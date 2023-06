Aan de lijn? Maak deze fout niet!

Als we willen afvallen, dan werken we altijd eerst in de richting van minder eten. Het lijkt wel of iedereen de ongeschreven regel ‘Hoe minder je eet, hoe meer je afvalt’ volgt. Dit is echter een denkfout die wel eens het tegenovergestelde resultaat zou kunnen opleveren.

Als je het aantal calorieën per dag drastisch terugbrengt, kweek je lichaamsvet

Ons lichaam reageert vanuit een soort overlevingsmechanisme. Als je je lichaam plotseling veel minder calorieën per dag gunt dan het gewend is, gaat het als het ware ‘hamsteren’. Je metabolisme verandert en je lichaam slaat vetreserves op. Het is daarom geen goed idee om naar je streefgewicht toe te werken door het aantal calorieën dat je per dag tot je neemt drastisch terug te brengen.

Wat moet je dan wel doen?

Afvallen komt neer op: meer calorieën per dag verbranden dan je tot je neemt. Omdat voor elkaar te krijgen, moet je het slim aanpakken.

Afvallen begint nog steeds aan tafel. Breng je porties een beetje, maar niet al teveel, terug om het overlevingsmechanisme slim af te zijn.

Om je stofwisseling goed op gang te houden, is het verder van belang om regelmatig te eten. Sla geen maaltijden over en las vijf eetmomenten per dag in. Ontbijt, lunch, diner en twee tussendoorsnacks. Zorg ervoor dat het totale aantal calorieën wat lager ligt dan gewoonlijk (maar niet teveel).

Speel het spel van je stofwisseling mee en pas je maaltijden daaraan aan. Ga voor een stevig ontbijt, een lichte lunch en een matig diner. Je kent de regel van de keizer, de koning en de bedelaar!

Om meer calorieën te verbranden dan je tot je krijgt, las je ook extra lichaamsbeweging in. Dus haal de sportschoenen maar weer tevoorschijn!

Zorg er verder voor dat je voldoende nachtrust krijgt. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat mensen die onvoldoende slapen in het algemeen dikker zijn. Een slechte nachtrust verstoort de aanmaak van de hongerhormonen. Voldoende slapen zorgt ervoor dat je stofwisseling optimaal blijft werken.

