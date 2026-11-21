Chocoladebruin is dé trendkleur voor heren in herfst winter 2026 2027. Bekijk de mooiste combinaties en ontdek hoe je deze warme tint draagt.

Chocoladebruin is dé trendkleur voor winter 2026 2027. Een donkerbruin leren jack is een klassieker. Photo courtesy of Giorgio Armani

Zwart, marineblauw en grijs zijn al jarenlang vaste waarden in de herengarderobe. Maar dit najaar en deze winter krijgt een andere kleur een opvallend grote rol: chocolate brown. Diepe, rijke bruintinten, variërend van pure chocolade tot espresso, zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste kleurentrends voor heren. Op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 zagen we de kleur in allerlei verschijningsvormen: van warme wollen jassen en comfortabele knitwear tot leren jacks en compleet bruine outfits.

Chocoladebruin is het nieuwe zwart, zou je bijna kunnen zeggen. De kleur heeft namelijk alles wat zwart zo geliefd maakt: tijdloos, gemakkelijk te combineren en geschikt voor uiteenlopende gelegenheden. Tegelijkertijd is bruin warmer en zachter. En daar hebben we in het winterseizoen allemaal wel een beetje behoefte aan.

Chocoladebruin op de catwalks voor herfst winter 2026 2027

Tijdens de internationale mannenmodeweken was chocoladebruin niet te missen. Vooral in Milaan was de kleur nadrukkelijk aanwezig. Verschillende modehuizen lieten zien hoeveel mogelijkheden deze kleur te bieden heeft.

Van top tot teen in het bruin. Monochrome bruine looks zijn trending. Een jaren 70 look bij YSL. Photo courtesy of YSL

Bij Zegna zagen we bijvoorbeeld prachtige bruine cardigan coats, truien en complete outfits met een uitgesproken jaren 70-uitstraling. Ook Saint Laurent koos volop voor diepe, bijna bittere chocoladetinten, waarbij bruin regelmatig de plaats innam van het vertrouwde zwart.

Een chocoladebruin leren jack met een broek in een lichtere bruintint. Let ook op het zwarte overhemd. Photo courtesy of Giorgio Armani

Bij Giorgio Armani zagen we warme bruintinten terug in chique leren jacks en elegante jassen, vaak gecombineerd met een bruine broek in een andere tint. Ook modehuizen als Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren en Undercover lieten zien dat bruin een belangrijke rol speelt in de herengarderobe voor het nieuwe seizoen.

Tonal dressing is de trend. Combineer verschillende bruintinten met elkaar. Photo courtesy of Louis Vuitton

Het mooie is dat de kleur zich niet tot één kledingstijl beperkt. Of je nu houdt van een klassieke, elegante look, een sportieve outfit of een meer uitgesproken streetstyle, chocoladebruin past zich gemakkelijk aan.

Zo draag je chocoladebruin deze winter

Geen kast vol met bruine kledingstukken? Geen paniek! Eén goed gekozen kledingstuk in chocoladebruin kan al voldoende zijn om je winteroutfit een actuele uitstraling te geven.

1. Kies één opvallend bruin kledingstuk

Eén bruin item geeft je winterlook direct een moderne update. Photo courtesy of Prada

Een wollen winterjas, een tailored jack (Prada), een overshirt of een stoere gebreide trui in chocoladebruin is een mooie manier om deze modetrend in je look te introduceren. Combineer het met kledingstukken die je waarschijnlijk al in de kast hebt hangen, zoals een grijze pantalon, een donkere jeans of een ecrukleurige trui.

2. Combineer verschillende bruintinten

Een van de chicste manieren om chocoladebruin te dragen, is door verschillende bruintinten met elkaar te combineren. Denk aan een donkerbruine trui met een cognackleurige broek en een espresso-bruine jas. Dit wordt ook wel tonal dressing genoemd.

Het geheim van zo’n outfit zit in het afwisselen van materialen. Combineer bijvoorbeeld zachte wol met suède, corduroy of kasjmier. Of misschien een harige trui, zoals we die nu in het modebeeld zien. Zo krijgt een outfit in één kleurfamilie voldoende diepte en karakter.

3. Vervang zwart door bruin

Een andere eenvoudige manier om deze microtrend te volgen, is door zwarte accessoires of kledingstukken te vervangen door bruine varianten. Denk aan bruine leren laarzen, een riem, een tas of een wollen winterjas. Het verschil lijkt misschien klein, maar de uitstraling van je outfit wordt er meteen warmer van.

Welke kleuren combineer je met chocoladebruin?

Chocoladebruin is verrassend gemakkelijk te combineren. De kleur komt bijzonder mooi tot zijn recht naast neutrale tinten, maar kan ook met wat uitgesprokenere kleuren worden gedragen.

Denimblauw: een klassieke combinatie die altijd werkt. Denk aan een chocoladebruine trui op een blauwe jeans.

een klassieke combinatie die altijd werkt. Denk aan een chocoladebruine trui op een blauwe jeans. Ecru en crème: geven bruin een frisse, lichte tegenhanger. Vooral mooi bij gebreide truien en winterjassen.

geven bruin een frisse, lichte tegenhanger. Vooral mooi bij gebreide truien en winterjassen. Olijfgroen en mosgroen: zorgen voor een natuurlijke, ingetogen kleurencombinatie die perfect bij het winterseizoen past.

zorgen voor een natuurlijke, ingetogen kleurencombinatie die perfect bij het winterseizoen past. Bordeaux en aubergine: geven chocoladebruin een rijkere, meer uitgesproken uitstraling.

geven chocoladebruin een rijkere, meer uitgesproken uitstraling. Zwart: voor wie van contrast houdt, is ook bruin met zwart een goede combinatie. Het resultaat is wat krachtiger en minder klassiek.

Chocoladebruin: een blijver in de herengarderobe

Hoewel chocoladebruin dit seizoen nadrukkelijk als trendkleur naar voren komt, is het volgens ons geen kleur die na één winter alweer uit de mode raakt. Het is een klassieke kleur die je seizoen na seizoen kunt dragen. Een mooie bruine wollen jas, een leren jack of een kwalitatieve trui is dan ook een investering waar je lang plezier van kunt hebben.

Ook in de rest van de modewereld zien we dit seizoen interessante nieuwe trends en combinaties. Benieuwd wat er nog meer speelt? Bekijk onze trendreport voor heren herfst/winter 2026-2027.