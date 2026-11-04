Herenkapsels herfst winter 2026-2027: de middenscheiding is terug. Foto ADVERSUS

De jaren 90 zijn terug in de herenkapsels voor herfst winter 2026-2027. Vooral de middenscheiding maakt een opvallende comeback. Het haar mag langer zijn, valt natuurlijk langs het gezicht en heeft vooral veel beweging. Dit winterseizoen gaan we dan ook liever niet voor perfect gestylde kapsels.

De middenscheiding: dé herenkapseltrend voor herfst winter 2026-2027

Als we het over de middenscheiding hebben, dan is Leonardo DiCaprio in zijn jonge jaren nog altijd een belangrijke inspiratiebron. Zijn kenmerkende kapsel met de naar beide kanten vallende lokken wordt nog steeds vaak als uitgangspunt genomen. Voor herfst winter 2026-2027 krijgt deze klassieker een eigentijdse update.

De moderne versie is minder strak en minder gecontroleerd dan het oorspronkelijke jaren 90-kapsel. Het haar heeft meer volume, mag licht golven en omlijst het gezicht op een natuurlijke manier. De scheiding hoeft niet precies in het midden te liggen. Vooral de langere lokken aan de voorkant zijn belangrijk en mogen gelaagd geknipt zijn. Ze geven het kapsel zijn herkenbare vorm.

Op de catwalks voor herfst/winter 2026-2027 kwamen we deze natuurlijke kapsels met middenscheiding vaak tegen. Bij Paul Smith bijvoorbeeld krijgt de middenscheiding een zachte, nonchalante uitstraling. Bij Prada is het haar wat wilder, met meer volume en natuurlijke beweging. Bij Giorgio Armani worden de haarlengtes aan weerszijden van de middenscheiding opzij gestyled zonder dat ze daarbij over het voorhoofd vallen. Het zijn verschillende interpretaties van dezelfde trend: haar dat niet geforceerd in model lijkt gebracht. Deze trend valt onder een tendens die wel intentional imperfection wordt genoemd en ook in de mode en zelfs in het interieur te vinden is. Wil je meer weten over bewust imperfect gestylede hair looks, lees dan ook ons artikel Mannen kapsels 2026. Wet looks met rebelse imperfectie.

Van klassieke curtains tot gelaagde zijlokken

De middenscheiding is geen kapsel met maar één vaste vorm, maar kan gedragen worden bij verschillende haarlengtes en texturen. We selecteerden vijf actuele kapsels met middenscheiding voor je uit.

1. De klassieke curtains (gordijntjes)

Kort kapsel met middenscheiding en gelaagde lokken die aan de voorkant openvallen. Foto Charlotte Mesman

Dit iets kortere mannenkapsel, gefotografeerd bij Celine en vers van de catwalk, heeft haar dat bovenop wat langer is, met lokken die vanaf de middenscheiding naar beide kanten vallen. De textuur is wat stug en weerbarstig en nauwelijks gecontroleerd. De voorste lokken mogen tot aan de wenkbrauwen of zelfs de jukbeenderen komen. Zachte laagjes zorgen ervoor dat het haar niet zwaar naar beneden hangt.

2. Lang haar met middenscheiding

Schouderlang haar met een middenscheiding. Het hoeft niet perfect te zijn. Foto Charlotte Mesman

Ook lang haar (een haarlengte die we steeds vaker zien) wordt vaak met een middenscheiding gedragen. Het valt nonchalant langs het gezicht en krijgt zo een bijna symmetrische vorm. Maak je haar niet steil, maar laat het zijn gang gaan. Deze uitvoering sluit aan bij de langere, wat rockachtige kapsels voor herfst winter 2026-2027. Dit kapsel fotografeerden we bij Celine. Het model had net de show gelopen.

3. Krullend haar met middenscheiding

Halflang sluik haar met natuurlijke uitstraling met middenscheiding en zachte zijlokken. Foto ADVERSUS

Dit halflange kapsel, dat we spotten bij de modeshow van Loewe voor lente zomer 2027, is bijna een schoolvoorbeeld van de ‘flowy middle part’ voor het winterseizoen. Er is een duidelijke, maar niet al te nette middenscheiding waardoor de voorste lokken rond het gezicht vallen. Het haar is niet steil gemaakt, maar heeft een natuurlijke, luchtige textuur. Dit kapsel komt heel dicht in de buurt van de ‘soft bangs’/‘curtain fringe’-looks die in de trendrapporten expliciet aan Leonardo DiCaprio’s 90s-look worden gekoppeld. De beweging en zachte laagjes maken het perfect passend bij de seizoenstrend: natuurlijk en ongedwongen, maar wel geknipt voor beweging.

4. Kort krullend haar met middenscheiding

Kort kapsel met korte krullen bovenop en een middenscheiding die je niet zou verwachten. Photo courtesy of Giorgio Armani

Bij Giorgio Armani zien we dat een middenscheiding ook heel goed werkt bij korter haar. De zijkanten zijn kort geknipt en glad gestyled, terwijl het haar bovenop en rond de kruin gecontroleerde krullen laat zien. Opvallend is de vrij duidelijke middenscheiding, waardoor de krullen naar beide kanten vallen. Het kapsel is verzorgd, maar niet te gestyled. Een elegante, compacte variant van de middenscheiding, waarbij de natuurlijke textuur alle ruimte krijgt.

5. De volumineuze middenscheiding

Een halflang krullend kapsel met nonchalante middenscheiding op de catwalk van Prada. Photo courtesy of Prada

Bij Prada zien we een wat wildere interpretatie van de middenscheiding. Het donkere, golvende haar heeft veel volume bovenop en losse krullen en golven die vrij langs het gezicht vallen. De scheiding is niet heel strak en ook de rest van het kapsel oogt natuurlijk en ongecontroleerd. Deze uitvoering past bij de trend van volumineus haar met een zachte textuur en veel beweging.

Natuurlijk volume en een nonchalante textuur

De populariteit van de middenscheiding past in een bredere beweging binnen de herenkapsels voor herfst winter 2026-2027. Strakke fades, scherpe overgangen en kuiven maken steeds vaker plaats voor zachtere coupes met meer natuurlijke beweging.

Ook de wat langere, warrige kapsels blijven belangrijk. Denk aan een moderne shag, een zachte mullet of een medium coupe met losse lagen. De inspiratie komt niet alleen uit de jaren 90, maar ook uit de rockcultuur van de jaren 70. Het haar hoeft niet perfect te zitten. Een beetje volume, een losse lok die eigenwijs naar voren valt en natuurlijke beweging zijn juist onderdeel van de look.

Hoe draag je de middenscheiding?

Het geheim van een geslaagde middenscheiding zit vooral in de juiste coupe. De voorkant moet voldoende lengte hebben om naar beide kanten te kunnen vallen. Zachte laagjes helpen om beweging te creëren en voorkomen dat het haar als een zwaar gordijn langs het gezicht hangt.

Qua styling geldt: houd het licht. Breng op handdoekdroog haar eventueel een beetje textuurspray aan en föhn de lokken vanaf de scheiding naar buiten. Gebruik je vingers in plaats van een borstel voor een natuurlijker resultaat. Een kleine hoeveelheid lichte stylingcrème kan helpen om het haar in model te houden, zonder het haar stijf of glanzend te maken.

Heb je van nature slag of krullen, dan kun je het haar ook grotendeels aan de lucht laten drogen. Juist de natuurlijke textuur maakt deze coupe interessant.

De middenscheiding staat bovendien goed bij verschillende gezichtsvormen. Bij een rond gezicht kunnen langere lokken en wat extra volume bovenop voor een mooi evenwicht zorgen. Bij een langer gezicht werkt een iets kortere variant met meer volume aan de zijkanten vaak beter.