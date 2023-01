‘Cultuur is een mix van alles’ viel er in de designer-aantekeningen voor de nieuwe herencollectie van Yohji Yamamoto voor herfst winter 2023 2024

Yohji Yamamoto pour HOMME AW23-24 Collection – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto pour HOMME herfst winter 2023-2024. ‘Cultuur is een mix van alles’ viel er in de designer-aantekeningen voor de nieuwe herencollectie van Yohji Yamamoto voor herfst winter 2023 2024 te lezen. De collectie neemt ons mee op reis, een reis langs de Zijderoute, en brengt ons in contact met een smeltkroes van oude en Midden-Europese beschavingen en talen, een culturele rijkdom die terug te vinden is in de herinterpretatie van klassieke tailoring.

Yohji Yamamoto pour HOMME AW23-24 Collection – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Karakteristiek voor deze nieuwe herencollectie is de geraffineerde dubbelzijdige stof die twee keer is bedrukt met verschillende Icat-motieven die verschijnen op jassen, broeken en jassen en die de wederzijdse allianties tussen Aziatische en Europese culturen illustreren. Het resultaat is uiterst verfijnd, met delicate kleuren (iets wat op zich al bijzonder is voor Yohji Yamamoto die bij voorkeur met zwart werkt).

Niet alleen de patronen zijn een feest voor het oog, ook de materialen zijn uitzonderlijk: verschillende soorten Japanse zijde, fluweel en dik brokaat in donkere, resonerende tinten. Japanse denim is op een verfijnde manier omgeturnd tot een trenchcoat en een vloeiende cape.

Yohji Yamamoto pour HOMME AW23-24 Collection – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto pour HOMME AW23-24 Collection – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Grote fijngestreepte broeken worden onder de knie onderbroken en vallen uiteen in zwevende witte draden. En verder zijn er wijde rokken, prachtige drie-rijige jasjes met bandjes, en broeken die aan de enkels worden vastgemaakt met een lint.

Voor de accessoires werkte Yohji Yamamoto ook dit keer weer samen met de Japanse sieradenontwerper ‘RIEFE’. De schoenen van in de show zijn het resultaat van de eerste samenwerking met het Italiaanse merk ‘Guidi’.

Yohji Yamamoto pour HOMME AW23-24 Collection – Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto pour HOMME AW23-24 Collection – Photo courtesy of Yohji Yamamoto