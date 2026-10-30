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Adversus | Modetrends | Yasmin Wijnaldum: Nederlands topmodel bij Victoria’s Secret

Yasmin Wijnaldum: Nederlands topmodel bij Victoria’s Secret

Yasmin Wijnaldum schitterde bij Victoria’s Secret en viel ook tijdens Paris Fashion Week op. Bekijk haar looks bij Elie Saab en Vivienne Westwood.

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ADVERSUS
Gepubliceerd
Yasmin Wijnaldum: Nederlands topmodel. Frontrow bij Elie Saab tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman
Yasmin Wijnaldum: Nederlands topmodel. Frontrow bij Elie Saab tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Ons Nederlandse topmodel Yasmin Wijnaldum staat opnieuw volop in de belangstelling. Eind oktober 2026 liep ze mee in de Victoria’s Secret Fashion Show, een van de meest besproken lingerieshows ter wereld. Maar ook tijdens Paris Fashion Week, afgelopen september en oktober, zagen we haar hier en daar opduiken. Ze liep minder shows dan voorheen (ze zou daarvoor gekozen hebben), maar liet ze twee heel verschillende kanten van zichzelf zien.

Yasmin Wijnaldum bij Victoria’s Secret

Met haar optreden tijdens de Victoria’s Secret Fashion Show staat Yasmin Wijnaldum opnieuw in de schijnwerpers. Het Nederlandse model heeft inmiddels een indrukwekkende internationale carrière opgebouwd en is een vertrouwd gezicht in de modewereld.

Van sexy goud tot ingetogen kobaltblauw in Parijs

Ook tijdens Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 viel Yasmin op. Ze was te gast bij de show van Elie Saab, waar ze verscheen in een opvallende maar ingetogen combinatie van een korte trenchcoat in kobaltblauw en een zwarte broek. Een elegante, bijna zakelijke look die haar een heel andere uitstraling gaf. We vroegen ons echt even af of ze de show had gelopen of dat ze een front row guest was. Dat laatste was het geval en dat bevestigt de overgang van catwalkmodel naar supermodel :-)

Yasmin Wijnaldum bij Elie Saab tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman
Yasmin Wijnaldum bij Elie Saab tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Naar ons weten liep Yasmin in Parijs slechts één show: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Het contrast met haar verschijning bij Elie Saab was groot. Bij Westwood verscheen Yasmin in een sensuele gouden look die haar uitgesproken, glamoureuze kant benadrukte.

Yasmin Wijnaldum op de catwalk van Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood tijdens Paris Fashion Week in een sensuele gouden look. Ze sloot de show (en dat is een eer). Photo courtesy of Andreas Kronthaler/Vivienne Westwood
Yasmin Wijnaldum op de catwalk van Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood tijdens Paris Fashion Week in een sensuele gouden look. Ze sloot de show (en dat is een eer). Photo courtesy of Andreas Kronthaler/Vivienne Westwood

Twee heel verschillende verschijningen, maar allebei laten ze zien waarom Yasmin Wijnaldum zo’n interessant gezicht is in de internationale modewereld.

Het is overigens niet de eerste keer dat we Yasmin fotografeerden. Bekijk ook onze reportage Yasmin Wijnaldum, wéér een Nederlands supermodel.

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