Voor de modecollectie van lente-zomer 2027 stelt Antonio Marras zich de ochtend na een nacht doorfeesten na. Je hebt je feestkleding nog aan, het zeezout ligt nog op je huid

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Voor de modecollectie van lente-zomer 2027 stelt Antonio Marras zich de ochtend na een nacht doorfeesten na. Je hebt je feestkleding nog aan, het zeezout ligt nog op je huid, er zitten takjes mirte in je haar en niemand heeft de tijd of de zin gehad om zich om te kleden. Het feest gaat door. Misschien was het eigenlijk nooit echt afgelopen.

De nieuwe modecollectie vertelt een verhaal met herinneringen en materialen, verschillende lagen, ontmoetingen en contrasten. Kant komt samen met kostbare stoffen, handgenaaide details met sculpturale oppervlakken. Alledaagse elementen veranderen in de wereld van Marras in couture.

De kleuren en materialen van een zomerochtend

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Het licht van de middag bepaalt de kleuren van de collectie. Honing, crème, zand en nude vormen de basis, met gouden glans en steentinten als accenten. Poederroze en lichtblauw gaan langzaam over in ecru, legergroen en modderkleuren, tot uiteindelijk diepzwart. Het zijn de kleuren van de aarde, het zonlicht en de nacht die langzaam plaatsmaakt voor de dag.

Op de stoffen zien we strepen, ruiten en een nieuwe versie van camouflage. Daarnaast zijn er schilderachtige bloemen die lijken te zijn achtergelaten door een hand die even over de kleding is gegaan. Ze vormen een spoor, een herinnering, een kleurvlek. Ingelegde details, borduurwerk, aerodynamische plooien, versieringen met kristallen en andere applicaties verrijken de kleding, tassen en schoenen. Zo ontstaat een visuele verbinding tussen het lichaam en de omgeving.

De collectie speelt met het verschil tussen lichte en stevige materialen. De luchtigheid van zijde, chiffon, organza, tule, macramé- en Chantillykant en satijn komt samen met de structuur van lichte wol, poplin, leer, brokaat, jacquard en pailletten. Transparante stoffen en soepele vormen staan naast kledingstukken met een duidelijkere structuur. Verschillende gewichten en texturen geven de ontwerpen hun karakter.

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Gebreide kleding omsluit het lichaam, terwijl denim zijn gewone, aardse karakter behoudt. De gedeconstrueerde parka krijgt een onverwachte nieuwe vorm en verandert in een couturestuk. Zijn oorspronkelijke praktische functie verdwijnt naar de achtergrond, maar de herinnering eraan blijft bestaan.

Kleding die de nacht meeneemt naar de dag

De kleding lijkt gedragen te worden door mensen die de hele nacht op zijn geweest en zich de volgende ochtend nog altijd in dezelfde feestkleding bevinden. De verschillende lagen doen denken aan toevallige ontmoetingen. Borduurwerk bewaart herinneringen, kristallen vangen het zonlicht en het kant lijkt afkomstig uit een oude familiekist, waar het nu samenkomt met moderne materialen.

De collectie heeft een eigen idee van schoonheid, zonder te streven naar perfectie. Die schoonheid zit in onverwachte combinaties, in het samenbrengen van verschillende elementen, in de sporen van de tijd en in het werk van de hand. Juist in die details krijgt de collectie haar karakter. Verleden en heden ontmoeten elkaar zonder hun eigen identiteit te verliezen.

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Ook de accessoires volgen dezelfde richting. De tassen zijn zacht maar hebben toch een duidelijke vorm. Ze kunnen in de hand of over de schouder worden gedragen en zijn uitgevoerd in wit, pruimkleur en zwart. Ronde metalen details, strak gevormde kleppen, geborduurde oppervlakken en driedimensionaal handwerk bepalen hun uitstraling.

De schoenen brengen weer andere contrasten. Slingbacks met een spitse neus verschijnen in modderkleur, poederroze, bordeaux en zwart. Ze zijn versierd met kleine lichtreflecterende borduursels, studs en kristallen in verschillende kleuren. Klassieke loafers krijgen een nieuwe uitvoering. Hun oorspronkelijke vorm blijft herkenbaar, maar de materialen en de stijl van de collectie geven ze een ander karakter.

Sieraden als onderdeel van het verhaal

Sieraden krijgen een bijzondere plaats in de collectie. Ze zijn bedoeld als meer dan gewone accessoires: ze worden onderdeel van het verhaal zelf.

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Een nieuwe samenwerking brengt Antonio Marras en Giovanni Raspini samen. Hun creatieve werelden delen een band met traditioneel vakmanschap, het landschap, de natuur, herinneringen en materialen. Voor deze collectie geeft Giovanni Raspini zijn eigen interpretatie van de wereld van Marras. De sieraden zijn ontworpen om de looks op de catwalk aan te vullen en een vast onderdeel van hun verhaal te worden.

Donker gemaakt brons, bewerkt met de verloren-wastechniek, wordt gecombineerd met harde stenen, mineralen, veren, stukjes parelmoer, papier-maché, hars, stoffen en kant. Traditionele Sardijnse maskers, bloemen, gekko’s, ossenschedels, zeewier en andere vormen uit de natuur en de mythologische geschiedenis van het eiland krijgen een sculpturale vorm die ook gedragen kan worden.

De sieraden voor de show zijn unieke stukken. Ze worden onderdeel van de kleding en veranderen in versieringen, talismannen en dragers van herinneringen. Elk sieraad voelt als een nieuw fragment van het feest, iets om mee naar huis te nemen en te bewaren.

Een Sardijns feest in het hart van Milaan

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Voor lente-zomer 2027 brengt Antonio Marras deze droom naar het hart van Milaan. Hij kiest een plek die voor even een heel ander karakter krijgt. De Giardino Vincenzo Muccioli verandert in een geïmproviseerd plein, een gedekte tafel en een verzonnen stukje Sardinië midden in de stad. Een open plek vol licht, mensen en ontmoetingen.

De catwalk verliest langzaam zijn grenzen en gaat op in de omgeving. De stad wordt onderdeel van het verhaal, met haar geluiden, voetstappen, gezichten en dagelijkse leven dat gewoon doorgaat terwijl het feest begint. Voor het eerst is het feest niet alleen bedoeld voor mensen die een uitnodiging hebben gekregen. Ook voorbijgangers zijn welkom, net als mensen die even blijven staan kijken of graag willen deelnemen.

Antonio Marras lente zomer 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

De modeshow opent zich voor de stad en maakt het publiek onderdeel van het verhaal. Het doet denken aan de gasten die één voor één aankomen bij de grote tafel in Alghero. Niemand hoeft te vragen of er nog plaats is. Er kan altijd een extra stoel worden bijgezet.

De kleding beweegt door dit landschap alsof ze van ver is gekomen. De ontwerpen brengen de zeewind, de aarde, de geur van mirte en het middaglicht met zich mee. Dat licht is zo sterk dat het lijkt alsof er voor niets anders plaats is.

Een echt feest heeft geen deuren nodig.

Zo ziet Antonio Marras zijn feest voor zich: iets dat je op straat tegenkomt, van dichtbij kunt bekijken en waar je doorheen kunt lopen zonder te weten of je eigenlijk wel bent uitgenodigd. Een tafel die steeds langer wordt om plaats te maken voor iedereen die aankomt. Een bruiloft die niet eindigt met het jawoord. Een droom die besluit te blijven in plaats van wakker te worden. Het feest is niet voorbij. Misschien zal het nooit eindigen.