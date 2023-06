ACT N1 Lente Zomer 2023. Leidraad in de modecollectie van ACT N°1 voor zomer 2023 is het concept ‘masker’. Het persbericht begint met…

ACT N1 Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of ACT N1

Leidraad in de modecollectie van ACT N°1 voor zomer 2023 is het concept ‘masker’. Het persbericht begint met een serie vragen die ons aan het denken moeten zetten. Verder komt het Italiaanse modehuis met een nieuwe schoenencollectie.

Verbergen we een persoonlijkheid teveel onder onze huid? We hebben één gezicht voor meerdere gelegenheden? Zijn we nep? Of is het andersom? Zijn we zo goed dat we op commando van masker veranderen? Achter het masker zit de ziel gevangen, die worstelt om zich los te maken en tot rust tot komen. Maskers zijn gebruikt en ontwikkeld voor zelfverdediging, zelfexpressie en gevangenschap en hebben zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot meesterwerken van cultuur, kunst en geschiedenis.

Tijdens de show wordt dit concept uitgedrukt door elementen uit de traditionele Chinese opera met details die zijn herzien om het huidige moment weer te geven: ons verleden zal altijd onze toekomst beïnvloeden. Militaire zakken herinneren aan gevechtsuniformen, niet zonder vrouwelijke vervormingen. Korsetten, tule stroken met volumes, texturen en structuren geven het idee van een schild.

ACT N°1 lanceert ook een schoenencollectie met een opvallend grafisch en technisch detail zoals de diagonale metalen hak, gemonteerd op sabots, sandalen en pumps, die de stabiliteit van de schoen positief beïnvloedt. Klassieke kleuren als zwart, beige en bruin worden afgewisseld met felle tinten als groen, roze, oranje, lichtblauw en koningsblauw in kalfsleer, satijn en zilvervinyl. De schoenen zijn versierd met metalen kettingen en knopen. Zowel platte sandalen als platforms zijn aanwezig in de collectie.

In samenwerking met Cuoio di Toscana heeft ACT N°1 een capsule sandalen ontwikkeld met groene leren zolen, gemaakt in Italië volgens duurzame milieucriteria die aan strenge regels zijn gebonden. Leer is een natuurlijk materiaal, de zolen worden gemaakt volgens een langzame looitechniek in een plantaardig looibad, waarbij ruwe huiden worden omgezet in een duurzaam materiaal.