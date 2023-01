De nieuwe BMW M3 CS

Ook in 2023 komt BMW M GmbH met bijzonder aantrekkelijke, speciale modellen. De nieuwe BMW M3 CS belichaamt meer dan ooit passie voor de autosport. De BMW M3 CS heeft een doordachte lichtgewicht constructie met veel componenten van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP), extra motorvermogen, een modelspecifieke onderstelafstemming, exclusieve designkenmerken en een uitrusting die is gericht op optimale beleving van de prestaties op het circuit. Dat alles wordt gecombineerd met het praktische gebruiksgemak van de BMW M3 Sedan. Zo heeft de nieuwe BMW M3 CS een eigen karakter, waarmee hij ook op de openbare weg iedere kilometer weer overtuigt met een puristisch en fascinerend M gevoel.



Het aandrijfconcept van de nieuwe BMW M3 CS omvat een 405 kW (550 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn benzinemotor, een 8-traps M Steptronic transmissie en intelligente M xDrive vierwielaandrijving. Deze combinatie maakt een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 3,4 seconden mogelijk en zorgt voor imponerende rijeigenschappen die op alle vier de zitplaatsen volledig tot hun recht komen. De BMW M3 CS gaat in maart 2023 in kleine aantallen in productie in de fabriek van BMW Group in München. De marktintroductie vindt eveneens plaats in maart 2023. De belangrijkste markten voor dit speciale M model zijn de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië en Japan. In Nederland is de BMW M3 CS leverbaar voor € 191.844.



Meer vermogen, minder gewicht, fascinerende prestaties.

Meer vermogen, minder gewicht – dat is de formule die de nieuwe BMW M3 CS zijn fascinerende prestaties en exclusieve uitstraling geeft. Als krachtbron dient een specifiek voor dit model doorontwikkelde versie van de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor van de BMW M3/BMW M4, met M TwinPower Turbo techniek en een hoogtoerig karakter. De 3,0 liter motor vormt ook de basis van de aandrijflijn van de BMW M4 GT3, die in DTM seizoen 2022 direct de titel op zijn naam schreef.



Daarmee is ook de motor van de BMW M3 CS voorzien van talrijke van de autosport afgeleide technologieën. Het carter heeft bijvoorbeeld een closed-deck ontwerp zonder voering, een zeer hoge stijfheid en is daarmee bestand tegen hoge druk. Lichtgewicht cilindervoeringen met een ijzercoating, aangebracht door middel van een boogdraadspuitproces (LDS), verminderen de inwendige wrijving. Met hun bijzonder hoge torsiestijfheid zorgt de gesmede, lichtgewicht krukas voor de vermogensafgifte en het hoogtoerige karakter van de motor. De kern van de cilinderkop is gemaakt met een 3D printproces. Daardoor krijgen de kanalen voor de koelvloeistof de ideale vorm, die niet haalbaar is met traditionele metaalgietprocessen. Net als het koelsysteem is ook de olietoevoer afgestemd op de bijzonder hoge krachten bij gebruik op het circuit.



6-cilinder-in-lijn benzinemotor met 405 kW (550 pk).

De motor van de nieuwe BMW M3 CS is gericht op hoge toerentallen en het leveren van maximaal vermogen. Daardoor ligt het topvermogen met in totaal 405 kW (550 pk) nog eens 30 kW (40 pk) hoger dan dat van de BMW M3 Competition Sedan. Het extra vermogen gaat samen met een uitstekende stabiliteit en levensduur en is te danken aan doelgerichte aanpassingen aan de M TwinPower Turbo techniek. Centraal daarbij staat de verhoogde turbodruk van de twee Mono-Scroll turbocompressoren, van 1,7 naar 2,1 bar, evenals de modelspecifieke afstemming van het motormanagement.



Bovendien zorgen specifieke motorsteunen met verhoogde demping voor een bijzonder sterke verbinding tussen de krachtbron en de structuur van de BMW. Daardoor reageert de motor nog directer op input van de bestuurder en brengt die het vermogen nog directer over op de rest van de aandrijflijn. Al tussen de 2.750 en 5.950 toeren per minuut is het maximumkoppel van 650 Nm beschikbaar. Het maximumvermogen is beschikbaar bij 6.250 toeren per minuut, het maximale toerental van de motor is 7.200 toeren per minuut.



Kenmerkend is de continue vermogensontwikkeling tot in het hoogste toerengebied. Dat wordt begeleid door een meeslepend geluid vanuit het dubbele uitlaatsysteem met elektronisch gestuurde kleppen, een lichtgewicht titanium einddemper en de twee matzwart uitgevoerde uitlaateindpijpen, die typerend zijn voor een M model. In de rijprogramma’s SPORT en SPORT+ in het M Setup menu neemt het geluid toe tot een onmiskenbaar autosportgeluid, dat in het bijzonder het wisselen van versnelling met de bijbehorende toerentalverschillen akoestisch accentueert.



Indrukwekkend vermogen, direct op de weg overgebracht: 8-traps M Steptronic transmissie, M xDrive, actief M differentieel.

De motor van de BMW M3 CS is gekoppeld aan een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. Die wordt bediend met een M specifieke transmissiehendel op de middenconsole of met in carbon uitgevoerde schakelpaddles aan het stuurwiel. Met de in de transmissiehendel geïntegreerde Drivelogic toets is het schakelgedag aan te passen. Er is keuze uit een op comfort gerichte, een sportieve en een voor het circuit geoptimaliseerde instelling.



De BMW M3 CS dankt zijn tractie en dynamiek aan de M xDrive vierwielaandrijving. De elektronisch aangestuurde lamellekoppeling verdeelt het koppel traploos en volledig variabel over de voor- en achterwielen. De geoptimaliseerde olietoevoer van de lamellenkoppeling zorgt ook tijdens het leveren van topprestaties op het circuit voor optimale prestaties van de vierwielaandrijving. Met zijn afstemming met de nadruk op de achterwielen, gecombineerd met het eveneens volledig variabele actieve M differentieel op de achteras, versterkt de M xDrive vierwielaandrijving het kenmerkende M gevoel tijdens acceleraties en dynamisch bochtenwerk.



Via het M Setup menu kan de bestuurder behalve de standaardinstelling 4WD ook kiezen voor de modus 4WD Sport. Daarmee komt de nadruk nog meer op de achterwielen te liggen. Bij uitgeschakelde Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) is bovendien de modus 2WD beschikbaar. Daarin gaat de volledige aandrijfkracht naar de achterwielen en verrichten de regelsystemen geen stabiliserende ingrepen, om ervaren bestuurders zo een bijzonder actieve rijbeleving te bieden.



Het samenspel tussen motor, transmissie en M xDrive zorgt voor indrukwekkende prestatiecijfers. De sprint vanuit stilstand naar de 100 km/h rondt de BMW M3 CS in 3,4 seconden af. Na 11,1 seconden is vanuit stilstand al de 200 km/h bereikt. De tussensprint van 80 naar 120 km/h duurt 2,6 seconden (in de vierde versnelling) of 3,3 seconden (vijfde versnelling). De topsnelheid van de BMW M3 CS, die standaard is voorzien van het M Driver’s Pack, is elektronisch begrensd op 302 km/h.



Ondersteltechniek en stabiliteitsregeling met modelspecifieke afstemming, standaard sportbanden.

De ondersteltechniek van de BMW M3 CS is nauwkeurig afgestemd op het karakter van de motor, het voertuigconcept en de gewichtsverdeling van de auto. Bovendien zijn de modelspecifieke instellingen van de DSC en de M Dynamic Mode gericht op de bijzondere vereisten van zeer dynamisch gebruik op het circuit. Onafhankelijke askinematica zorgt samen met de modelspecifieke wielvlucht, dempers, veren en stabilisatoren voor een nog nauwkeuriger besturing, een betere overdracht van zijdelingse krachten en een betere vering en demping. Ook hebben de elektronisch aangestuurde schokdempers van het Adaptieve M Onderstel, de elektromechanische M Servotronic besturing met variabele overbrenging en het geïntegreerde remsysteem van de BMW M3 CS een modelspecifieke afstemming.



De standaarduitrusting van dit speciale M model omvat onder meer M Compound-schijfremmen met naar keuze rood of zwart gelakte remklauwen. Optioneel is een M Carbon-keramisch remsysteem; de remklauwen daarvan zijn leverbaar in een matte goudkleur of rood. Standaard is de BMW M3 CS ook voorzien van gesmede lichtmetalen M wielen in een exclusieve V-spaak styling in Gold Bronze. Optioneel zijn deze lichtmetalen M wielen ook leverbaar in mat zwart. De wielen in de maat 19 inch voor en 20 inch achter zijn standaard voorzien van speciaal voor dit model ontwikkelde sportbanden in de maat 275/35 ZR 19 voor en 285/30 ZR 20 achter. Optioneel zijn voor dit op circuitgebruik gerichte model zonder meerprijs ook high-performance banden in dezelfde maat beschikbaar.



Lichtgewicht dankzij carbon, geoptimaliseerde carrosseriestijfheid.

De prestaties en het exclusieve karakter van de nieuwe BMW M3 CS zijn voor een groot deel te danken aan modelspecifieke gewichtsbesparingen. Centraal daarbij staat het gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP). Zo is niet alleen het dak van dit speciale M model gemaakt van carbon, maar zijn ook de motorkap, frontsplitter, luchtinlaten voor, buitenspiegelkappen, achterdiffusor en achterspoiler gemaakt van dit hightech lichtgewicht materiaal. In het interieur zijn de middenconsole, de knoppen op het stuurwiel en de interieurlijsten van CFRP gemaakt. De standaard M Carbon kuipstoelen zorgen voor een verdere gewichtsbesparing. Dankzij de titanium einddempers is ook het uitlaatsysteem van de BMW M3 CS meer dan vier kilogram lichter. In totaal zorgt alle gewichtsbesparing dat de BMW M3 CS zo’n 20 kilogram lichter is dan de BMW M3 Competition Sedan met M xDrive.



In de motorruimte van de BMW M3 CS zorgt een optioneel precisiesteunenpakket voor extra stijfheid van de carrosserie. Ook dit pakket is gericht op gewichtsbesparing. De uit aluminium gegoten lichtgewicht elementen tussen de veerpoten en de voorzijde zijn qua geometrie exact afgestemd op de krachten die onder uiteenlopende rijomstandigheden op de auto inwerken.



Exclusieve designkenmerken benadrukken fascinerende prestaties.

Individuele designkenmerken verwijzen al bij de eerste aanblik nadrukkelijk naar de aangescherpte prestaties van de BMW M3 CS. Exclusief voor het nieuwste speciale model van BMW M GmbH is de carrosseriekleur Frozen Solid White. Een zichtbare carbonstructuur is toegepast op het dak, op de motorkap, de frontsplitter, de voorste luchtinlaten, de M buitenspiegelkappen, de achterspoiler en de achterbumper. Dit zorgt samen met de zwarte dorpelverbreders en M kieuwen voor een aantrekkelijk contrast met de nieuwe carrosseriekleur. Optioneel zijn ook de carrosseriekleuren Signal Green uni, Brooklyn Grey metallic en Saphirschwarz metallic beschikbaar.



Aan de voorzijde valt de lichtgewicht BMW nierengrille zonder omlijsting op met zijn bijzonder puristische en op de autosport geïnspireerde stijl. Rode contourlijnen en het opschrift ‘M3 CS’ op de bovenste horizontale spijlen benadrukken het modelspecifieke design. De typeaanduiding aan de achterzijde heeft zwarte oppervlakken in combinatie met een rode omlijsting.



Een bijzonder markant accent aan de voorzijde van de BMW M3 CS zijn de standaard BMW Laserlight koplampen. Zowel bij de Welcome lichteffecten na het ontgrendelen van de portieren als bij geactiveerd dim- en grootlicht heeft de LED dagrijverlichting geen wit, maar geel licht. Een duidelijke verwijzing naar de succesvolle GT raceauto’s.



M Carbon kuipstoelen met exclusieve oppervlakken en stiksels.

Het interieur van de nieuwe BMW M3 CS combineert de cockpit van een op rijplezier en maximale prestaties gerichte sportauto met moderne digitale technologieën en exclusieve designelementen. Bestuurder en voorpassagier nemen plaats op modelspecifieke M Carbon kuipstoelen. Die zijn volledig elektrisch instelbaar en voorzien van stoelverwarming, geïntegreerde hoofdsteunen en een verlichte modelaanduiding. Daarmee leggen ze een unieke connectie tussen autosportgevoel en comfort voor lange reizen. De lichtgewicht constructie is ook weer te danken aan het gebruik van CFRP in de structurele delen van het zitvlak en de rugleuning, maar ook aan de kenmerkende open zijwangen en onderste helft van de hoofdsteun.



De M Carbon kuipstoelen van de BMW M3 CS zijn voorzien van lederen bekleding Merino in een exclusief design in de kleurcombinatie zwart met rood en met contrasterend stiksel. Het tweekleurige design wordt voortgezet op de zitplaatsen achterin. Zowel voorin als achterin zijn de portieren volledig met zwart leder bekleed. Op de lichtgewicht middenconsole is een rood ‘CS’ opschrift aangebracht. De standaarduitrusting van de BMW M3 CS omvat verder ook M veiligheidsgordels met een ingeweven streeppatroon in de kleuren van BMW M GmbH, instaplijsten met ‘M3 CS’ opschrift, antracietkleurige hemelbekleding, interieurlijsten in Carbon Fibre en een met Alcantara bekleed M stuurwiel met CFRP schakelpaddles en rode 12-uursmarkering.



Setup toets voor individuele voertuiginstellingen.

Het M specifieke bedieningssysteem bestaat onder meer uit de Setup toets op de middenconsole. Die biedt direct toegang tot de instellingsmogelijkheden voor motor, onderstel, besturing, remmen en M xDrive. Twee individueel samengestelde instellingsvarianten zijn met de voorkeursinstellingen voor motorgeluid, DSC, de Auto Start-/Stop functie en de karakteristiek van de 8-traps M Steptronic transmissie op te slaan en altijd aanpasbaar. Ze zijn met de M toets op het stuurwiel op te roepen.



Ook standaard voor de BMW M3 CS is het systeem M Drive Professional. Daarmee biedt dit speciale M model niet alleen functies als de M Drift Analyser en M Laptimer, maar ook de 10-traps M Traction Control. Met die eerste zijn de rijvaardigheid en de prestaties op het circuit te evalueren en op te slaan, terwijl de tractiecontrole alle voorwaarden biedt voor ambitieus rijplezier op afgesloten parcours. Ook onderdeel van M Drive Professional is de M Mode toets op de middenconsole. Daarmee zijn de bestuurdersassistentiesystemen en de weergave op het informatiedisplay en het optionele BMW Head-up display te beïnvloeden. De BMW M3 CS biedt keuze uit de instellingen ROAD, SPORT en TRACK.



BMW Curved Display met M specifieke weergave.

Bij het BMW iDrive van de nieuwste generatie, op basis van het BMW Operating System 8, hoort het BMW Curved Display. In de cockpit van de BMW M3 CS bestaat het uit een 12,3 inch informatiedisplay en een Control Display met een diagonaal van 14,9 inch, die samen één gebogen glazen oppervlak vormen. Het BMW Curved Display is ergonomisch op de bestuurder gericht en maakt intuïtieve aanraakbediening nog gemakkelijker.



De grafische weergave van het informatiedisplay en de in kenmerkende M stijl getoonde inhoud ondersteunen de op prestaties gerichte rijbeleving. Alle voor het rijden relevante gegevens en informatie over de status van de BMW en instellingen zijn overzichtelijk weergegeven – met bovenaan de M typerende Shift Lights en onderaan de modi van de stabiliteitssystemen, M xDrive en de tractiecontrole. Op het thuisscherm van het Control Display zijn specifieke tegels met informatie over actuele voertuiginstellingen te zien, maar ook over zaken als bandenspanning en -temperatuur.



Hoogwaardige opties voor rijplezier, comfort en gebruiksgemak.

De functieomvang van het standaard BMW Live Cockpit Professional omvat onder meer het navigatiesysteem BMW Maps, Smartphone Integratie, telefonie met Wireless Charging en een WiFi Hotspot. Optioneel zijn het BMW Head-Up display met M specifieke weergave en de BMW Drive Recorder.



Bovendien biedt de BMW M3 CS op puur rijplezier gerichte comfortvoorzieningen en bestuurdersassistentiesystemen. Standaard aanwezig zijn de nieuwste versie van Comfort Access, automatische airconditioning, het Harman Kardon Surround Sound System, Park Distance Control, Front Collision Warning, Lane Departure Warning en Speed Limit Info. Optioneel zijn een alarmsysteem, automatische achterklepbediening en de systemen Driving Assistant en Parking Assistant.