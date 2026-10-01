Dolce&Gabbana lente/zomer 2027: de barokke palazzi van Sicilië

Dolce&Gabbana lente zomer 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Identiteit wordt in de loop van de tijd opgebouwd: ze bewaart de herinnering aan het verleden, vernieuwt zich in het heden en kijkt vooruit naar de toekomst.

Voor de modecollectie van lente/zomer 2027 keert Dolce&Gabbana terug naar zijn oorsprong en verkent het de culturele en esthetische erfenis van Sicilië met een nieuwe creatieve spanning die de eigen codes opnieuw vormgeeft. Zo ontstaat een nieuw personage binnen de wereld van Dolce&Gabbana: zich bewust van zijn erfenis, geleid door instinct en met een heel eigen persoonlijkheid.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Stravaganza Siciliana

“Stravaganza Siciliana” kijkt naar de oude barokke palazzi van Sicilië, plaatsen waar identiteit door de eeuwen heen is opgebouwd, laag voor laag is veranderd en opnieuw is gevormd. In deze gebouwen bewaren kleding, sieraden, stoffen en voorwerpen herinneringen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Een jas van een grootmoeder, een familiestuk, een oude uitzet, borduurwerk, kant en bekleding vertellen verhalen die al zijn beleefd. Vanuit een eigentijdse blik komen deze kostbare fragmenten samen in een nieuwe stijl: eclectisch, excentriek en diep persoonlijk.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Het idee van extravagantie bepaalt zowel de houding als de opbouw van de collectie. Het begrip wordt traditioneel verbonden met de wereld van entertainment en optredens, maar wordt hier een vrije manier van kleden zonder vaste regels. Verschillende tijdperken, materialen en stijlen bestaan er vanzelfsprekend naast elkaar. Kant in pasteltinten ontmoet luipaardprint; brokaat en meubelstoffen worden jurken en jassen; lingerie verschijnt onder strakke kleding; minirokken dagen elke regel uit. Sieraden worden gecombineerd en over elkaar gedragen: parels, kruisen, cameeën, koraal, broches, stenen en talismannen. Er is geen plaats voor nostalgie: elke verwijzing naar het verleden wordt opnieuw bekeken met vrijheid, lichtheid en spontaniteit.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Van palazzo naar garderobe

Het palazzo, het hart van het familieleven, wordt symbolisch een garderobe. Damast, sierboorden en meubelstoffen verlaten het interieur en worden rond het lichaam gedragen, terwijl kroonluchters en familieherinneringen sieraden en accessoires inspireren. Het doet denken aan het Palermo dat door Tomasi di Lampedusa wordt beschreven, waar continuïteit en verandering voortdurend met elkaar in gesprek zijn.

Dolce&Gabbana lente zomer 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De luipaardprint van Sicilië

Dolce&Gabbana lente zomer 2027: Stravaganza Siciliana – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De luipaardprint loopt door de hele collectie en verwijst naar een beeldtaal die al eeuwenlang deel uitmaakt van de geschiedenis van Sicilië en in de loop van de tijd steeds nieuwe betekenissen heeft gekregen. De print was al aanwezig in de mozaïeken van de Villa Romana del Casale in Piazza Armerina, als uitdrukking van macht, aantrekkingskracht en spektakel. Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa’s De tijgerkat krijgt het motief opnieuw betekenis in het verhaal van het eiland. “Stravaganza Siciliana” geeft de print een eigentijdse vorm, met sensualiteit en ironie.