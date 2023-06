Alpine A110R Le Mans

Als eerbetoon aan de 24 uur van Le Mans – de meest prestigieuze lange-afstandsrace ter wereld die dit jaar zijn eeuwfeest viert – komt Alpine met een speciale uitvoering van de A110R. De nieuwe Alpine A110R Le Mans combineert absolute topprestaties met een unieke uitstraling en wordt gebouwd in een oplage van slechts honderd stuks. De A110R Le Mans is vanaf 8 juni te bestellen voor € 152.590. Er komt 1 exemplaar naar Nederland.

Radicale visie op racen die voortkomt uit competitie

De Alpine A110R Le Mans is gebaseerd op de A110R, inclusief alle koolstofvezel delen op het dak, de wielen en het interieur met monocoque Sabelt® Track kuipstoelen. Hij heeft ook een koolstofvezel vleugel die doet denken aan die van lange-afstandsracers, zoals de A480 van het Alpine Elf Endurance Team. Alle lichtgewicht componenten – zoals al toegepast op de A110R – dragen bij aan het uitzonderlijk hoge prestatieniveau met een acceleratietijd van 0 naar 100 km/u in slechts 3,9 seconden en een topsnelheid van 285 km/u.

Daarnaast is de A110R Le Mans uitgerust met een door Alpine gepatenteerde rijmodus die de auto 5% verlaagt en stijver maakt voor nog betere stabiliteit op het circuit. Deze technische innovatie in combinatie met een specifieke afstelling van de wielophanging verbetert de prestaties, zowel op het lange rechte stukken (Ligne Droite des Hunaudières) als in de snelle bochten van het Circuit de la Sarthe waar de 24 uur van Le Mans wordt verreden.

Ultrasportief design, maximale downforce

De A110R Le Mans is herkenbaar aan zijn exclusieve wit-blauwe 24 Heures du Mans®-kleurstelling. Een dunne, dubbele blauwwitte lijn is aangebracht op de voorklep, het dak en de achtervleugel als verwijzing naar autosport, aangevuld met de blauwe vinnen. Een blauwe bies geeft de carbon wielen extra allure. Deze wielen dragen bovendien bij aan het grotere remvermogen dankzij betere koeling, terwijl de haaienvin op de carbon motorruimtecover verwijst naar de Alpine A480 die deelnam aan de 24 uur van Le Mans.

Als finishing touch is de officiële 24h Le Mans®-handtekening aangebracht op de voorspoiler, zijskirts en microvezel pads van de Sabelt® Track kuipstoelen. Als ultieme knipoog naar Le Mans is de lay-out van het Circuit de la Sarthe subtiel met een laser gegraveerd op de zonneklep. Ten slotte heeft elk exemplaar van ​​de A110R Le Mans een genummerde badge met het 24 uur van Le Mans-logo.

Exclusieve en uitzonderlijke Alpine ervaring

Toekomstige eigenaren van de Alpine A110R Le Mans treden toe tot de ‘Band of Racers’ van Alpine. Zij krijgen exclusief toegang tot de faciliteiten van het Alpine Elf Endurance Team in 2024 en de kans om ’s ochtends voorafgaand aan de race een rondje te rijden op het Le Mans-circuit voor een onvergetelijke ervaring in hun eigen A110R Le Mans.

Alpine en lange-afstandsracen

Alpine is dankzij merkoprichter Jean Rédélé sinds de jaren zestig van de vorige eeuw al betrokken bij lange-afstandsracen, met als hoogtepunt de overwinning van de 24 uur van Le Mans in 1978 met de Alpine A442. Het merk voerde de deelname aan lange-afstandsraces verder op met partner Signatech in de LMP2-klasse en vervolgens in de LMP1-klasse. Alpine kijkt nu uit naar de toekomst, waarbij het merk vanaf 2024 deelneemt aan de nieuwe LMDh Hypercar-categorie.