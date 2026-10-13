Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Tijdens de show van Celine voor zomer 2027 in Parijs ging aankleden om meer dan alleen een outfit samenstellen. Gevoelens, persoonlijke expressie en het plezier van kleding vormden de basis van de collectie, die op 3 oktober 2026 werd gepresenteerd in het Musée des Archives Nationales. Voor creatief directeur Michael Rider was het uitgangspunt emotional dressing: de band tussen wat we dragen en hoe we ons voelen.

In de toelichting bij de show stond een veelzeggende zin: rust wanneer je die nodig hebt, naast de energie die we bij elkaar vinden. Die gedachte was de leidraad voor een collectie waarin vertrouwde kledingstukken samengingen met meer opvallende details. Elegantie bleef belangrijk, maar er was ook ruimte voor spontaniteit.

Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Een garderobe die zich niet laat vastleggen

De show opende met een little black dress, met een diepe V-hals en een geaccentueerde taille. Een vertrouwd silhouet, zeker. De verhoudingen gaven het karakter. Daarna volgde zwarte maatkleding, met soepel vallende broeken, uitgesproken schouders en accessoires die de gebruikelijke combinaties doorbraken.

In de 71 looks wisselde Rider tussen verfijnde maatkleding, casual kledingstukken voor alledaags gebruik, avondkleding en meer decoratieve ontwerpen. Smalle chino’s werden afgewisseld door volumineuze ballonbroeken. De jurken waren uitgevoerd in satijn en bedrukte stoffen, maar ook als versierde mini-jurken. De garderobe hoefde niet één bepaalde sfeer uit te stralen. Dat was ook niet nodig.

Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Kleur, textuur en details die alles veranderen

Zwart, wit en zachtere tinten vormden de rustige basis van de collectie. Daarna volgden rood, fuchsia, kobaltblauw, geel en zilver. Kleur doorbrak de vertrouwde silhouetten, soms met een compleet kledingstuk, soms met slechts één accessoire. Het verschil kon meteen zichtbaar zijn.

Ook de details spraken voor zich. Bloemenborduurwerk, decoratieve jassen en mantels, sieraden met kralen en een grote patchworktas gaven de collectie een expressiever karakter. Haarlinten en opvallende, grote oorbellen voegden persoonlijkheid toe. Hetzelfde gold voor onverwachte combinaties van schoenen. Een getailleerd jasje of een eenvoudige jurk kon een heel ander karakter krijgen, afhankelijk van hoe het werd gedragen.

Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Boheemse invloeden kwamen terug in gele jurken met prints, patronen die aan sjaals deden denken en bloemendecoraties. Gestructureerde jasjes en soepel vallende broeken gaven de looks een meer stedelijk karakter. Ook avondkleding kreeg een plek, van little black dresses tot een met kralen versierd microjurkje. Zelfs de meest uitbundige ontwerpen maakten deel uit van een garderobe met vertrouwde, praktische kledingstukken.

Michael Riders visie op modern kleden

Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Sinds hij creatief directeur van Celine werd, werkt Rider met een mix van Parijse elegantie, gemak en experiment. Zomer 2027 gaat op die weg verder. Nauwkeurige maatkleding wordt gecombineerd met invloeden uit de sportswear en boheemse details. De kleding nodigt uit om verschillende combinaties te proberen en kledingstukken op uiteenlopende manieren te dragen. Persoonlijke smaak speelt daarbij een grote rol. Ook zijn er echo’s van de eerdere stijl van het modehuis.

Kleding die ruimte laat voor gevoel

Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Celine lente zomer 2027 – Photo courtesy of Celine

Emotional dressing vormt het centrale idee van de collectie. Kleding kan rust bieden, een stemming uitdrukken of energie halen uit de mensen om ons heen. Rider maakt dat idee zichtbaar door contrasten: ingetogen maatkleding naast levendige kleuren, eenvoudige jurken naast rijke versieringen. Wie de kleding draagt, krijgt de ruimte om zelf te bepalen wat goed voelt. De collectie laat hiermee één vraag open: hoeveel van een look komt van de ontwerper, en hoeveel ontstaat pas wanneer iemand de kleding een eigen karakter geeft?