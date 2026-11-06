Naar het kerstdiner 2026 met snor? Dit is dé groomingtrend van nu

De snor is terug! Ontdek de groomingtrend voor heren en lees hoe je deze winter een stijlvolle snor draagt. Misschien wel naar het kerstdiner 2026!

Mannelijk model met snor op de catwalk van Celine voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Celine

Trend alert! De snor is terug en krijgt een opvallend stijlvolle make-over. Op de catwalk van Celine voor herfst/winter 2026-2027 verschijnt hij in een heel andere context dan we gewend zijn: niet als retrostatement of ironische knipoog, maar als onderdeel van een verzorgde, eigentijdse mannenlook. Het is misschien wel de spannendste groomingtrend van 2026. Durf jij het aan om het haar op je bovenlip te laten staan?

Jarenlang was de baard het favoriete accessoire van de modebewuste man. Van zorgvuldig bijgewerkte stoppelbaard tot volle hipsterbaard: gezichtsbeharing hoorde erbij. De laatste tijd leek de snor helemaal uit beeld verdwenen, maar nu gebeurt er iets onverwachts: hij maakt een comeback. Niet de uitbundige krulsnor van een ouderwetse gentleman (zoals we die van Pitti in Florence kennen), maar een smal, zorgvuldig bijgewerkt exemplaar dat je gezicht een eigen karakter geeft.

Mannelijk model met snor op de catwalk van Celine voor herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Celine

Een opvallend voorbeeld is te zien in de modeshow van Celine, waar ontwerper Michael Rider voor herfst/winter 2026-2027 een mannelijk model met snor liet meelopen. Een verschijning die we niet zo vaak meer op de catwalk zien. De dunne snor vormde een interessant contrast met de verzorgde, bijna klassieke outfit, die bestond uit een lichte coltrui, een overhemd met dessin, een double-breasted blazer en een ronde zonnebril. Een tikje artistiek, een beetje dandy, maar zonder dat het er al te dik bovenop lag. De snor maakt de look persoonlijker en net iets eigenzinniger.

Van fout grapje naar stijlstatement

De snor heeft een nogal wisselvallige reputatie. Lange tijd werd hij vooral geassocieerd met oudere heren, seventies-iconen, foute glamour of de ironische hipsterlook. Inmiddels krijgt hij een andere betekenis. Voor jongere mannen is het een manier om zich te onderscheiden zonder meteen voor een volle baard te kiezen. Een detail dat verrassend veel doet voor je uitstraling.

Ook de modewereld speelt daarin een rol. De Celine-look past bij de tendens waarin klassieke mannenkleding opnieuw wordt gecombineerd met persoonlijke, soms wat eigenzinnige details. Het gaat minder om een uniform modieus uiterlijk en meer om karakter. Een snor hoeft daarom niet perfect symmetrisch of overdreven gestileerd te zijn. Hij mag er verzorgd uitzien, maar moet vooral niet te veel zijn best lijken te doen.

Zo draag je de nieuwe snor

Wie met kerst met een snor aan tafel wil verschijnen, kan eigenlijk maar beter nu beginnen. Reken op zo’n vier tot zes weken om voldoende snorgroei te krijgen en te ontdekken welke vorm bij je gezicht past. Laat de beharing eerst rustig groeien en ga daarna pas bijwerken. De huidige modefavoriet is relatief smal en netjes getrimd, met haartjes die niet over de bovenlip vallen. Houd de wangen gladgeschoren en laat de snor het werk doen.

De styling maakt vervolgens het verschil. Combineer hem met een fijngebreide coltrui, een goed gesneden blazer of een klassiek overhemd. Ook een leren jack of een eenvoudig wit T-shirt kan prima werken. Het geheim zit in het contrast: hoe verzorgder de kleding, hoe interessanter een beetje nonchalance in het gezicht.

Een belangrijk detail: probeer niet koste wat kost de snor van een model of beroemdheid te kopiëren. De vorm van je gezicht, de dichtheid van je baardgroei en je eigen stijl bepalen uiteindelijk wat werkt. Een goede barbier kan helpen om de juiste breedte en lengte te vinden.

Dus: met snor naar het kerstdiner?

Waarom niet? In combinatie met moderne tailoring kan hij juist verrassend chic zijn. En mocht je tijdens het kerstdiner vragen krijgen over je nieuwe gezichtshaar, dan heb je meteen een gespreksonderwerp.