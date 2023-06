Nieuwe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE

De Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE is vanaf volgende week te bestellen. De Limousine (gewogen brandstofverbruik gecombineerd: 6,9 l/100 km; gewogen CO 2 -emissie gecombineerd: 156 g/km; gewogen energieverbruik gecombineerd: 11,7 kWh /100 km) is als Limousine leverbaar voor een consumentenadviesprijs vanaf € 147.8341 en de Estate vanaf € 149.2861. De Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE brengt ultramoderne technologieën uit de autosport op de weg met knowhow uit de Formule 1™. De hybride aandrijflijn combineert de 2,0 liter AMG-turbomotor met een Electric Drive Unit (EDU) op de achteras voor een ongekend emotionele rijervaring. Het gecombineerde systeemvermogen is 500 kW (680 pk) en het gecombineerde maximale systeemkoppel is 1.020 Nm. Afhankelijk van het rijprogramma en de rijsituatie verhoogt de elektromotor het vermogen en het koppel – voor een comfortabele of juist prestatiegerichte rijervaring. Volledig elektrisch rijden is ook mogelijk. De elektrische aandrijflijn en de krachtige accu met 400 volt zijn exclusief door AMG ontwikkelde technologieën.

De royale standaarduitrusting van deze Mercedes-AMG omvat de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met driftmodus, actieve achterasbesturing en acht AMG-rijprogramma’s. Eveneens standaard zijn de 20-inch lichtmetalen AMG-velgen, het MBUX-infotainmentsysteem met AMG-specifieke functies en weergavestijlen en het AMG Performance-stuurwiel met AMG-stuurwielknoppen.

Uitgebreid aanbod individuele opties

De uitrustingsdetails en de talrijke opties bieden een ruime keuze voor uiteenlopende klantwensen. Hier volgt een overzicht van de individuele opties die kunnen worden besteld:

· AMG-carbonpakket exterieur I

· AMG-carbonpakket exterieur II

· AMG-aerodynamicapakket

· AMG-nightpakket exterieur

· AMG-nightpakket II

· AMG Performance-stoelenpakket Advanced

· AMG Performance-stoelenpakket High-End

· AMG Real Performance Sound

Speciaal model met nauwe banden met de autosport

De optionele uitrusting ‘F1 Edition’ is vanaf de start van de verkoop gedurende één jaar leverbaar voor de Limousine en Estate. Deze optie combineert tal van individuele opties met een exclusieve look. Opvallend kenmerk is de lak MANUFAKTUR alpinegrijs uni die wordt gecombineerd met een folie op de flanken bestaande uit het AMG-logo en een kleurverloop van grijs naar zwart. Rode sierlijnen op de flanken en op de voor- en achterskirt zorgen voor verdere kleuraccenten. De 20” vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen zijn matzwart. De rode velgranden zijn geïnspireerd door het kleurenschema van de wielen van de Official FIA F1 Medical Car™ van Mercedes-AMG.

Het AMG-aerodynamicapakket verbetert de rijeigenschappen bij hoge snelheden. Aerodynamische elementen zijn onder meer de grotere frontsplitter, de opnieuw ontworpen langsdragerpanelen en het extra diffusorpaneel. De Limousine heeft een spoilerrand op het kofferdeksel. De autosportlook van de ‘F1 Edition’ wordt verder versterkt door de AMG-nightpakketten I en II.

Het interieur wordt gekenmerkt door het contrast van zwart en rood. De AMG Performance-stoelen zijn bekleed met zwart nappaleder Exclusief met rode siernaden en AMG-emblemen in de voorste hoofdsteunen. Ook standaard: rode veiligheidsgordels en sierdelen in AMG-carbon met rode accenten, het AMG Performance-stuurwiel in nappaleder/microvezel DINAMICA met rode siernaden en de AMG-instaplijsten met rood verlicht opschrift ‘AMG’.