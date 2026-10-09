De modecollectie van Givenchy voor lente/zomer 2027: Sarah Burton vindt helderheid in de chaos

De modecollectie van Givenchy voor lente/zomer 2027 combineert sculpturaal maatwerk, soepel leer, krachtige kleuren en kleding die met je meebeweegt.

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Sarah Burton presenteerde haar derde collectie voor Givenchy tijdens Paris Fashion Week. Vrouwen en hun relatie met kleding staan centraal. Voor lente/zomer 2027 stelt ze zich een garderobe voor die past bij een leven dat zelden stilstaat. De kleding is zorgvuldig ontworpen, met precieze lijnen, eenvoudig in gebruik en klaar om zich aan te passen aan wisselende stemmingen en activiteiten.

Burton omschreef haar visie als “een garderobe die precisie en eenvoud brengt in het aankleden, terwijl we door de vele perspectieven en de voortdurende beweging van ons leven gaan”. Achter de collectie voel je de onrust van de wereld, maar ook de behoefte om zich daaraan te ontworstelen. Kleding moet met het lichaam meebewegen, niet het lichaam tegenhouden. Misschien een eenvoudig idee, maar het bepaalt de hele show.

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Een opstand tegen nauwsluitende kleding

Vergeet de strakke silhouetten die al lange tijd bij één beeld van vrouwelijke kleding horen. Burton kiest voor volume, sculpturale vormen en gedeconstrueerd maatwerk. Leren rokken met hoge splitten, extra grote peplums met transparante ruches en kimono-achtige gewaden over onderjurken. De proporties zijn gedurfd, soms bijna theatraal, maar de kleding is wel bedoeld om te dragen.

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Het maatwerk haalt inspiratie uit de herengarderobe en verandert vervolgens de regels. Mouwen overlappen, schouders vallen losser, panden verschuiven en asymmetrie doorbreekt vertrouwde lijnen. Er is structuur, maar die is niet stijf. De kleding is gemaakt om te bewegen.

Burton vertrekt vanuit een onzekere wereld, vol ruis en tegenstrijdige eisen. Haar antwoord zit in de snit: zorgvuldig ontworpen vormen en doordachte constructies, waarbij de ervaring van het dragen belangrijker is dan het visuele spektakel. Hoe voelt een kledingstuk aan? Hoe beweegt het? Kan een vrouw er haar eigen stijl mee uitdrukken?

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Ook de casting past bij dat idee. Modellen van verschillende leeftijden en met verschillende lichaamstypes brengen uiteenlopende houdingen naar de catwalk. De kleding beweegt gemakkelijk tussen verzorgd maatwerk voor overdag en meer sculpturale, versierde avondlooks. De garderobe legt geen vast beeld van vrouwelijkheid op.

Krachtige kleuren en soepele materialen

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Rood, geel, groen, kobaltblauw en babyroze springen naar voren in een kleurenpalet met zwart, wit en neutrale tinten als basis. De fellere kleuren brengen energie en een welkome speelsheid. Ze overheersen het maatwerk niet, maar geven het een extra dimensie.

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

Ook de materiaalkeuze is gevarieerd. Burton werkt met soepel leer, fijne jersey, lichte geplooide stoffen, messing- en metaaldraad, borduurwerk en met de hand afgewerkte details. Leer is een van de sterke punten van de collectie. Het wordt bijna als stof behandeld en valt daardoor op onverwachte manieren, van trenchcoats die aan een harnas doen denken tot zachte, gedrapeerde jurken.

Givenchy lente zomer 2027 – Photo courtesy of Givenchy

De constructie doet veel van het werk. Opengewerkte mouwen, broekplooien die naar buiten draaien en gedrapeerde panden veranderen hoe de kleding om het lichaam valt. Opgehangen elementen zorgen voor lichtheid. Het leer vouwt en zakt soepel in, in plaats van zijn stijve vorm te behouden. Franjes, versieringen die aan pompons doen denken en vloeiende plooien geven zowel dag- als avondkleding ritme.