Krullende herenkapsels zijn dé blikvanger van zomer 2027. Bekijk de trends bij Dior, Prada en Dolce & Gabbana en ontdek hoe je ze stylet.

Krullende herenkapsels zomer 2027: dit zijn de trends. Krullend herenkapsel met volumineuze bovenkant bij Loewe tijdens de Paris Fashion Week. Foto ADVERSUS

Heb je krullend haar? Dan is de zomer van 2027 jouw seizoen. Tijdens de mannenmodeweken in Parijs lieten modehuizen als Dior en Prada zien hoeveel karakter een volle bos krullen kan hebben. We zagen langere kapsels, veel volume bovenop en krullende lokken die vrij over het voorhoofd en langs het gezicht vallen. Dolce & Gabbana koos voor een andere aanpak en stylde de krullen juist zorgvuldig, maar ook daar ontbrak het niet aan massa en beweging. De boodschap voor zomer 2027? Geef je krullen de ruimte. Deze tendens past binnen de haartrends voor lente/zomer 2027 die langere haarcoupes en een nonchalante haarstyling laten zien.

Dior en Prada: volle krullenbollen met karakter

Krullenkapsel met lange krullende pony op de catwalk van Dior voor lente/zomer 2027. Photo courtesy of Dior

Bij Dior kregen krullen alle vrijheid. De herenkapsels voor lente/zomer 2027 liepen uiteen van volle, springerige krullen die naar boven en opzij uitwaaierden tot langere lokken die over de kraag vielen. Vooral het contrast met de verzorgde kleding maakte de looks interessant. Het haar mocht bewegen, zijn eigen vorm aannemen en er vooral niet al te bedacht uitzien.

De langere kapsels hadden iets romantisch. De krullen waren duidelijk zichtbaar, maar vormden geen strak afgebakend geheel. Het resultaat was een volle haardos met een natuurlijke beweging, alsof wind en zeelucht het kapsel mede hadden gevormd.

Krullend mannenkapsel op de catwalk van Prada voor lente/zomer 2027. Hier zijn de krullen aan de zijkanten en achterkant langer. Photo courtesy of Prada

Ook bij Prada zagen we krullen die nadrukkelijk aanwezig waren. Het haar was hier langer, met losse, nonchalante krullen, vooral ook aan de zijkanten en achterkant. De krullen vielen op een natuurlijke manier rond het gezicht. Geen strakke scheiding of gladgestreken voorkant, maar haar dat vrij mocht bewegen en zijn eigen vorm behield.

Juist het contrast met de kleding maakte deze look interessant. De strakke, minimalistische outfit vormde een tegenwicht voor het volle, beweeglijke haar. Daarmee liet Prada zien hoe je met natuurlijke krullen een uitgesproken look kunt creëren zonder dat het kapsel er overdreven gestyled uitziet.

Voor mannen met krullend haar zijn dit interessante voorbeelden. Je hoeft je haar niet kort te laten knippen om het verzorgd te laten ogen. Juist met wat extra lengte kunnen krullen een mooie vorm krijgen en ontstaat er vanzelf meer beweging.

Dolce & Gabbana: krullen mogen ook perfect gestyled zijn

Perfect gemodelleerde krullenkapsels bij Dolce & Gabbana lente/zomer 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Bij Dolce & Gabbana zagen we een andere interpretatie van de trend. Waar Dior en Prada de natuurlijke beweging en een zekere nonchalance benadrukten, werden de krullen hier veel zorgvuldiger gestyled. Iedere krul leek zijn eigen plek te hebben en de haartextuur kwam duidelijk naar voren.

Toch was het geen afscheid van de volle krullenbol. Ook bij Dolce & Gabbana zagen we langere coupes en veel massa bovenop. Het verschil zat vooral in de afwerking: de krullen waren meer gedefinieerd en de kapsels waren gecontroleerder.

Dat is goed nieuws als je niet zo’n fan bent van een rommelige look. Je kunt de trend namelijk op verschillende manieren dragen. Laat je krullen losjes hun eigen gang gaan, of kies voor een kapsel waarin de afzonderlijke krullen mooi uitkomen. Beide benaderingen passen bij zomer 2027.

Of je je krullen nu liever los en nonchalant draagt of juist zorgvuldig in model brengt, een goede styling begint bij de juiste verzorging. In ons artikel over de verzorging van krullend haar lees je hoe je je krullen gezond, soepel en veerkrachtig houdt.

Welke lengte past bij jouw krullen?

De krullende mannenkapsels voor 2027 worden langer, voller en nonchalant gestyled. Foto Charlotte Mesman

Een van de opvallendste haartrends voor lente/zomer 2027 is dus dat krullend haar niet per se kort hoeft te zijn. De langere kapsels op de catwalk laten zien wat extra lengte kan doen: krullen mogen hun eigen gang gaan en het gezicht omlijsten.

Heb je stevige, veerkrachtige krullen? Dan kun je bovenop flink wat volume laten staan. De zijkanten mogen eveneens vol blijven, of je kunt ze iets korter laten knippen voor meer contrast.

Bij fijnere krullen kan een coupe met voldoende lengte bovenop helpen om het haar voller te laten lijken. Het is daarbij belangrijk dat de kapper rekening houdt met je natuurlijke krulpatroon. Krullend haar valt niet hetzelfde wanneer het droog is als wanneer het nat is. Een kapper met ervaring met krullen kan daar bij het knippen rekening mee houden.

Ook de voorkant verdient aandacht. Een langere, krullende lok of een krullende pony die over het voorhoofd valt, geeft je kapsel meteen een eigentijdse uitstraling. Je kunt die lok los laten hangen of met een beetje stylingproduct in model brengen.

Welk krullend kapsel past bij jouw gezicht?

De catwalklooks zijn een goed uitgangspunt, maar de beste coupe hangt ook af van de vorm van je gezicht, de dichtheid van je haar en hoe je je kapsel dagelijks wilt dragen.

Ovaal gezicht: je hebt veel mogelijkheden. Een volle krullenbol, een langere coupe of krullen die los over het voorhoofd vallen, kunnen allemaal goed werken.

je hebt veel mogelijkheden. Een volle krullenbol, een langere coupe of krullen die los over het voorhoofd vallen, kunnen allemaal goed werken. Rond gezicht: extra hoogte bovenop kan je gezicht optisch langer laten lijken. Houd er rekening mee dat veel breedte ter hoogte van de wangen je gezicht juist ronder kan laten ogen.

extra hoogte bovenop kan je gezicht optisch langer laten lijken. Houd er rekening mee dat veel breedte ter hoogte van de wangen je gezicht juist ronder kan laten ogen. Vierkant gezicht: beweeglijke krullen rond de slapen en kaak kunnen de hoekige lijnen van je gezicht verzachten. Een losse, krullende voorkant past goed bij deze vorm.

beweeglijke krullen rond de slapen en kaak kunnen de hoekige lijnen van je gezicht verzachten. Een losse, krullende voorkant past goed bij deze vorm. Lang gezicht: wat meer volume aan de zijkanten kan voor balans zorgen. Een krullende lok over het voorhoofd maakt het geheel optisch minder lang.

wat meer volume aan de zijkanten kan voor balans zorgen. Een krullende lok over het voorhoofd maakt het geheel optisch minder lang. Hartvormig gezicht: langere krullen rond de slapen en kaak kunnen de smallere onderkant van het gezicht optisch meer volume geven.

Ook de natuurlijke richting waarin je krullen groeien, speelt een rol. Een kapsel dat goed aansluit bij je haarstructuur, is doorgaans makkelijker te onderhouden dan een coupe die je iedere ochtend in een compleet andere vorm moet dwingen.