Ontdek de winterjassen trends voor heren in 2026/2027. Van lange wollen mantels en leren winterjassen tot shearling en puffercoats.

Shearling- en bontdetails komen we deze winter vaak in de winterjassen voor de heren tegen. DG combineerde deze details. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Welke winterjassen voor heren zijn helemaal on trend in herfst en winter 2026/2027? Dit seizoen staat in het teken van warme materialen, krachtige silhouetten en tijdloze ontwerpen met een eigentijdse twist. De extreme oversized pasvormen maken plaats voor meer verfijnde modellen, terwijl lange wollen jassen, leren winterjassen en luxe shearling uitvoeringen het modebeeld bepalen.

Ook de details spelen een belangrijke rol. Denk aan opvallende kragen, rijke stofstructuren, utility-elementen en diepe kleuren zoals chocoladebruin en bordeaux. De focus ligt vooral op elegante, uitgesproken winterjassen, maar ook de praktische puffercoat blijft een interessante keuze voor koude winterdagen. Ben je op zoek naar een nieuwe winterjas? Dit zijn de belangrijkste winterjassentrends voor heren van 2026/2027.

Benieuwd naar meer modetrends voor het nieuwe seizoen? Bekijk ook onze modetrendreport, met de belangrijkste herenmodetrends voor herfst en winter 2026/2027.

1. Lange wollen winterjassen voor heren

Lange winterjas met slank silhouet bij Prada. Photo courtesy of Prada

De lange wollen winterjas is dé absolute must-have voor herfst en winter 2026/2027. Vooral modellen tot op de knie of daaronder zijn populair. Ze geven iedere outfit een stijlvolle uitstraling en bieden tegelijkertijd extra bescherming tegen de kou.

De klassieke single-breasted wollen jas blijft een goede keuze. Daarnaast zien we steeds meer double-breasted modellen en polo coats met een ceintuur of half belt. Ook materialen met een opvallende structuur zijn in trek, zoals visgraat, tweed, pied-de-poule en gemêleerde wol.

Qua kleuren blijven zwart, grijs, navy en camel belangrijke klassiekers. Nieuwkomer chocoladebruin is echter een van de opvallendste kleuren van dit seizoen.

Stylingtip: combineer een lange wollen winterjas met een coltrui, jeans (meer lees je hierover in ons artikel De belangrijkste denimtrends voor heren winter 2026-2027) en leren boots voor een stijlvolle winterlook. Ook over een pak of een casual outfit met sneakers komt dit model uitstekend tot zijn recht.

2. Leren winterjassen en lange leren jassen

Een lange leren winterjas met bontvoering bij Giorgio Armani. Photo courtesy of Giorgio Armani

Ook de leren winterjas voor heren maakt een sterke comeback. Vooral lange leren jassen en modellen met een strak, licht getailleerd silhouet springen eruit. Zowel mat leer als glanzende uitvoeringen zijn populair.

Zwart blijft een tijdloze keuze, maar ook donkerbruin en diepblauw verdienen aandacht. De lange leren jas geeft een outfit direct een krachtige en luxe uitstraling. Daarmee is het een interessant alternatief voor de traditionele wollen winterjas.

Voor wie op zoek is naar een opvallende winterjas die meerdere seizoenen meegaat, is een kwalitatieve leren jas een goede investering.

Stylingtip: combineer een leren winterjas met een wollen trui, een donkere jeans en stevige boots. Houd de rest van je outfit rustig, zodat de jas het middelpunt blijft.

Een goed alternatief is het leren winterjack dat dit seizoen een opvallend stoer voorkomen krijgt, vaak met bontdetails.

3. Winterjassen met cape-details en utility-elementen

Een opvallende ontwikkeling in de herenmode voor winter 2026/2027 is de terugkeer van cape-elementen. Verschillende ontwerpers verwerken cape-achtige details in klassieke mantels en trenchcoats.

Denk aan brede schouderpartijen, extra stof over de schouders en opvallende stormflappen. Deze details geven een winterjas meer volume en een uitgesproken karakter.

Ook utility-elementen zijn populair. Functionele zakken, stevige sluitingen en praktische details zorgen voor een stoere uitstraling zonder dat de jas zijn stijlvolle karakter verliest.

Deze trend is vooral interessant voor mannen die een klassieke winterjas net iets anders willen dragen.

4. Shearling winterjassen en opvallende bontkragen

Volop (nep)bontdetails bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Warmte en comfort staan centraal bij de volgende trend: shearling winterjassen. Zowel volledig gevoerde shearling jassen als wollen mantels met grote bontkragen zijn populair.

De combinatie van verschillende materialen zorgt voor een rijke uitstraling. Denk aan een wollen jas met een volumineuze kraag van imitatiebont of een volledig uitgevoerde shearling jas in crème, bruin of zwart.

Vooral grote kragen zijn in de mode. Ze geven een winterjas extra karakter en bieden bovendien bescherming tegen koude wind.

Ook imitatiebont is een interessante keuze. Hiermee creëer je dezelfde luxe uitstraling, zonder voor echt bont te kiezen (dit heeft onze voorkeur).

Imitatiebontjas op de catwalk van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Bij Dolce & Gabbana zagen we interessante volumineuze (imitatie)bontjassen die open en stoer werden gedragen. Wij zijn benieuwd wie het aandurft!

5. De utility trenchcoat krijgt een winterse update

De trenchcoat is al jarenlang een constante in de herenmode, maar krijgt voor winter 2026/2027 een warmere en stoerdere uitstraling.

Brede stormflappen, ruime schouders, opvallende kragen en wikkelvormen bepalen het nieuwe ontwerp. Ook geruite stoffen en donkere kleuren zoals navy en chocoladebruin komen veel terug.

Voor de koudste winterdagen is het belangrijk om te kiezen voor een gevoerd model of voldoende ruimte te hebben voor warme lagen eronder. Zo combineer je de elegante uitstraling van een trenchcoat met het comfort van een echte winterjas.

6. Korte gevoerde winterjacks voor heren

Naast de lange wollen mantels en leren winterjassen zien we voor herfst en winter 2026/2027 ook volop korte, gevoerde winterjacks. Deze modellen hebben een heel eigen karakter: van gestroomlijnd en verfijnd tot stoer en uitgesproken winters.

Bij Prada zagen we meer gestroomlijnde modellen (tailoring is terug!) die dicht om het lichaam vallen, terwijl Dolce & Gabbana en Giorgio Armani juist warmere, robuustere winterjacks presenteerden. Sommige uitvoeringen hebben een opvallende bontkraag of een combinatie van verschillende materialen, wat ze extra karakter geeft.

Het korte winterjack is een interessant alternatief voor mannen die een warme jas zoeken, maar niet graag een lange mantel dragen. Combineer het met een wollen trui, een rechte jeans en stevige boots voor een stoere winterlook. Voor een meer geklede uitstraling kies je een eenvoudiger model met een strakke pasvorm. Ruimere jacks kun je ook over een pak dragen.

7. De puffercoat: praktisch én modieus

Stoere puffercoat, hier in combinatie met een gelakte spijkerbroek, bij Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Hoewel de mode voor herfst en winter 2026/2027 vooral wordt gedomineerd door elegante wollen mantels, lange leren jassen en opvallende shearling modellen, blijft ook de puffercoat een relevante keuze. Deze gewatteerde winterjas is misschien minder gekleed, maar heeft een belangrijk voordeel: warmte en comfort.

Op de catwalk bij Dsquared2 zagen we voor winter 2026/2027 een opvallende oversized puffercoat met een uitgesproken wintersportuitstraling. Ook andere ontwerpers spelen met gewatteerde jassen en langere, meer volumineuze silhouetten.

De puffercoat is vooral interessant als je een praktische winterjas zoekt zonder in te leveren op stijl. Kies bijvoorbeeld voor een langer model in zwart, donkerblauw of een warme bruintint. Een matte afwerking en een rustig ontwerp zorgen ervoor dat de jas ook buiten een sportieve outfit goed tot zijn recht komt.

Stylingtip: draag een puffercoat met een wollen trui, een donkere jeans en stevige sneakers of boots. Zo combineer je het comfort van een sportieve winterjas met een verzorgde uitstraling.

Welke kleuren winterjassen zijn populair in 2026/2027?

Naast de klassieke winterkleuren zien we dit seizoen een aantal opvallende kleurontwikkelingen. Vooral warme, diepe tinten passen goed bij de materialen en silhouetten van de nieuwe wintercollecties.

De belangrijkste kleuren zijn:

Chocoladebruin: het modieuze alternatief voor zwart en een van de belangrijkste trendkleuren.

het modieuze alternatief voor zwart en een van de belangrijkste trendkleuren. Camel: tijdloos, stijlvol en eenvoudig te combineren.

tijdloos, stijlvol en eenvoudig te combineren. Zwart: een klassieke kleur die bij vrijwel iedere winteroutfit past.

een klassieke kleur die bij vrijwel iedere winteroutfit past. Grijs: vooral in gemêleerde wol en visgraatstructuren.

vooral in gemêleerde wol en visgraatstructuren. Bordeaux: een uitgesproken kleur voor wie iets anders wil.

een uitgesproken kleur voor wie iets anders wil. Donkerblauw: een veelzijdig alternatief voor zwart.

Welke winterjas voor heren past bij jou?

Bij het kiezen van een nieuwe winterjas is het verstandig om niet alleen naar de trends te kijken. Ook warmte, materiaal en pasvorm spelen een belangrijke rol.

Wil je één winterjas kopen waar je jarenlang plezier van hebt? Kies dan voor een lange wollen overcoat in zwart, camel of donkerbruin. Dit model is tijdloos en geschikt voor zowel zakelijke als casual outfits.

Ben je op zoek naar een opvallender model? Dan is een lange leren jas, een double-breasted mantel of een shearling winterjas een interessante keuze.

Zoek je vooral een warme winterjas voor dagelijks gebruik? Dan is een puffercoat een praktisch alternatief. Let daarnaast op de pasvorm. De trend voor winter 2026/2027 is relaxed, maar niet extreem oversized. De jas mag voldoende ruimte bieden voor een dikke trui of colbert, terwijl de schouders mooi op hun natuurlijke plek vallen.

Is een warme winterjas nog niet (of niet meer) nodig? Bekijk dan ook de belangrijkste trends voor heren tussenjassen met lichtere modellen die perfect zijn voor de overgang tussen de seizoenen.