photo courtesy of Dior

Adversus | Modetrends | De herencollectie van Yohji Yamamoto voor herfst/winter 2026-2027: mode als bescherming

De herencollectie van Yohji Yamamoto voor herfst/winter 2026-2027: mode als bescherming

Tijdens de Paris Fashion Week voor mannen liet Yohji Yamamoto opnieuw zien hoe vernieuwend zijn werk is. Hij combineerde zijn bekende oversized vormen met…

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Tijdens de Paris Fashion Week voor mannen liet Yohji Yamamoto opnieuw zien hoe vernieuwend zijn werk is. Hij combineerde zijn bekende oversized vormen met een sterk emotioneel verhaal. De herencollectie voor herfst/winter 2026-2027 ging niet alleen over kleding, maar ook over bescherming en gevoelens. De ontwerpen lieten innerlijke strijd en emotionele vrijheid zien.

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

De gelaagde en ruime ontwerpen van Yamamoto stonden dit keer symbool voor bescherming. Gewatteerde jassen en cargobroeken pasten zich aan verschillende lichaamstypes aan. Ze voelden als een soort schild. Asymmetrische vormen en losse snitten zorgden voor een soepele uitstraling. De kleding gaf ruimte om te bewegen en voelde comfortabel aan. Deze mode versterkte de drager, in plaats van hem te beperken.

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Ook de materialen speelden een grote rol. Stevige wol, corduroy en gewatteerde stoffen straalden kracht uit. Gemarmerde prints en zacht vilt gaven een gevoel van vrijheid. Details zoals kniebeschermers, ritsen bij de enkels en metalen vesten verwezen naar militaire en werkkleding, maar met een poëtische uitstraling. De collectie voelde tegelijk beschermend en vernieuwend.

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

De kleuren waren vooral zwart, grijs en andere neutrale tinten. Af en toe waren er metallic kleuren en kleine kleuraccenten. Deze zorgden voor lichte momenten in een verder rustige collectie. Elke outfit vertelde een verhaal van strijd en kracht, zonder opvallend te zijn.

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Opvallend was dat Yamamoto mannen van verschillende leeftijden en lichaamstypes liet zien op de catwalk. Het ging niet om perfecte modellen, maar om echte mannen. De kleding was bedoeld om zowel het lichaam als de geest te beschermen tegen het drukke leven.

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Er waren zware overalls met kleurspatten en patchworkjassen die kracht en doorzettingsvermogen uitstraalden. De uniformachtige outfits hadden een industriële en militaire look, alsof ze uit een toekomstige wereld kwamen. Zwarte pakken met metalen details leken op modern pantser: stijlvol, beschermend en vooruitstrevend.

Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Man Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

De herencollectie van Yohji Yamamoto voor herfst/winter 2026-2027 liet zien dat mode ook over gevoelens kan gaan. Het was een collectie voor de moderne man, die zowel sterk als kwetsbaar durft te zijn. Yamamoto toonde opnieuw dat kleding niet alleen het lichaam beschermt, maar ook de ziel.

