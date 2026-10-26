Mannenkapsels bij Loewe lente/zomer 2027: lekker nonchalant haar. Foto Charlotte Mesman

Als je dacht dat mannenkapsels vooral kort, strak en keurig in model moeten zijn, dan ga je daar bij het zien van de kapselfoto’s die wij maakten bij de modeshow van Loewe voor lente/zomer 2027 in Parijs vast anders over denken. Op 2 oktober presenteerden Jack McCollough en Lazaro Hernandez hun derde collectie voor het Spaanse modehuis, in het Château de Vincennes. Naast sportieve elementen, preppy invloeden en bijzondere ambachtelijke details viel ons ook het haar van de mannelijke modellen op. Ze geven een goed idee van de kapseltrends voor heren voor lente/zomer 2027.

Voor zomer 2027 nu eens geen stijve gel kapsels, geen overdreven strakke zijscheiding en vooral geen haar dat eruitziet alsof je op bezoek moet bij je aanstaande schoonmoeder. De mannenkapsels bij Loewe stonden in het teken van natuurlijke textuur, beweging en een zekere nonchalance. Krullen mochten hun eigen leven leiden, lokken vielen losjes rond het gezicht en laagjes zorgden voor volume zonder dat alles tot op de millimeter leek uitgedacht.

Dat is goed nieuws voor mannen die van wash & go kapsels houden. Al moeten we bij deze ogenschijnlijk moeiteloze kapsels natuurlijk wel een kleine kanttekening maken: nonchalant is niet altijd hetzelfde als ongekamd.

1. Volumineuze krullen: hoe natuurlijker, hoe beter

Mannelijk model met natuurlijke krullen bij Loewe. Krullen knip of style je in 2027 niet meer weg. Foto ADVERSUS

Bij de mannelijke modellen met van nature krullend haar mocht het haar zijn eigen gang gaan. De krullen vielen losjes rond het gezicht, met volume en beweging, zonder dat iedere krul afzonderlijk in model was gebracht. Het resultaat was jeugdig, een tikje eigenwijs en vooral niet te keurig.

Dit kapsel is interessant voor mannen met van nature krullend of golvend haar. In plaats van de krullen kort te laten knippen omdat ze anders alle kanten op gaan, kun je ze juist wat langer laten groeien. Zo krijgen ze de kans om hun natuurlijke vorm te laten zien.

Voor wie? Voor mannen met krullend haar en voldoende lengte om volume op te bouwen. Een ovale gezichtsvorm is een veilige combinatie, maar ook bij een hoekig gezicht kunnen de zachte krullen mooi werken. Bij een rond gezicht is het verstandig om het volume bovenop het hoofd iets langer te houden.

Zo style je het: gebruik een hydraterende shampoo en conditioner en verdeel een beetje krullencrème over handdoekdroog haar. Knijp de krullen voorzichtig omhoog met je handen en laat ze aan de lucht drogen of gebruik een diffuser. Borstel het haar liever niet droog uit, tenzij je graag een heel ander kapsel wilt dan waarmee je begon.

De kunst is om de krullen soepel te houden. Ze hoeven niet allemaal precies op hun plaats te zitten. Sterker nog: juist dat beetje eigenzinnigheid maakt deze look interessant. Meer stylingtips voor krullen vind je in ons artikel Krullend haar voor mannen: tips voor het stylen van krullen.

2. Halflang haar met laagjes: nonchalant, maar niet slordig

Halflang haar is dé haarlengte voor heren voor lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Opvallend was dat we op de catwalk van Loewe bijna geen korte kapsels tegenkwamen; halflang haar domineerde. De lokken vielen soepel langs het gezicht, met zachte laagjes die voor beweging zorgden. Ook de scheiding in het haar van de mannen op de catwalk was heel natuurlijk. Alsof gekeken was waar het haar vanzelf openviel. Er was dan ook niet gekozen voor één bepaalde scheiding. We zagen net zo goed modellen met een middenscheiding als met een zijscheiding.

Het fijne aan dit model is dat het niet per se om een ingewikkeld kapsel gaat. De laagjes doen het meeste werk. Ze voorkomen dat halflang haar als één zware massa naar beneden hangt en geven het kapsel een lossere uitstraling.

Voor wie? Vooral voor mannen met steil of licht golvend haar. Bij een ovale of hartvormige gezichtsvorm komen de zachte lijnen mooi uit. Heb je een lang gezicht, dan kunnen lokken rond de wangen helpen om het geheel wat meer in balans te brengen.

Zo style je het: Laat de kapper laagjes knippen die aansluiten bij de natuurlijke manier waarop jouw haar valt. Föhn het haar eventueel met behulp van je vingers of een ronde borstel voor wat extra volume. Een klein beetje stylingcrème is meestal voldoende om de lokken soepel te houden.

En nee, je hoeft niet iedere ochtend een perfecte scheiding te trekken. Het haar mag best een beetje anders vallen dan gisteren. Dat scheelt tijd en past bovendien prima bij de ontspannen sfeer van deze look.

3. Een warrige pony: alsof de wind de kapper heeft geholpen

Imperfecte kapsels met gewild warrige pony’s zijn een belangrijke haartrend voor 2027. Op deze foto een model met middenlang haar en lange pony. Foto ADVERSUS

Andere opvallende looks waren de gelaagde haarsnitten met een beweeglijke pony die gedeeltelijk of geheel over het voorhoofd viel. De lokken hadden een licht warrige textuur. Niet helemaal glad, maar ook niet zo wild dat je je afvraagt of de föhn de geest heeft gegeven.

De pony geeft het kapsel karakter en maakt het net iets nonchalanter. Tegelijkertijd zorgen de laagjes ervoor dat het haar niet zwaar over het gezicht hangt. Het is een mooie middenweg voor mannen die hun haar wat langer willen dragen, maar niet zitten te wachten op een kapsel dat voortdurend in de weg zit.

Voor wie? Voor mannen met steil, golvend of licht krullend haar dat voldoende textuur heeft. Bij een breed voorhoofd kan een losse pony mooi uitkomen. Ook bij een hoekige kaaklijn kunnen de zachte lokken voor een interessant contrast zorgen.

Zo style je het: Breng een klein beetje textuurcrème aan op vochtig haar en föhn het met je handen in model. Werk de pony met je vingers losjes naar voren of opzij. Een beetje matte wax kan helpen om afzonderlijke lokken te accentueren, maar houd het productgebruik beperkt.

Mannenkapsels voor lente/zomer 2027: minder perfectie, meer persoonlijkheid

Wat deze kapsels bij Loewe met elkaar gemeen hebben, is dat ze de natuurlijke structuur van het haar niet proberen weg te werken. Krullen mogen krullen, steil haar krijgt beweging door laagjes en een pony hoeft niet kaarsrecht geknipt te zijn.

Dat betekent niet dat alles zomaar zijn gang mag gaan. Een goede coupe blijft belangrijk, zeker bij halflang haar. De kapper moet rekening houden met de dikte van je haar en de manier waarop het kapsel zonder uitgebreide styling in model valt.

Maar het resultaat hoeft niet perfect gepolijst te zijn. En dat scheelt moeite en tijd: je hoeft niet iedere ochtend met een föhn, borstel en drie verschillende stylingproducten in de weer te zijn om er up-to-date uit te zien!

De belangrijkste stylingtip? Kies een kapsel dat met je haar meewerkt in plaats van ertegenin. Want een beetje nonchalance staat bijna iedereen goed. Zolang het maar nonchalance is en geen uitgestelde kappersafspraak.

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