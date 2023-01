Dior man herfst winter 2023 2024

De over-all indruk van deze collectie is zacht en comfortabel met wijde volumes en geruststellende kleuren als roomwit, bleekblauw, beige, grijstinten

Kim Jones heeft zich voor de herencollectie van Dior voor herfst winter 2023 2024 laten inspireren door ‘The Waste Land’ van T.S. Eliot uit 1922. Jones leest in dit gedicht ‘vernieuwing’ en ‘verandering’, iets wat hij in deze nieuwe collectie tot uiting wil brengen.

Dat betekent niet dat hij het verleden zomaar vergeet. In deze collectie passeren belangrijke fasen van het modehuis de revue: de jonge Christian Dior maar ook zijn korte tijd bij Yves Saint Laurent. En verder zijn er natuurlijk ook typische Jones-invloeden in deze nieuwe herencollectie te vinden.

De over-all indruk van deze collectie is zacht en comfortabel met wijde volumes en geruststellende kleuren als roomwit, bleekblauw, beige, grijstinten en greige. Later in de modeshow worden de kleuren wat sterker en donkerder aangezet: bruintinten, loodgrijs maar een enkele flash zonnebloemgeel en kobaltblauw.

Het klassieke maatpak wordt uitvergroot en verzacht. De broeken zijn wijd en vloeiend en worden afgewisseld door rokken tot op de knie en door over knee shorts die zo wijd zijn dat het wel rokken lijken. Ook de blazers zijn wijd met afhangende schouders en soms zonder revers, een stokpaardje van Jones.

Een absolute topper is het jasje met geborduurde lelietjes-van-dalen in het roomwit tegen een roomwitte achtergrond. Aan dat jasje zou een prijskaartje met maar liefst zes cijfers hangen.

De collectie is een geheel van rijke materialen, ronde zachte vormen en oneindig veel details. We noemen de nieuwe zuidwesters, de wijde asymmetrische truien die één arm vrijlaten, de lange doorzichtige top, de bodywarmers met opgestikte zakken of opgevulde verticale banen (als reddingsvesten), de mouwloze halflange overjassen in matte of glansmaterialen, de enkele hint naar een dieren- of camouflageprint.

Aan hun voeten dragen de modellen stoere grote kaplaarzen die tot halverwege de kuit reiken. Andere modeaccessoires zijn de handtassen aan het hengsel worden gedragen en de bucket hats tot ver over de ogen.