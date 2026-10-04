Isabel Marant zomer 2027: luchtig met sterke vormen

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

De modecollectie van Isabel Marant voor lente/zomer 2027 begon in Los Angeles, toen creatief directeur Kim Bekker foto’s van vrouwen uit de jaren 60 van fotograaf Sam Haskins zag. Gekleed of naakt verschenen ze in wazig licht, terwijl hun kracht en sensualiteit duidelijk zichtbaar bleven. Dat contrast vormde het uitgangspunt voor Summer 2027: luchtige, lichte kleding met heldere, zelfverzekerde vormen.

De schoonheid van handwerk

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Elke look krijgt extra karakter door ambachtelijke technieken. Borduursels met een vintage uitstraling zijn verrijkt met strass; kralen geven fragiele zijde een subtiel gewicht en stoffen hebben een door het leven gedragen patina. Toch blijft de collectie altijd sterk en grafisch.

Voor zomer 2027 ontmoeten versiering en eenvoud elkaar. T-shirts en boardshorts verschijnen in fijn kant en linnen dat doet denken aan antieke tafelkleden. Stoere blazers van witte of zwarte katoen, met ronde schouders, worden gedragen over badpakken die met broches zijn vastgezet. Opvallend ook de buisvormige rokken van macramé en shorts bedekt met pailletten. Macramé verschijnt ook in een soepel, rugloos jurkje, terwijl capribroeken worden gecombineerd met een volumineuze zwartleren blouson die zo dun lijkt als papier.

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Lichte lagen met een vanzelfsprekende uitstraling

De kleding wordt op een frisse manier gecombineerd, met laag over laag als belangrijk onderdeel van zowel de manier waarop kledingstukken worden gedragen als waarop ze zijn gemaakt. Een leren haltertop of een gedrapeerd vest van chiffon wordt over losse shirts gedragen. Korte, luchtige jurken bestaan uit lagen met met de hand getekende bloemen- en paisleyprints die door de zon zijn vervaagd, deels geïnspireerd op Isabel Marant Summer 2013, en bewegen mee met de lucht.

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Voor overdag zien we in de collectie ook lingerie uit de jaren 30 in transparante tinten roze, groen en koraal. Voor de avond verandert die in een casual, moeiteloze sfeer: rookgrijs en zwart, een onderjurk met zilverkleurige bloemen, of een met goud geborduurd jasje met een schuin gesneden rok. Alles valt om het lichaam met het gemak van een T-shirt.

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

De accesoires in het teken van Wanderlust

Hoge enkellaarsjes in gevlochten basketweave worden gecombineerd met slouchy gevlochten schoudertassen, terwijl lage laarzen versierd zijn met kralen. Sprankelende sandalen worden gedragen met bijpassende enkelbandjes, en een nieuwe bucket bag met versiering hangt aan geweven koordbandjes.

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

Isabel Marant lente zomer 2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

De sieraden dragen dat onweerstaanbare gevoel van Wanderlust van Isabel Marant. Chandelier-oorbellen en kettingen van schelpen of kleine, op zaden lijkende kralen roepen de warmte van de zomer op. Zo sluit de collectie aan bij een combinatie van zachtheid, versiering en heldere, grafische vormen.