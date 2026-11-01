Volumineuze knitwear bij Dior. Een statementtrui in wit en donkerblauw, gecombineerd met een witte jeans voor winter 2026-2027. Photo courtesy of Dior

Truien zijn deze winter veel meer dan een warme basislaag. In de herencollecties voor herfst/winter 2026-2027 zien we knitwear in allerlei gedaanten: van luxueuze, volumineuze statement truien en grove breisels tot klassieke wintertruien met nostalgische motieven. Ook de coltrui blijft een favoriet. En wie iets bijzonders zoekt, kan zich laten inspireren door opvallende ontwerpen met glitter, ongewone proporties of verrassende combinaties. Dit zijn de mooiste knitwear trends voor heren voor winter 2026-2027.

1. Luxueuze oversized statement truien

Stoere, volumineuze trui met ritskraag bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Comfort en luxe gaan deze winter hand in hand. Grote truien met royale volumes, zachte materialen en bijzondere texturen bepalen een belangrijk deel van het knitwearbeeld. Bij Dolce & Gabbana zien we bijvoorbeeld imposante breisels met ietwat harige texturen, volumineuze kragen en stoere silhouetten. De truien worden gedragen onder grote bontjassen, waardoor de verschillende volumes en texturen elkaar versterken. Bekijk ook de nieuwste herfstjassen voor heren en ontdek welke modellen dit seizoen het modebeeld bepalen.

Ook bij Giorgio Armani krijgen ruime truien een luxueuze uitstraling. Een bijzonder voorbeeld is een harige grijze trui met veel volume, een V-hals en een kraag die dan weer over een royale coltrui wordt gedragen. In combinatie met een elegante maar ontspannen pantalon ontstaat een interessante mix van comfort en verfijning.

2. Grove breisels met een DIY-twist

Een grof gebreide korenblauwe trui met lage ronde hals onder een slank afkledende lange jas bij Prada. Photo courtesy of Prada

Grof gebreide truien blijven interessant, maar krijgen dit seizoen een wat onregelmatiger, bijna ambachtelijk karakter. Bij Prada zien we breisels die doen denken aan truien die door oma zelf zijn gebreid. De steken zijn opvallend grof, de hals is relatief laag en de mouwen zijn extra lang.

Luxueuze trui met V-hals over royale coltrui bij Giorgio Armani. Photo courtesy of Giorgio Armani

Juist die lange mouwen zorgen voor een nonchalant effect. Ze komen opzettelijk onder de mouwen van de winterjassen uit en geven de looks iets onafgewerkts. De kleuren zijn evenmin doorsnee winterkleuren. Mosterdgeel en korenblauw brengen een verrassend kleuraccent in de wintergarderobe.

Ook Dolce & Gabbana laat zien hoe stoer grove knitwear kan zijn. Daar worden truien met een klassieke ronde hals zelfs onder tweedpakken gedragen. Het contrast tussen het robuuste breisel en het meer geklede pak geeft de combinaties een uitgesproken mannelijk karakter.

3. Klassieke wintertruien met nostalgische motieven

Wintertrui met nostalgisch tafereel bij Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Naast alle extravagante volumes en bijzondere texturen is er ook ruimte voor meer vertrouwde modellen. Bij Dsquared2 zien we klassieke modellen met ronde hals, maar dan met ingebreide afbeeldingen en taferelen. Denk aan een wintersportscène of een afbeelding van een medaille met het nummer één. Ook een effen donkerblauwe trui maakt deel uit van de collectie.

De nostalgische motieven geven de truien een sportief en een tikje retro karakter. Ze vormen een leuke afwisseling op de effen truien die we doorgaans in de wintergarderobe terugvinden.

Tweedjas met daarover maar liefst twee dikke wintertruien. Photo courtesy of Paul Smith

Paul Smith kiest eveneens voor klassieke winterbreisels met ingebreide motieven. Bijzonder is vooral de manier waarop de truien worden gedragen. Op de catwalk spotten we een tweedjas met maar liefst twee volumineuze truien die losjes over de schouders waren geknoopt, als een dikke, wollen sjaal. De ene trui heeft een kleurrijk patroon met onder meer camel, roze, lichtblauw en zwart, terwijl de andere in meer gedekte tinten is uitgevoerd. Een eenvoudige stylingtruc die een klassieke winteroutfit meteen een persoonlijker karakter geeft.

4. Bijzondere truien die de aandacht trekken

Een trui hoeft deze winter niet altijd praktisch of ingetogen te zijn. Sommige ontwerpers maken van knitwear een uitzonderlijk statement item. Bij Dior zagen we bijvoorbeeld een opvallende trui met zilverkleurige glitter en tressen. Niet direct een ontwerp voor de dagelijkse garderobe, maar wel een mooi voorbeeld van hoe ver je met breisels kunt gaan.

Volumineuze knitwear bij Dior. Een statementtrui in wit en donkerblauw, gecombineerd met een witte jeans voor winter 2026-2027. Photo courtesy of Dior

Gelukkig zijn er ook meer draagbare interpretaties. Een volumineuze witte trui met donkerblauwe details, gecombineerd met een witte jeans, laat zien hoe mooi een opvallend breisel juist in een vrij eenvoudige outfit kan werken. Ook op het gebied van denim verandert er overigens veel. Bekijk de belangrijkste jeanstrends voor heren.

Statement trui met opvallende proporties en das bij Saint Laurent. Photo courtesy of Saint Laurent

Ook Saint Laurent experimenteert met truien. Daar zagen we grof gebreide items, maar dan met een opvallend klein en nauwsluitend silhouet (in lijn met de slankere silhouetten die we deze winter in de mode gaan zien). Met hun korte mouwen en lage hals lijken ze bijna gekrompen. Interessant is de combinatie met een das. Het geeft de look een onverwachte, licht eigenzinnige uitstraling. Niet zozeer interessant voor een nieuwe basisgarderobe, maar wel een inspirerend voorbeeld van hoe ontwerpers met de klassieke trui blijven spelen.

5. De coltrui blijft een stijlvolle klassieker

De coltrui is ook voor winter 2026-2027 niet weg te denken uit de herenmode. Vooral Giorgio Armani laat zien hoe veelzijdig dit klassieke kledingstuk is. Fijngebreide coltruien worden onder blazers gedragen en vormen een elegant alternatief voor het overhemd. De combinatie is bovendien minder formeel dan een traditioneel pak met overhemd en stropdas.

Daarnaast zien we dat coltruien ook in meer uitgesproken combinaties worden verwerkt. Denk aan de royale col onder een ruimvallende, harige V-halstrui die we al noemden. Door verschillende breistructuren en volumes met elkaar te combineren, krijgt een vertrouwd winterstuk een heel nieuwe uitstraling.

Zo draag je knitwear deze winter

De herencollecties voor herfst/winter 2026-2027 laten zien dat je met truien alle kanten op kunt. Je kunt kiezen voor een luxueus oversized model, een grof handgebreid exemplaar of juist een klassieke trui met een nostalgisch motief. Ook de styling biedt volop mogelijkheden. Draag een grove trui onder een tweedpak, combineer een fijne coltrui met een blazer of knoop een tweede trui nonchalant over je winterjas.

Het belangrijkste is dat knitwear dit seizoen niet alleen voor warmte zorgt, maar ook karakter aan je winteroutfit geeft.