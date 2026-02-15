Ultiem rijplezier in de beste GTI ooit

Met de Golf GTI Clubsport EDITION 50 gaf Volkswagen GTI-liefhebbers afgelopen jaar het perfecte cadeau om het vijftigjarig bestaan van de Golf GTI te vieren. Met 239 kW (325 pk) is het de krachtigste in serie geproduceerde GTI tot nu toe, en met een top van 270 km/u meteen ook de snelste. Maar misschien wel veel belangrijker: het is ook de allerleukst sturende Golf GTI ooit. De ingrediënten voor dat rijplezier? Het DCC sportchassis, een elektronisch sper op de vooras, progressieve besturing en vooral… het Performance Pakket, dat deze bijzondere Golf tot de ultieme GTI maakt.

Het chassis van de Golf GTI Clubsport EDITION 50 – vergelijkbaar met dat van de Golf GTI en Golf GTI Clubsport – bestaat uit een MacPherson vooras en een vier-link achteras. Het jubileummodel is bovendien de enige GTI die standaard is uitgerust met de adaptieve DCC chassisregeling. Daarmee beloont deze Golf zijn bestuurder al snel met een brede lach op het gezicht. Maar omdat er altijd een overtreffende trap bestaat, levert Volkswagen exclusief voor deze über-GTI optioneel het Performance Pakket. Daarmee beschikt de Golf GTI Clubsport EDITION 50 niet alleen over de krachtigste GTI-motor, maar ook over het beste onderstel.

Performance Pakket: het summum in dynamiek

Het exclusieve Performance Pakket vermindert het gewicht van deze Golf GTI met ongeveer 25 kg en is ontwikkeld voor liefhebbers die met hun auto bijvoorbeeld op een circuit willen rijden, als onderdeel van een trackday. Het pakket omvat de volgende modificaties en features:

Lichtgewicht gesmede 19 inch Warmenau velgen met semi-slick banden in de maat 235/35 R 19

Een met nog eens 5 mm verlaagd onderstel ten opzichte van de Golf GTI Clubsport inclusief een stijvere carrosserieophanging (20 mm verlaagd ten opzichte van het Golf basismodel)

Stuggere veerpootbevestigingen, stijvere draagarmbevestigingen en aangepaste wieldragers voor meer camber op de vooras

Stuggere schokdemperbevestigingen en een wieldrager met aangepaste trekstangverbinding op de achteras

Volledig onafhankelijke datarecords voor het adaptieve DCC onderstel, de Vehicle Dynamics Manager, progressieve besturing en het ESC

Lichtgewicht sportuitlaatsysteem met Volkswagen R titanium uitlaatpijpen

De onderstelaanpassingen uit het pakket helpen de rolneiging van de carrosserie verder te verminderen, maken zeer scherp insturen mogelijk en zorgen voor stabielere en nog spontanere prestaties. In technisch opzicht is het chassis van de Golf GTI Clubsport EDITION 50 met het Performance Pakket onder andere voorzien van een stijvere achterste dwarsbalkbevestiging op de vooras. In combinatie met het elektronisch geregelde sperdifferentieel voor en de semi-slick banden vermindert dit het onderstuur bij het (uit)accelereren, dat zo typerend is voor auto’s met voorwielaandrijving. Zodanig zelfs, dat bestuurders bij het uitaccelereren van bochten weleens zouden kunnen vergeten dat ze in een auto met voorwielaandrijving zitten.

Nieuwe velg-bandencombinatie

Ook de banden van deze jubileum-Golf GTI spelen een sleutelrol bij het optimaliseren van de handling en algehele prestaties. Ze zijn samen met partner Bridgestone speciaal voor deze auto ontwikkeld. Vergeleken met de voorganger van deze semi-slickband is het gewicht per band met 1,2 kg verlaagd. Tegelijkertijd is ook de rolweerstand verlaagd en zijn de prestaties op droog en nat wegdek verbeterd. Bovendien vermindert de gesmede Warmenau-velg de onafgeveerde massa met ongeveer 3,0 kg per wiel in vergelijking met vergelijkbare lichtmetalen wielen en optimaliseert hij de warmteafvoer van de remmen.

Hightech adaptief onderstel

Nog zo’n bepalend element in het stuurplezier in de Golf GTI Clubsport EDITION 50 is het adaptieve DCC onderstel. Het kan door de bestuurder naar wens worden ingesteld in de rijstanden Eco, Comfort, Sport (+Special) en Individual. Het spectrum loopt daarbij uiteen van comfortabel tot zeer sportief. In elk van de rijprofielen wordt de vereiste demping voor elk wiel in fracties van een seconde berekend en ingesteld op de schokdempers van de GTI. Het aanpassen van de individuele wieldemping (ongeveer 200 keer per seconde) garandeert een bijzonder wendbaar en nauwkeurig weggedrag.

Speciaal: de Special rijstand

Als extra rijprofiel heeft de Golf GTI Clubsport EDITION 50 ook nog een vijfde rijstand: Special, als submenu van het Sport-profiel. Wanneer Special wordt geactiveerd, verschijnt het opschrift ‘Nürburgring’ op de achtergrond van het infotainmentsysteem, en met reden. Deze rijstand is een performance-stand waarin alle rijdynamisch relevante systemen, inclusief het standaard DCC, compromisloos worden afgestemd op de omstandigheden van de Nordschleife. Zodra de bestuurder deze speciale modus activeert, voelt hij dat aan het hogere toerental. Tegelijkertijd schakelt de auto nu later op, waarbij de zeventraps DSG-transmissie de gekozen versnelling aanhoudt zoals een professionele coureur dat zou doen op het circuit om deze bijzondere Golf GTI met maximaal vermogen naar de apex van de volgende bocht te jagen.

Vehicle Dynamics Manager: het sportieve brein

Al chassissystemen van de Golf GTI Clubsport EDITION 50 worden uiteindelijk als een eenheid aangestuurd door de Vehicle Dynamics Manager, het sportieve brein en intelligente besturingscentrum. Dit systeem coördineert de functies van het elektronische sperdifferentieel en de input van de DCC-schokdempers tijdens elke rijmanoeuvre voor maximale stabiliteit, het onderdrukken van rolneigingen van de carrosserie en minimaal onderstuur in het overgangs- en grensbereik. Waardoor deze Golf GTI Clubsport EDITION 50 met recht de ultieme GTI in rijplezier is.

De dynamiek van de Golf GTI Clubsport EDITION 50 is dit jaar door de echte GTI-liefhebbers zelf te ervaren. In april arriveert het jubileummodel bij de Nederlandse Volkswagen-dealers.