Hoe lang moet je rusten tussen sets? Dit zegt onderzoek over spierkracht, spiergroei en de ideale hersteltijd tussen oefeningen.

Hoe lang moet je rusten tussen sets? Wat onderzoek ons werkelijk vertelt

Jarenlang was het advies in de sportschool vaak om korte rustpauzes te nemen, soms een minuut of minder. De gedachte daarachter was dat meer metabole stress, brandende spieren en tijdelijke hormonale pieken zouden zorgen voor meer spiergroei. Onderzoek heeft die aanpak inmiddels ter discussie gesteld. Langere rustpauzes bevorderen consequent de ontwikkeling van spierkracht en kunnen ook een bescheiden voordeel opleveren voor spiergroei, vooral wanneer korte pauzes de prestaties tijdens opeenvolgende sets verminderen. Een stopwatch kan een van de eenvoudigste hulpmiddelen zijn om de kwaliteit van je krachttraining te verbeteren.

De studie die korte rustpauzes ter discussie stelde

In 2016 publiceerden Brad Schoenfeld en zijn collega’s een studie in het Journal of Strength and Conditioning Research. Daarin vergeleken ze rustpauzes van één en drie minuten bij 21 jonge mannen die al ervaring hadden met krachttraining. Beide groepen volgden hetzelfde trainingsprogramma van acht weken. De belangrijkste verschillen zaten in de duur van de rustpauzes.

De resultaten waren in het voordeel van langere rustpauzes. De groep die drie minuten rustte, boekte aanzienlijk grotere vooruitgang in zowel squat- als bankdrukprestaties en had bovendien een grotere spierdikte in de quadriceps. Ook de toename van de tricepsdikte viel eerder in het voordeel van de groep met langere rustpauzes uit, al was het verschil niet statistisch significant.

Een mogelijke verklaring is dat de langere hersteltijd de deelnemers in staat stelde om hun prestaties tijdens opeenvolgende sets beter op peil te houden. De groep met langere rustpauzes behaalde een groter trainingsvolume, wat de betere resultaten mede kan verklaren. De studie was relatief klein en kort, dus de resultaten mogen niet als definitief worden beschouwd. Toch leverde het onderzoek belangrijke aanwijzingen tegen de gedachte dat kortere rustpauzes van nature beter zijn voor spiergroei.

Waarom het brandende gevoel in je spieren misleidend kan zijn

Korte rustpauzes voelen vaak productief aan. De spieren branden, de vermoeidheid neemt toe en lactaat hoopt zich op. Het probleem is dat deze sensaties niet noodzakelijk wijzen op een grotere prikkel voor spiergroei op de lange termijn.

Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat tijdelijke hormonale veranderingen en metabole stress niet automatisch leiden tot meer spiergroei. Wat kortere rustpauzes wel vrij betrouwbaar kunnen doen, vooral bij zware oefeningen, is het aantal herhalingen verminderen dat iemand in de volgende sets kan uitvoeren.

Neem een eenvoudig voorbeeld. Iemand doet drie sets van dezelfde oefening met hetzelfde gewicht. Met 45 seconden rust kan het aantal herhalingen dalen van 12 in de eerste set naar acht in de tweede en zes in de derde. Met twee minuten rust kan diezelfde persoon mogelijk 12, 11 en 10 herhalingen uitvoeren.

Dit is een illustratief voorbeeld en geen resultaat uit een specifieke studie. Het laat zien waarom voldoende herstel belangrijk is: langere rustpauzes kunnen helpen om je prestaties tijdens de training op peil te houden en in totaal meer werk te verzetten.

Dat betekent niet dat elke extra herhaling altijd leidt tot evenredig meer spiergroei. Trainingsvolume is slechts één onderdeel van het geheel, naast het gewicht, de inspanning, de keuze van oefeningen en de totale trainingsopbouw.

Kracht en spiergroei vragen om verschillende aanpakken

De rustpauzes moeten aansluiten bij het trainingsdoel, de zwaarte van de oefening en de inspanning die nodig is om elke set af te maken.

Voor maximale kracht is een langere hersteltijd bijzonder belangrijk. Zware samengestelde oefeningen vragen veel van de spieren en het zenuwstelsel. Te weinig rust kan de prestaties verminderen. Rustpauzes van drie tot vijf minuten zijn een goed uitgangspunt voor zware sets, vooral bij oefeningen met één tot vijf herhalingen.

Bij spiergroei ligt het iets ingewikkelder. Langere rustpauzes kunnen helpen om het aantal herhalingen en het trainingsvolume op peil te houden, maar onderzoek heeft niet aangetoond dat steeds langere pauzes altijd tot steeds meer spiergroei leiden.

Als praktisch uitgangspunt werken twee tot drie minuten goed voor zware samengestelde oefeningen zoals squats, presses en rows. Eén tot twee minuten kan voldoende zijn voor veel isolatieoefeningen, zoals bicep curls en lateral raises, al kunnen zwaardere sets een langere hersteltijd vereisen.

Training gericht op spieruithoudingsvermogen bestaat doorgaans uit lichtere gewichten en meer herhalingen. Daarbij zijn kortere rustpauzes mogelijk, vaak rond de 30 tot 60 seconden.

Dit zijn praktische richtlijnen en geen wetenschappelijk vastgestelde ideale rusttijden. Individueel herstel, trainingservaring, de zwaarte van de oefening en hoe dicht je bij spierfalen komt, bepalen allemaal hoeveel rust je nodig hebt.

Zo pas je het toe in de praktijk

Gebruik een stopwatch in plaats van volledig af te gaan op je gevoel van herstel. Vooral na zware sets kan dat gevoel misleidend zijn.

Let op je prestaties. Als het aantal herhalingen sterk daalt van de ene set naar de volgende, overweeg dan om de rustpauze te verlengen. Kun je je aantal herhalingen, het gewicht en de uitvoering behouden zonder buitensporige vermoeidheid, dan is je hersteltijd waarschijnlijk voldoende.

Als je weinig tijd hebt, kun je twee oefeningen afwisselen waarbij niet dezelfde spieren zwaar worden belast. Dat kan een efficiënte manier zijn om je training in te delen. Door bijvoorbeeld een oefening voor het onderlichaam te combineren met een oefening voor het bovenlichaam, kan de ene spiergroep herstellen terwijl de andere aan het werk is. Dit is een gebruikelijke trainingsmethode, al is deze niet rechtstreeks onderzocht in de hierboven besproken studies.

Korte rustpauzes zijn niet per definitie verkeerd. Ze kunnen nuttig zijn wanneer je weinig tijd hebt, wanneer je aan je spieruithoudingsvermogen werkt of wanneer je bewust de trainingsdichtheid wilt verhogen. De fout is om ervan uit te gaan dat kortere pauzes automatisch betere resultaten opleveren.

Wat het onderzoek ons nog niet kan vertellen

Het onderzoek kent belangrijke beperkingen. De meeste studies naar rustpauzes werken met relatief kleine groepen en korte trainingsperiodes, doorgaans tussen de vijf en tien weken. Veel deelnemers zijn jong en ongetraind, hoewel sommige studies ook mensen met krachttrainingservaring en oudere volwassenen hebben onderzocht.

De meta-analyse uit 2024 bevatte ook een studie met oudere mannen zonder trainingservaring. Toch is er nog onvoldoende bewijs om vast te stellen of verschillende leeftijdsgroepen duidelijk andere rusttijden nodig hebben.

De conclusies over spiergroei vragen vooral om enige voorzichtigheid. Langere rustpauzes lijken een klein voordeel te bieden ten opzichte van zeer korte pauzes, maar het extra voordeel van rusten langer dan ongeveer 90 seconden blijft onzeker. Voor krachtontwikkeling is er duidelijker bewijs voor langere hersteltijden, al is ook hier het beschikbare onderzoek beperkt.

Individuele verschillen, de keuze van oefeningen, de trainingsintensiteit en het wekelijkse trainingsvolume spelen allemaal een rol. Er bestaat geen enkele rusttijd die optimaal is voor iedere oefening, iedere persoon en ieder trainingsdoel.

De praktische conclusie is eenvoudig: haast je niet tussen zware sets om alleen maar meer vermoeidheid op te bouwen. Neem voldoende tijd om te herstellen, je prestaties op peil te houden en je training goed uit te voeren. Voor de meeste mensen betekent dat minstens één minuut rust tussen sets, ongeveer twee tot drie minuten bij zware samengestelde oefeningen en langer wanneer zware gewichten of bijzonder intensieve sets daarom vragen. Het doel is niet om zo weinig mogelijk te rusten, maar om elke werkset zo goed mogelijk uit te voeren.