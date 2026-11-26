De buzz cut is een opvallende niche-haartrend voor mannen in 2027. Bekijk de superkorte herenkapsels die we spotten op de catwalks.

YSL lente zomer 2027. De ietwat langere buzz cut met strak bijgewerkte contouren past perfect bij de minimalistische collectie. Photo courtesy of YSL

Halflang haar, nonchalante lokken en beweeglijke texturen bepalen voor een groot deel de herenkapsels en haartrends voor de mannen voor 2027. Toch zagen we tijdens de internationale mannenshows ook een heel andere haartrend opduiken: de buzz cut. De ultrakorte coupe verscheen op verschillende catwalks en vormde een opvallend contrast met de langere, meer beweeglijke kapsels.

De buzz cut duikt op tussen de langere herenkapsels

Wie de haartrends voor de heren voor lente zomer 2027 bekijkt, ziet vooral veel beweging. Halflange kapsels met natuurlijke textuur, krullen, golven en nonchalant vallende lokken zijn volop aanwezig. Ook kortere kapsels krijgen vaak een wat lossere, beweeglijke afwerking. Meer over de halflange kapsels kun je lezen in ons artikel Halflange herenkapsels herfst winter 2026-2027. Maar tussen al die haren die alle kanten op mogen vallen, zagen we op verschillende catwalks opeens een buzz cut of een andere superkorte coupe verschijnen.

Eén enkele buzz cut op de catwalk van Celine. Opvallend dat deze look erbij moest zijn. Photo courtesy of Celine

Dat was onder meer het geval bij Celine, Dolce & Gabbana, Paul Smith, Lacoste en Louis Vuitton. Het haar werd vrijwel overal op dezelfde lengte geschoren, waardoor de vorm van het hoofd en de gelaatstrekken meer nadruk kregen. Het is opmerkelijk dat deze modehuizen ervoor kozen om tussen alle halflange en soms zelfs lange lokken van de andere modellen ook een model met een buzz cut in de cast op te nemen.

Op de catwalk van YSL voor lente-zomer 2027 spotten we meerdere buzz cuts. Photo courtesy of YSL

Bij Saint Laurent zagen we zelfs meerdere buzz cuts voorbijkomen. Deze superkorte kapsels qua silhouet waren in lijn met de rest van de herenkapsels. Of het haar nu kort of halflang was: het werd met een flinke dosis stylingproduct strak tegen het hoofd gestyled, zodat een silhouet ontstond dat wel heel dicht in de buurt kwam van een klassieke buzz cut.

Welke buzz cut kies je?

Ook Louis Vuitton koos ervoor om tenminste een buzz cut te laten meelopen in de show. Photo Louis Vuitton

Een buzz cut is een kapsel waarbij het haar met een tondeuse heel kort wordt geschoren. Dat kan overal op dezelfde lengte, maar er zijn verschillende varianten mogelijk. De klassieke buzz cut heeft een gelijkmatige lengte rondom het hoofd. Afhankelijk van de gewenste uitstraling kun je kiezen voor een iets langere versie of juist voor een bijna kaalgeschoren coupe.

Ook een combinatie met kort opgeschoren zijkanten is mogelijk. Bij een buzz cut met fade loopt het haar geleidelijk over van iets langer bovenop naar heel kort aan de zijkanten en in de nek. Wie het geheel wat zachter wil houden, kan de haarlijn minder strak laten afwerken.

Een andere mogelijkheid is de buzz cut met een scherpe line-up, waarbij de contouren bij het voorhoofd en de slapen heel precies worden bijgewerkt. Voor wie graag experimenteert, is er bovendien de mogelijkheid om het haar heel lichtblond of platinablond te kleuren. Zo krijgt de eenvoudige coupe een uitgesproken modekarakter.

Voor wie is een buzz cut geschikt?

Een van de weinige buzz cuts bij Paul Smith. Opvallend is weer dat dit kapsel er dan toch bij zat! Photo courtesy of Paul Smith

Een buzz cut is een kapsel dat behoorlijk wat zelfvertrouwen vraagt. Doordat het haar zo kort is, kun je weinig verbergen of corrigeren met je kapsel. De vorm van je hoofd, je haarlijn en je gelaatstrekken komen nadrukkelijker naar voren.

Een ovaal of hoekig gezicht leent zich vaak goed voor deze coupe. Ook bij een uitgesproken kaaklijn kan een buzz cut mooi uitpakken. Bij een rond gezicht kan een iets langere bovenkant, eventueel gecombineerd met kortere zijkanten, voor wat meer lengte en definitie zorgen. Dat betekent overigens niet dat er één ideale gezichtsvorm bestaat. Ook de vorm van het hoofd, de dichtheid van het haar en je persoonlijke stijl spelen mee.

Daarnaast is de buzz cut vooral interessant voor mannen die weinig tijd aan hun haar willen besteden. Je hebt nauwelijks stylingproducten nodig en na het wassen is je haar in een mum van tijd droog. Het is een typisch wash and go kapsel. Wel vraagt de coupe om regelmatig onderhoud. Wie de strakke, gelijkmatige lengte wil behouden, zal ongeveer om de twee à drie weken de tondeuse moeten gebruiken.

Houd er ook rekening mee dat een heel korte coupe je hoofdhuid blootstelt aan de zon. Een zonnebrandcrème voor de hoofdhuid is dan geen overbodige luxe.

Een korte coupe met een uitgesproken karakter

De buzz cut zal waarschijnlijk niet de meest gedragen herencoupe van 2027 worden. Daarvoor zijn de langere, beweeglijke kapsels en natuurlijke texturen te nadrukkelijk aanwezig. Maar als nichetrend is de superkorte coupe beslist interessant. Deze haarsnit laat zien dat er naast nonchalante lokken en volle kapsels ook ruimte is voor een heel andere uitstraling: strak, minimalistisch en zonder opsmuk.