De modecollectie van Issey Miyake IM Men herfst winter 2026-2027

Issey Miyake man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

De nieuwe herencollectie van Issey Miyake (IM Men) voor herfst en winter 2026-2027 draagt de naam Formless Form. Die titel vat het idee van de collectie goed samen, maar wordt niet meteen duidelijk. De ontwerpers stellen een eenvoudige, maar diepe vraag: kun je dat korte moment waarin een mens zich “opricht” – een gevoel van helderheid, vernieuwing of verwondering – vertalen naar kleding?

Het antwoord ligt niet in strakke pakken of vaste vormen. Bij IM MEN draait het juist om vrijheid. Vorm wordt gezien als iets dat van binnenuit ontstaat, niet als iets dat wordt opgelegd. Formaliteit gaat hier niet over regels, maar over houding: een rustige zekerheid die voortkomt uit comfort en bewegingsvrijheid.

Issey Miyake man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

In de hele collectie is vorm een suggestie, geen vaste regel. Kleding volgt het lichaam zonder het te dwingen. Oppervlak en structuur lopen in elkaar over en laten zien dat kleding meer is dan alleen een silhouet. Dat idee zie je vooral terug in de materialen, die vernieuwend zijn en tegelijk veel gevoel uitstralen.

De CLAY-serie zet meteen de toon. De stof combineert gladde delen met ribstructuren die reageren op warmte. Hierdoor ontstaan vormen die bijna sculpturaal zijn, maar toch soepel blijven. De kleding beweegt mee met het lichaam en past zich vanzelf aan. Dat maakt de stukken comfortabel en geschikt voor zowel dagelijks gebruik als meer geklede momenten.

Issey Miyake man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Met DAWN krijgt winterse bovenkleding een poëtische uitstraling. De jassen en mantels zijn geverfd in zachte kleurverlopen, geïnspireerd op de lucht bij zonsopkomst. Elk kledingstuk is daardoor uniek. De voorkanten bestaan uit lagen die je kunt kruisen, vouwen of open dragen. Zo bepaalt de drager zelf hoeveel structuur of vrijheid hij wil.

Wol speelt een belangrijke rol in de collectie en wordt op verschillende manieren gebruikt. Bij GRADATION WOOL worden stofrollen apart geverfd, waardoor elk item een eigen karakter heeft. Korte jasjes, wijde broeken en jumpsuits met verstelbare details zorgen voor een rustige, elegante uitstraling. SELVEDGE WOOL komt uit het Japanse Bishu en laat vakmanschap zien. De naam IM MEN is in de rand van de stof geweven en slimme vouwen zorgen voor beweging zonder dat de kleding stijf wordt.

Issey Miyake man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

De OVERLAP-jas zit tussen een jas en een poncho in. Met open manchetten en verstelbare schouderdetails kun je het silhouet aanpassen. De stof van katoen en nylon voelt zacht aan en is tegelijk praktisch. FRONT BACK speelt met omkeerbaarheid: matte en glanzende wol aan verschillende kanten, en afneembare mouwen die een jas veranderen in een gilet of stola.

Issey Miyake man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Volume krijgt een lichte, bijna poëtische vorm in RAFT. De gewatteerde jassen houden warmte vast door lucht tussen de lagen, maar blijven visueel licht. Ze zijn gevuld met gerecycled polyester, wat de collectie ook een bewust karakter geeft. In KASURI komt traditie samen met modern design. Japanse weeftechnieken zorgen voor patronen die niet perfect zijn, maar juist menselijk aanvoelen. De ruime vormen kunnen met knopen worden aangepast en veranderen in verschillende silhouetten.

Ook de accessoires volgen dezelfde gedachte. De LEATHER PLEATS-tassen combineren strakke lijnen met zachte beweging en zijn gemaakt om mooi ouder te worden. De TO GO-serie vertaalt de vorm van een koffiebeker naar leer. Een speels idee dat laat zien hoe IM MEN het alledaagse kan verheffen tot iets bijzonders.

Issey Miyake man herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Issey Miyake

Formless Form is geen collectie die schreeuwt om aandacht. Het is mode die rustig aanwezig is. In een seizoen vol opvallende trends biedt Issey Miyake Men kleding die vrij aanvoelt, maar toch in balans is. De kledingstukken geven ruimte aan de drager om zijn eigen vorm te vinden. Het is mode die blijft – en zacht herinnert dat echte structuur van binnenuit komt.