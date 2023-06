Welke regels moet je volgen om optimale trainingsresultaten in de sportschool te behalen? Wat voor een levensstijl moet je erop nahouden? En hoe…

Zo word je een ‘mean muscle machine’

Welke regels moet je volgen om optimale trainingsresultaten in de sportschool te behalen? Wat voor een levensstijl moet je erop nahouden? En hoe moet je eten om de spiermassa substantieel te vergroten? Veel, heel veel mannen brengen uren en uren in de sportschool door. Ze werken zich in het zweet maar toch zijn de resultaten niet zoals ze die graag zouden zien. Daarom hier tien (nee, elf!) Regels. Pas ze maar eens toe.

1. Wees realistisch. Frustraties bij mensen die vaak en hard trainen, ontstaan vooral omdat men geen realistisch beeld van het eigen lichaam, en misschien wel van de eigen beperkingen, heeft.

2. Voer de oefeningen correct uit. Het doel van het trainen met gewichten is je spieren laten werken, en niet: een zo zwaar mogelijk gewicht optillen (dat laatste gaat vaak gepaard met een slordige en onvolledige uitvoering van de oefeningen en soms zelfs schade aan de gewrichten, spieren enzovoorts)

3. Gun je lichaam de tijd om te herstellen. Train niet iedere dag, ook al heb je zo het ritme te pakken en kun je niet wachten om resultaten te zien. Je spieren groeien juist in de rustfase. Onthoud dat!

4. Leer om te begrijpen welke spiergroepen het meeste aandacht nodig hebben, en geef deze spiergroepen dan ook de meeste aandacht. Concentreer je niet volledig (en alleen) op je biceps en borstspieren (iets waar mannen een handje van hebben). Het lichaam heeft ook nog andere spieren.

5. Leef niet alleen voor de sportschool, zoals veel beginners wel eens willen doen. Heb je de deur van de sportschool eenmaal achter je dichtgetrokken, verzet dan je gedachten. Denk aan relax, uitrusten, je vermaken.

6. Eet goed en volg een uitgebalanceerd dieet met meerdere maaltijden per dag. Zorg ervoor dat je voeding rijk aan proteïnen en koolhydraten is. Vermijd vetten zoveel mogelijk. Drink veel water en neem tijdens het trainen, tussen de ene serie en de ander, steeds een paar slokjes van een energetisch drankje met mineralen.

7. Combineer krachttraining (anaerobisch) met aerobische activiteiten (zoals lopen op de loopband, fietsen, joggen)

8. Houd een dagboek van je trainingen bij. Noteer de gewichten die je gebruikt hebt, de oefeningen die je gedaan hebt en bestudeer het schema in de loop van de tijd om te begrijpen wat voor jouw lichaam het beste werkt. Het is belangrijk om je eigen lichaam goed te leren kennen. Zo haal je het optimale uit je trainingen.

9. Overdrijf in je enthousiasme niet. Soms heeft het overslaan van een training zelfs een positief effect (maar zorg er ook voor dat je niet doorslaat naar de andere kant – laat niet teveel trainingen verstek gaan)

10. Train met plezier en waak ervoor dat je workouts geen obsessie worden.

11. Gebruik geen chemische ‘hulpmiddelen’, het is nooit de moeite waard.

ADVERSUS