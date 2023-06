Haartrends heren zomer 2023. Wet look kapsel met een speelse twist – Photo Charlotte Mesman

Als je even niet meer weet wat je met je haar moet, dan is een wet look altijd een fantastische uitkomst. Met een wet look kan het niet fout gaan. Haal een kam met een flinke dot gel door je haar en je rekent onmiddellijk af met een bad hair day. Je bent er meteen ook up-to-date mee want wet looks maken ook deel uit van de haartrends voor de heren voor zomer 2023.

Haartrends heren zomer 2023. Wet look kapsel met een speelse twist

Wet looks kunnen heel eenvoudig zijn. Je kunt als het ware al je haar tegen je hoofd plakken en klaar ben je. Maar je kunt ook spelen met volumes en haarlengtes. Wat de mogelijkheden zijn, zal natuurlijk ook van je haarlengte en haarsnit afhangen. Maar iedereen kan wel een aparte twist aan zijn wet look toevoegen.

Zo kun je allereerst met de haarscheiding spelen. Die kan je in het midden of opzij trekken maar soms is het supercool om al je haar strak en glad naar achteren te brengen zonder scheiding.

Verder kun je kleine details in je hair look aanbrengen. Zo kun je haarlok bij de oren naar voren halen en die op je wangen draperen zoals we dat bij de modeshow van Etro voor zomer 2023 in Milaan zagen. De rest van je haar breng je met gel naar achteren.

Heb je wat langer haar in je nek, kneed de gel er dan met je vingers in zodat je haar van achteren niet glad is maar een speelse beweging krijgt.

Houd je niet van zo’n supergladde kop breng dan eerst al je haar naar achteren met gel en haal er dan je vingers door en breng de lokken ietwat naar voren zoals op onze kapselfoto. Hiermee krijg je een nonchalante wet look.

Voor de wet looks op deze foto’s kun je het beste een hoogglans product gebruiken maar je kunt ook heel moderne, matte effecten met een zeezoutspray bereiken. Kijk maar wat jij het leukst vindt!