Aluminium overkappingen: een luxe toevoeging aan je tuin

Misschien speel je al een tijdje met het idee om een overkapping over je terras of tuinoprit (voor je auto) te laten zetten. Dan is het goed om te weten dat er tegenwoordig op maat gemaakte DIY oplossingen van hoge kwaliteit bestaan die voldoen aan de Europese bouwnormen. Het is zelfs mogelijk om dit soort overkappingen – als je dat zou willen ook op een later moment – uit te breiden met zonnewering en glazen wanden.

Een veel gebruikt materiaal voor overkappingen is aluminium. Een aluminium overkapping is stijlvol maar ook duurzaam. Deze moderne en onderhoudsarme constructies bieden tal van voordelen die ze tot een aantrekkelijke optie maken voor zowel nieuwe als bestaande tuinen.

Voordelen van een aluminium overkapping

Strakke en luxe uitstraling

Aluminium overkappingen hebben een elegant en modern design dat een prachtige aanvulling vormt op zowel traditionele als hedendaagse tuinstijlen. De strakke lijnen en diverse kleurmogelijkheden maken het mogelijk om de overkapping perfect te laten aansluiten bij de rest van je tuin.

Grote overspanningen en maximale lichtinval

Dankzij de inherente sterkte van aluminium kunnen aluminium overkappingen grote overspanningen overbruggen zonder dat dit ten koste gaat van de lichtinval. Dit resulteert in een ruimtelijk gevoel en behoud van het open karakter van je tuin.

Licht en sterk

Aluminium is een zeer licht maar tegelijkertijd uiterst sterk materiaal. Dit maakt aluminium overkappingen eenvoudig te installeren en bestand tegen zware belastingen zoals sneeuw en wind.

Lange levensduur en onderhoudsarm

Aluminium is corrosiebestendig en UV-bestendig, waardoor aluminium overkappingen een zeer lange levensduur hebben en minimaal onderhoud vereisen. Je kunt jarenlang genieten van je aluminium overkapping zonder dat deze aan kwaliteit inboet.

Duurzaam en milieuvriendelijk

Aluminium is een recyclebaar materiaal, waardoor aluminium overkappingen een duurzame keuze zijn voor je tuin. Bovendien is aluminium productie tegenwoordig steeds milieuvriendelijker.

Dit moet je weten voordat je aan de slag gaat

Voordat je aan het monteren van een aluminium overkapping kunt beginnen, moet er eerst wat denkwerk verricht worden. Kies de kleur, de stijl, het daktype, bereken de afmetingen en bekijk de prijs. Heb je de benodigdheden in huis, dan is de verleiding groot om direct te beginnen, maar doe dat niet voordat je eerst grondig de aanwijzingen en instructies hebt gelezen.

Nog een paar tips

Zorg ervoor dat je muur helemaal egaal en dus zonder verspringingen is zodat het muurprofiel van de overkapping er tegenaan gemonteerd kan worden. Ook moeten de muur en achtergrond stevig genoeg zijn om de overkapping te kunnen dragen. Informeer hiernaar en doe het rekenwerk voordat je de aankoop doet.

Ook mag het afschot van het terras niet te groot zijn, omdat de gehele constructie waterpas gemonteerd dient te worden. Informeer ook hiernaar voor dat je aan de slag gaat.

Een ander aandachtspunt is de basis. Soms is het nodig om samen met de overkapping een fundering te bestellen zodat je zeker bent van een stevige basis.

Tot slot: score een paar vrijwilligers die je willen helpen bij het monteren van je nieuwe overkapping. Er zijn meerdere handen voor nodig.