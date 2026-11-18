Halflange herenkapsels met natuurlijke krullen, zachte layers en langere lokken in de nek zijn een belangrijke trend voor herfst winter 2026-2027. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallende haartrends voor mannen voor herfst winter 2026-2027 is langer haar. Halflange kapsels met zachte laagjes, natuurlijke textuur en lokken die over de oren en de kraag vallen, geven het haar een relaxte uitstraling. Krullen, slag én steiler haar komen in deze trend tot hun recht.

Halflange herenkapsels: natuurlijke textuur en zachte layers

Losse krullen, een langere nek en lokken die het gezicht omlijsten geven dit halflange herenkapsel een nonchalante uitstraling. Foto Charlotte Mesman

De nieuwe halflange herenkapsels worden minder strak geknipt en gestyled. Het haar mag groeien, de nek blijft langer en de zijkanten worden niet nadrukkelijk kort gehouden. In plaats van scherpe overgangen en strak afgebakende lijnen draait het om een zachte vorm die het haar natuurlijk laat vallen. Deze trend lijkt een reactie op de strakke, harde lijnen van haarsnitten als de Edgar-cut, die we de afgelopen seizoenen veel in het straatbeeld zagen.

De haarlengte varieert grofweg van 9 tot 14 centimeter, maar kan ook nog langer zijn. Zachte layers geven het haar beweging en voorkomen dat het als één zwaar geheel naar beneden valt. De lokken aan de zijkanten zijn langer en bedekken de oren vaak gedeeltelijk. Ook in de nek zien we geen strak opgeschoren lijn, maar haar dat doorloopt tot over de kraag.

Halflang haar met slag dat op één lengte is geknipt. De styling is nonchalant. Photo courtesy of Celine

Sommige kapsels worden naar achteren toe langer, andere kapsels zijn op één lengte geknipt. Dit is een persoonlijke keuze.

Halflang haar met krullen, slag en losse plukken

Natuurlijke textuur speelt een belangrijke rol bij deze kapseltrend. Krullen en golven krijgen alle ruimte en worden niet gladgestreken of met zware stylingproducten in model gebracht. Het haar mag luchtig vallen, met losse plukken en beweging rond het gezicht.

Ook de voorkant van het kapsel is belangrijk. Plukken vallen over het voorhoofd, krullen omlijsten de slapen en lokken vallen los langs het gezicht. Dat geeft de kapsels een zachtere uitstraling dan de strakke, kortere herenkapsels die we de afgelopen jaren veel zagen.

Halflange herenkapsels werken ook bij steil haar

Ook steiler haar komt mooi tot zijn recht op halflange lengte. De middenscheiding en langere lokken geven het kapsel een soepele, natuurlijke val. Foto ADVERSUS

Je hoeft geen krullen of slag in je haar te hebben om aan deze haartrend mee te doen. Ook steiler, fijner haar leent zich uitstekend voor deze middenlengte. Met een zachte laagjesknip en iets langere lokken krijgt het haar een natuurlijke flow.

Een middenscheiding kan de lokken symmetrisch langs het gezicht laten vallen, maar hoeft niet nadrukkelijk gestyled te worden. Het haar mag bewegen en hoeft niet perfect op zijn plaats te blijven. Bij iets langere kapsels, waarbij de lokken richting de kin of schouders vallen, krijgt deze look nog meer beweging.

Hoe style je halflang haar?

Mannelijk model met halflange haarsnit en nonchalante haarstyling bij Paul Smith herfst/winter 2026-2027. Photo courtesy of Paul Smith

Bij deze herenkapsels draait styling vooral om het behouden van de natuurlijke beweging van het haar. Vermijd zware gels of producten die het haar strak en glanzend maken. Een lichte stylingcrème of texturizing product kan helpen om de vorm te accentueren zonder het haar stijf te maken.

Laat het haar bij voorkeur luchtig drogen of gebruik een föhn op een lage stand. Werk met de natuurlijke textuur van je haar in plaats van die te proberen te veranderen. Het doel is geen perfect afgewerkt kapsel, maar een look die soepel valt, volume heeft en er ontspannen uitziet.

Halflang haar is daarmee een interessante optie voor mannen die hun kapsel wat meer lengte willen geven zonder meteen voor echt lang haar te kiezen. De zachte layers, langere nek en natuurlijke beweging maken dit een van de opvallende trends in de herenkapsels voor herfst winter 2026-2027.

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