De superieure alleskunner onder de sportwagens: de Porsche 911 Turbo S

Porsche presenteert het nieuwe, absolute topmodel binnen de 911 modellijn. Voorzien van een innovatieve biturbo aandrijflijn met T-Hybrid technologie is de nieuwe 911 Turbo S de krachtigste 911 die Porsche ooit geproduceerd heeft. De 523 kW (711 pk) sterke sportwagen met vierwielaandrijving combineert verbluffende prestaties met een hoge mate van exclusiviteit, comfort op lange afstanden en dagelijkse bruikbaarheid.

De nieuwe Porsche 911 Turbo S heeft grote verwachtingen te vervullen. Zijn voorganger werd al beschouwd als de maatstaf in de sportwagenwereld met het oog op de combinatie van overtreffende prestaties, langeafstandscomfort, exclusiviteit en dagelijkse bruikbaarheid. Nu legt de nieuwe 911 Turbo S de lat op alle gebieden opnieuw nóg hoger.

De sportwagen, die leverbaar wordt als coupé en cabriolet, debuteert met aanzienlijk hogere prestaties, een gespierder design, intelligente aerodynamica, een geoptimaliseerd chassis en een nog exclusievere uitrusting. “De 911 Turbo S is de meest complete en veelzijdige manier om in een Porsche 911 te rijden. Of het nu gaat om dagelijks gebruik, lange snelwegritten of prestaties op het circuit. Op alle fronten zijn we erin geslaagd om de nieuwe 911 Turbo S nog comfortabeler, individueler en beduidend sneller te maken dan zijn voorganger”, verklaart Frank Moser, Vice President van de 911 en 718 modellijnen.

Innovatieve Biturbo T-Hybrid aandrijving

De nieuw ontwikkelde, krachtige aandrijflijn van de 911 Turbo S levert een maximaal systeemvermogen van 523 kW (711 pk). Daarmee is sportwagen de krachtigste productie 911 tot nu toe. Het maximumkoppel bedraagt 800 Newtonmeter en is beschikbaar over een extreem breed toerengebied van 2.300 tot 6.000 tpm. De vermogenscurve wordt aanvullend gekenmerkt door een ongewoon brede piek: tussen 6.500 en 7.000 omwentelingen van de krukas is het volledige vermogen van 711 pk beschikbaar. De innovatieve en bijzonder lichte T-Hybrid technologie met een 400 V-systeem verhoogt het vermogen met 61 pk ten opzichte van zijn voorganger. Een T-Hybrid aandrijflijn debuteerde voor het eerst in 2024 in de 911 Carrera GTS. De technologie is aanzienlijk verder doorontwikkeld voor gebruik in de nieuwe 911 Turbo S.

Waar in de GTS nog één elektrische uitlaatgasturbo (eTurbo) is geïntegreerd in het T-Hybrid systeem, worden in de nieuwe 911 Turbo S twee eTurbo’s gebruikt. De turbine en compressor zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor dit topmodel. De twee eTurbo’s dragen niet alleen bij aan de aanzienlijke prestatietoename, ze verbeteren ook de respons van de aandrijflijn.

De zeer compacte, lichtgewicht hoogvoltaccu met een capaciteit van 1,9 kWh is dezelfde als het exemplaar in de 911 Carrera GTS. Een PDK met acht versnellingen en een geïntegreerde elektromotor brengt het vermogen over op de Porsche Traction Management (PTM) vierwielaandrijving. Ten opzichte van zijn voorganger is de acceleratietijd van de nieuwe 911 Turbo S Coupé van 0-100 km/u met 0,2 seconden verkort tot 2,5 seconden. Het duurt 8,4 seconden om 200 km/u te bereiken, een verbetering van 0,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 322 km/u.

Circa 14 seconden sneller op de Nürburgring Nordschleife

Ondanks de extra componenten van het performance hybridesysteem weegt de nieuwe 911 Turbo S slechts 85 kilogram meer dan zijn voorganger. De gewichtstoename werd echter ruimschoots gecompenseerd op alle gebieden die relevant zijn voor de rijdynamiek. Het beste bewijs hiervan is de rondetijd op de Nürburgring Nordschleife. Tijdens de laatste ontwikkelingstests in de herfst van 2024 reed een licht gecamoufleerde 911 Turbo S onder notarieel toezicht een tijd van 7:03,92 minuten, waarmee hij zo’n 14 seconden sneller was dan zijn voorganger. “Je voelt de gewichtstoename niet. Integendeel, de auto is juist veel wendbaarder, heeft meer grip en is aanzienlijk sneller dan de vorige versie op alle relevante delen van het circuit”, aldus Porsche merkambassadeur Jörg Bergmeister, die betrokken was bij de ontwikkeling en het testen van de nieuwe 911 Turbo S, en ook de officiële rondetijd klokte.

Remmen en banden met geoptimaliseerde prestaties

De ingenieurs van Porsche hebben de gehele auto aangepast aan de indrukwekkende prestaties van dit nieuwe 911 topmodel. De nieuwste generatie banden die onder de 911 Turbo S zijn gemonteerd, biedt een aanzienlijk verbeterde handling op een droog wegdek, terwijl de verfijnde prestaties ook op een natte ondergrond behouden blijven. De achteras is nu voorzien van tien millimeter bredere banden ten opzichte van het vorige model, in de maat 325/30 ZR 21. Net als bij zijn voorganger zijn op de vooras banden in de maat 255/35 ZR 20 gemonteerd. Het standaard keramische composiet remsysteem (PCCB) van Porsche is voorzien van nieuwe remblokken en is bestand tegen extra zware belastingen. Ze verbeteren de remprestaties en het pedaalgevoel aanzienlijk. De ingenieurs hebben de remschijfdiameter op de achteras vergroot van 390 mm naar 410 mm. Vóór worden remschijven met een diameter van 420 mm gebruikt. Dit betekent dat de nieuwe 911 Turbo S is uitgerust met het grootste PCCB remsysteem dat Porsche ooit in een tweedeursmodel heeft ingebouwd.

Intelligente actieve aerodynamica

Een nieuw aerodynamisch concept optimaliseert de koeling en efficiëntie van de nieuwe 911 Turbo S. Actieve, verticaal geplaatste koelluchtkleppen in het front van de auto en een actieve diffuser werken samen met de variabele voorspoiler-splitter en de uitschuifbare en kantelbare achtervleugel die de nieuwe 911 Turbo S van zijn voorganger heeft geërfd, als een efficiënt totaalsysteem. Koellucht stroomt optimaal naar de remmen en radiatoren. Afhankelijk van de rijsituatie vermindert de actieve aerodynamica op intelligente wijze de opwaartse kracht of, wanneer ingetrokken, de luchtweerstand. De luchtweerstandscoëfficiënt van de 911 Turbo S Coupé is met tien procent verlaagd ten opzichte van zijn voorganger in de meest efficiënte stand van alle actieve aerodynamische elementen. Daarnaast verbetert de actieve aerodynamica het remgedrag van het topmodel op een nat wegdek: in de natte modus sluiten de voorste diffusors zich om de voorste remschijven te beschermen tegen overmatig opspattend water.

Verbeterde wendbaarheid en stabiliteit

Dankzij de T-Hybrid aandrijflijn met zijn hoogvoltaccu kunnen de Porsche ingenieurs de 911 Turbo S standaard uitrusten met het elektrohydraulisch gestuurde Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC). Dit systeem vermindert de neiging tot carrosserierol bij koersveranderingen en verhoogt de wendbaarheid bij het insturen en uitkomen van bochten. Het systeem werkt met kruislings verbonden, actieve koppelstangen, waarin afhankelijk van de rijsituatie druk wordt opgebouwd door oliedruk. De stabilisatoren genereren steunkrachten en houden de auto zo in balans. Dit maakt de sportwagen ondanks het enorme vermogen nog voorspelbaarder en gemakkelijker te besturen en verbetert zowel het rijcomfort als de rijdynamiek. Hierdoor zet het topmodel van de 911 modelserie tegelijkertijd een volgende stap in rijcomfort, stabiliteit en wendbaarheid. Voor optimale dagelijkse bruikbaarheid is het elektrohydraulische PDCC leverbaar met een optioneel liftsysteem voor de vooras, dat veel sneller werkt dan dat van zijn voorganger dankzij de integratie in het 400 V-systeem.

Een nieuw standaard sportuitlaatsysteem met achterdemper en uitlaatsierstukken van titanium onderstreept de positie van de 911 Turbo S ook op akoestisch gebied. Het geluid ervan is speciaal voor het topmodel gecomponeerd. Bovendien bespaart het uitlaatsysteem gewicht. Een ander onderdeel van het nog vollere geluid zijn de interne motorupgrades. De 3,6-liter boxermotor werkt specifiek met asymmetrische timing die extra frequenties toevoegt aan het motorgeluid, om zo een voller en scherper geluid produceert.

Exclusieve uitstraling, hoogwaardige uitrusting

Met de nieuwe 911 Turbo S wordt de Turbo designstrategie van Porsche ook geïntroduceerd in de 911. Talrijke contrasterende elementen zijn ontworpen in de kleur Turbonite, die exclusief is voorbehouden aan de Turbo versies. Dit zijn onder andere het Porsche schild en de ‘Turbo S’ signatuur aan de achterzijde. Daarnaast onderscheiden speciale Turbo S inzetstukken in de lamellen van de achtervleugel en zijruitstrips het topmodel optisch. Het velgenaanbod voor de Turbo S omvat nieuwe ontwerpen met een centrale wielmoer afgewerkt in Turbonite.

Typerend voor alle Turbo versies heeft ook het nieuwe topmodel van de huidige 911 serie een zichtbaar bredere carrosserie en spoorbreedte vergeleken met de Carrera modellen, evenals openingen in het achterste zijgedeelte. Op de vernieuwde achterspoiler benadrukken opvallende ventilatieopeningen de breedte nog eens extra. De uitlaatpijpen van het titanium uitlaatsysteem onderstrepen de topmodelpositie van de Turbo S, net als een dynamische parelstructuur boven de achterlichtstrip. Ovale titanium uitlaatsierstukken met een speciale structuur zijn als optie verkrijgbaar. Het exclusieve uiterlijk onderscheidt de Turbo S nadrukkelijk van de andere 911 modellen.

Accenten in Turbonite kenmerken ook het interieur. Ze zijn te vinden in de deurpanelen, het stuurwiel, de randen van het dashboard en de middenconsole, de sierstiksels, de Sport Chrono stopwatch en het instrumentarium. Ook de veiligheidsgordels en diverse knoppen in de middenconsole zijn door de Porsche ontwerpers in deze kleur uitgevoerd. Voor het eerst maken sierstrips met carbonstructuur en neodymium afwerking en een geperforeerde microvezel hemelbekleding met zwarte achterzijde deel uit van het exclusieve interieur.

Als Coupé wordt de 911 Turbo S standaard geleverd als tweezitter. Op verzoek kan de achterbank zonder meerprijs worden geconfigureerd. De Cabriolet wordt doorgaans in een 2+2 configuratie aangeboden. Porsche levert de nieuwe 911 Turbo S standaard met HD Matrix LED-koplampen. Deze hebben innovatieve lichtfuncties die de veiligheid tijdens het rijden in het donker merkbaar verhogen. Het Sport Chrono Pakket inclusief bandentemperatuurmeter, het specifiek getunede PASM onderstel, de PDCC elektrohydraulische rolondersteuning en het titanium sportuitlaatsysteem behoren eveneens tot de standaarduitrusting. In het interieur worden af-fabriek 18-voudig instelbare Sportstoelen Plus met geheugenfunctie en ‘Turbo S’ belettering op de hoofdsteunen gemonteerd. Het voor de Turbo S specifieke reliëf op de stoeloppervlakken en deurpanelen is een herinterpretatie van de designkenmerken van de eerste 911 Turbo (930).

Uitgebreide reeks opties

Verdere personalisatieopties zijn beschikbaar via het Porsche Exclusive Manufaktur aanbod. Naast een kleur naar keuze uit een selectie van meer dan 100 carrosseriekleuren omvat dit aanbod Turbo Exclusive Design velgen met carbon blades uitgevoerd in neodymium, een lichtgewicht dak in zichtbaar carbon, Exclusive Design achterlichten en carbon luchtinlaten in het achterste zijgedeelte. Voor het eerst kunnen lichtgewicht ruitenwisserarmen van carbon worden besteld, die 50 procent lichter zijn dan het standaardexemplaar. Het interieur kan verder worden uitgebreid met details als sierstiksels in contrasterende kleuren, gepersonaliseerde reliëfs, stoelconsoles en dorpelpanelen in leder met fijne sierstiksels, en gepersonaliseerde gespoten autosleutels.

911 Turbo S voor om de pols

De Porsche Design Timepieces Configurator biedt de mogelijkheid om een persoonlijke ‘sportwagen voor de pols’ te ontwerpen, tot in het kleinste detail perfect passend bij de 911 Turbo S. De nieuwe zwarte wijzerplaat met designelementen in Turbonite is een directe verwijzing naar de auto. Naast Turbonite zijn alle exterieurkleuren (inclusief een kleur naar keuze) beschikbaar voor de gekleurde ring rond de wijzerplaat. De titanium kast heeft een zwarte titaniumcarbide coating. De horlogeband is gemaakt van origineel Porsche interieurleer en garen. Een speciaal accent is de hot stamping met het ‘Turbo S’ logo. Het uurwerk wordt aangedreven door het Porsche Design kaliber WERK 01.200 met COSC certificering en flyback functie. De individueel selecteerbare rotor weerspiegelt de verschillende ontwerpen van de 911 Turbo S velgen en is voorzien van de Porsche crest in Turbonite. De achterzijde van de kast kan worden gepersonaliseerd met een gravure. De Chronograph 911 Turbo S wordt op bestelling met de hand gemaakt in de uurwerkfabriek van Porsche in Grenchen, Zwitserland.

Nu te bestellen

De nieuwe Porsche 911 Turbo S modellen zijn vanaf heden te bestellen bij de acht Nederlandse Porsche Centra. De eerste leveringen beginnen rond de jaarwisseling 2025/2026.