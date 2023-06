De zomer van 2023 staat voor de deur en daarmee mogen we ook een stroom aan nieuwe haartrends voor mannen tegemoet zien. In de modeshows

Dit zijn de coolste mannenkapsels voor zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

De zomer van 2023 staat voor de deur en daarmee mogen we ook een stroom aan nieuwe haartrends voor mannen tegemoet zien. In de modeshows in Milaan en Parijs spotten we interessante hair looks voor 2023 die je vast op nieuwe ideeën zullen brengen. Van klassieke stijlen met een moderne twist tot gedurfde, scherpe haarcoupes, er is dit seizoen voor elk wat wils. In het algemeen gaat het bij de mannenkapsels voor zomer 2023 dit seizoen om klassieke stijlen, maar dan herzien en in een modern en experimenteel jasje gestoken.

Dit zijn de coolste mannenkapsel voor zomer 2023

Op de catwalks van de afgelopen modeweken hebben we verschillende frisse, verfijnde en toch ingetogen stijlen gezien. Hier zijn de belangrijkste haartrends voor mannen die we in gedachten moeten houden voor de zomer van 2023:

Ruige gestructureerde hair looks

Dit zijn de coolste mannenkapsels voor zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Een trend die dit seizoen furore maakte op de catwalks is de ruige, gestructureerde look. Dit is een stijl die de natuurlijke textuur en het natuurlijke volume van je haar als uitgangspunt neemt, maar dan met langere lagen en warrige haarpunten. Dit rommelige, ‘creatief’ geknipte kapsel was erg populair op de catwalks. Deze stijl is casual maar toch elegant. Voor deze look vraag je je kapper om een onregelmatige snit, met laagjes van verschillende lengte bovenop en iets langer aan de zijkanten. Style het met een mud om de ongelijkmatigheid van de coupe te versterken. Vergeet niet dat deze stijl wordt gekenmerkt door kort haar aan de zijkanten en achterkant, met langer haar aan de bovenkant, gekamd en gestyled op een rommelige maar toch gestructureerde manier. Het is een stijl die goed staat bij verschillende haartypes, waardoor het voor veel mannen een populaire keuze is. Je kunt ook een texturiserende spray of een zeezoutspray gebruiken, die textuur en volume aan het haar toevoegt.

De zijscheiding

Een andere grote trend in herenkapsels dit seizoen is de terugkeer van de klassieke zijscheiding. Deze tijdloze look heeft een moderne twist gekregen, met langer, getextureerd haar bovenop en een gemêleerd kapsel aan de zijkanten. De zijscheiding voegt een elegante touch toe en werkt goed bij middellang tot lang haar. Om een zijscheiding te maken, neem je een kam en breng je het natte of droge haar naar één kant. Gebruik vervolgens de föhn om het haar naar beneden en opzij recht te trekken. Voor meer hold breng je een pommade of een high hold wax aan. Deze stijl is klassiek en elegant en is perfect voor zowel casual als meer formele gelegenheden.

Steil haar, gladgestreken en met veel gel

Voor een zelfverzekerde en klassieke look is het ‘slicked back’ kapsel altijd een stijlvolle keuze. Voor deze look droog je je haar door het vanaf de haarwortels naar achteren en omhoog te kammen. Breng vervolgens met een kam een polijstproduct aan, zoals een wax, gel of pommade. Breng het product met een kam op de lokken aan terwijl je ze naar achteren brengt. Deze verfijnde stijl is ideaal voor wie niet te dun haar heeft.

De buzz cut

Houd je van een stoere look, dan is de buzz cut misschien iets voor jou. Ook deze hair look komt een comeback. Deze klassieke militair geïnspireerde snit krijgt dit seizoen een moderne twist, met kortere zijkanten en ietwat langere bovenkant dan de klassieke buzz cut. Voor mannen die een wash & go kapsel zoeken, is dit korte kapsel nog steeds een ideale optie, zeker voor de zomer.

Gebleekt haar

Dit zijn de coolste mannenkapsels voor zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Een laatste haartrend voor mannen die we onder de aandacht willen brengen en die dit seizoen aan populariteit wint, is gebleekt haar. Bij deze originele en opvallende stijl wordt het haar gebleekt tot een platina of zilverblonde kleur en kan het op verschillende manieren worden gedragen.

Tussen al deze verschillende haarstijlen is er vast wel iets voor jou te vinden om je hair look voor de komende zomer te updaten. Onthoud dat het geheim van een succesvol kapsel is om een stijl te vinden die past bij je haartype en gezichtsvorm. Staar je niet blind op onwaarschijnlijke coupes die je op het hoofd van een of andere beroemdheid ziet. Welk kapsel je ook kiest, het moet bij jou passen.

